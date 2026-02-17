Újabb korrupció miatt elítélt politikus úszta meg a felelősségre vonást elévülés miatt

A legfelsőbb bíróság helyt adott Dan Șova semmisségi panaszának és érvénytelenítette a Szociáldemokrata Párt (PSD) korábbi szenátorának korrupciós perében hozott ítéletet.

A govorai hőerőművel kapcsolatos ügyben először 2018 júniusában született jogerős döntés. Akkor három év szabadságvesztésre ítélte Dan Șovát a legfelsőbb bíróság, hat hónap után azonban kiengedték a börtönből egy alkotmánybírósági döntés alapján, amely törvénytelennek ítélte az öttagú bírói testületek kijelölését – ismerteti az Agerpres.

Az ügyet a bukaresti ítélőtábla tárgyalta újra, és 2021 novemberében az elsőnél súlyosabb, négy év szabadságvesztésről szóló büntetést szabott ki. Az ítéletet a politikus megfellebbezte, és a fellebbezést elbíráló legfelsőbb bíróság 2023 márciusában három év felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte. Ezután

Dan Șova egy rendkívüli jogorvoslati lehetőséggel élve semmisségi panaszt nyújtott be az ítélet ellen, és