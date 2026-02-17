Újabb korrupció miatt elítélt politikus úszta meg a felelősségre vonást elévülés miatt

Fotó: Radu Tuta/Agerpres
A legfelsőbb bíróság helyt adott Dan Șova semmisségi panaszának és érvénytelenítette a Szociáldemokrata Párt (PSD) korábbi szenátorának korrupciós perében hozott ítéletet.
A govorai hőerőművel kapcsolatos ügyben először 2018 júniusában született jogerős döntés. Akkor három év szabadságvesztésre ítélte Dan Șovát a legfelsőbb bíróság, hat hónap után azonban kiengedték a börtönből egy alkotmánybírósági döntés alapján, amely törvénytelennek ítélte az öttagú bírói testületek kijelölését – ismerteti az Agerpres.
Az ügyet a bukaresti ítélőtábla tárgyalta újra, és 2021 novemberében az elsőnél súlyosabb, négy év szabadságvesztésről szóló büntetést szabott ki. Az ítéletet a politikus megfellebbezte, és a fellebbezést elbíráló legfelsőbb bíróság 2023 márciusában három év felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte. Ezután
Dan Șova egy rendkívüli jogorvoslati lehetőséggel élve semmisségi panaszt nyújtott be az ítélet ellen, és
A korábbi ítélet 100 ezer euró elkobzásáról is rendelkezett, ez az intézkedés érvényben marad.
A korrupcióellenes ügyészség befolyással üzérkedés miatt emelt vádat a politikus ellen. Az ügyészek szerint 2011 októbere és 2014 júliusa között Dan Șova összesen 100 ezer eurót kapott egy személytől, cserében pedig közbenjárt a hőerőmű volt igazgatójánál, Mihai Bălannál, hogy a CET Govora kössön jogi tanácsadási szerződést egy ügyvédi irodával, havi 10 000 euró értékben.
