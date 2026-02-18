Rovatok
Szerdán ismét tárgyal az alkotmánybíróság a bírák és ügyészek nyugdíjazásának ügyében

• Fotó: Facebook/Curtea Constituțională a României

Fotó: Facebook/Curtea Constituțională a României

A bírák és ügyészek nyugdíjazását szabályozó törvénytervezettel kapcsolatos beadvány is szerepel az alkotmánybíróság szerdai ülésének napirendjén.

Székelyhon

2026. február 18., 09:302026. február 18., 09:30

2026. február 18., 09:322026. február 18., 09:32

A testület elbírálhatja szerdán a legfelsőbb bíróság kérését is, amelyben az intézmény indítványozta az alkotmánybíróságnak, hogy kezdeményezzen előzetes döntéshozatali eljárást az Európai Unió Bíróságánál a különnyugdíjak reformjával kapcsolatban. A legfelsőbbíróság ugyanis úgy véli, hogy a kormány tervezetében szereplő intézkedések diszkriminálják a bírákat és az ügyészeket a különnyugdíjban részesülő más kategóriákkal szemben – írja az Agerpres.

Az alkotmánybírák eddig öt alkalommal halasztották el a döntést a bírák és ügyészek nyugdíjazásának ügyében,

legutóbb egy héttel ezelőtt. Azt megelőzően, január 16-án arra hivatkozva napolták el a döntéshozatalt, hogy időre van szükségük bizonyos dokumentumok, köztük a legfelsőbb bíróság által egy nappal korábban benyújtott szakértői elemzés tanulmányozására.

Két alkalommal határozatképtelenség miatt halasztottak, mivel a Szociáldemokrata Párt (PSD) által delegált Cristian Deliorga, Gheorghe Stan, Bogdan Licu és Mihai Busuioc alkotmánybírók nem jelentek meg az üléseken.

korábban írtuk

Ötödik alkalommal is halasztott az alkotmánybíróság a bírák és ügyészek nyugdíjazásának ügyében

Az alkotmánybíróság szerdán február 18-ra halasztotta a döntést a bírák és ügyészek nyugdíjazását szabályozó törvénytervezettel kapcsolatos beadványról.

Belföld
