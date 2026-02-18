Rovatok
További havazás és hóviharok várhatóak csütörtök reggelig

• Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Havazásra és erős szélre figyelmeztető narancssárga és sárga jelzésű riasztásokat adott ki szerdán az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) 25 megyére és Bukarestre. Az ország többi részén is hideg idő és havazás várható csütörtök reggelig.

Székelyhon

2026. február 18., 11:532026. február 18., 11:53

Szerdán 16 óráig Ilfov megyére és Bukarestre narancssárga riasztás érvényes, itt folytatódik a havazás, a hóréteg vastagsága meghaladhatja az 50 centimétert. A székelyföldi megyék közül Kovászna megyére adtak ki sárga riasztást a továbbiakban is.

Călărași, Ialomița, Brăila, Tulcea és Konstanca megyében szerdán 23 óráig lesz érvényben narancssárga jelzésű riasztás. Itt átlagosan 20-25 centiméter friss hó rakódik le, és 60-80 km/órás sebességgel fújhat a szél.

A hóviharok miatt helyenként 50 méter alá csökken a látótávolság

– ismerteti az Agerpres.

Szerdán 23 óráig Moldva déli területeire, Délkelet-Erdélyre, Munténia északkeleti részére, valamint a Déli-Kárpátokra és a Kárpát-kanyarra sárga jelzésű riasztás érvényes. A szél sebessége eléri az óránkénti 50-70 kilométert, a hegyekben a 70-90 kilométert is.

A meteorológusok szerint csütörtök reggelig országszerte nagyon hideg lesz.

Moldvában, Munténiában és Dobrudzsában a nappali csúcsértékek mínusz 6 és 0 Celsius-fok között változnak, éjszaka pedig szinte mindenhol fagypont alatti értékek várhatók.

Belföld Időjárás
