További havazás és hóviharok várhatóak csütörtök reggelig

Havazásra és erős szélre figyelmeztető narancssárga és sárga jelzésű riasztásokat adott ki szerdán az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) 25 megyére és Bukarestre. Az ország többi részén is hideg idő és havazás várható csütörtök reggelig.
Szerdán 16 óráig Ilfov megyére és Bukarestre narancssárga riasztás érvényes, itt folytatódik a havazás, a hóréteg vastagsága meghaladhatja az 50 centimétert. A székelyföldi megyék közül Kovászna megyére adtak ki sárga riasztást a továbbiakban is.
Călărași, Ialomița, Brăila, Tulcea és Konstanca megyében szerdán 23 óráig lesz érvényben narancssárga jelzésű riasztás. Itt átlagosan 20-25 centiméter friss hó rakódik le, és 60-80 km/órás sebességgel fújhat a szél.
Szerdán 23 óráig Moldva déli területeire, Délkelet-Erdélyre, Munténia északkeleti részére, valamint a Déli-Kárpátokra és a Kárpát-kanyarra sárga jelzésű riasztás érvényes. A szél sebessége eléri az óránkénti 50-70 kilométert, a hegyekben a 70-90 kilométert is.
Moldvában, Munténiában és Dobrudzsában a nappali csúcsértékek mínusz 6 és 0 Celsius-fok között változnak, éjszaka pedig szinte mindenhol fagypont alatti értékek várhatók.
A katasztrófavédelmi főfelügyelőség (IGSU) szerda reggeli összegzése szerint 21 megye 102 településén és Bukarestben okozott károkat a rossz idő az elmúlt 24 órában, és 205 településen több mint 166 ezer fogyasztó maradt áramszolgáltatás nélkül.
Havazásra figyelmeztető vörös jelzésű riasztást adtak ki Bukarestre és Ilfov megyére szerdán reggel. A rendkívüli hóhelyzet miatt leállították forgalmat az A7-es autópálya egy szakaszán.
Kiásni az autót a hó alól, lépésben haladni a behavazott utakon, időben elérni a gyerekkel óvodába, iskolába, majd pedig a munkahelyre – néhány kihívás, amivel az újabb havazás miatt sokan szembesültek a reggeli órákban.
Az időjárási viszonyokra való tekintettel szerdán nem ellenőrzik a parkolójegyek érvényességét Csíkszeredában.
Jelentős hóréteg alakult ki szerdára virradóra térségünkben a kedd délután óta tartó havazás miatt. Mutatjuk, hogy hol mekkora a hóvastagság.
Nehézkes lesz a közlekedés a csíkszeredai utakon a havazás miatt, ezért előfordulhat, hogy nem tudják tartani a menetrendet a Csíki Trans városi buszjáratai.
Sűrű havazással tért vissza a tél az országba, köztük Székelyfölre is kedd délutántól. A nem szűnő havazásnak köszönhetően helyenként több tíz centiméteres hóréteg alakult ki, megnehezítve a közlekedést.
