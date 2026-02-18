További havazás és hóviharok várhatóak csütörtök reggelig

Havazásra és erős szélre figyelmeztető narancssárga és sárga jelzésű riasztásokat adott ki szerdán az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) 25 megyére és Bukarestre. Az ország többi részén is hideg idő és havazás várható csütörtök reggelig.

Szerdán 16 óráig Ilfov megyére és Bukarestre narancssárga riasztás érvényes, itt folytatódik a havazás, a hóréteg vastagsága meghaladhatja az 50 centimétert. A székelyföldi megyék közül Kovászna megyére adtak ki sárga riasztást a továbbiakban is.

Călărași, Ialomița, Brăila, Tulcea és Konstanca megyében szerdán 23 óráig lesz érvényben narancssárga jelzésű riasztás. Itt átlagosan 20-25 centiméter friss hó rakódik le, és 60-80 km/órás sebességgel fújhat a szél.