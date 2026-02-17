Kiáll a székelyek mellett az FK Csíkszereda sorozatos bírságolása miatt egy román történész

Cristian Sandache galaci történész szerint a Román Labdarúgó Szövetség diszkriminatív módon, idióta hozzáállással viszonyul az FK Csíkszeredához, amikor sorozatos bírságokkal sújtja a klubot a közösségi szimbólumok használata miatt.

Kovács Attila 2026. február 17., 13:292026. február 17., 13:29

Cristian Sandache Facebook-bejegyzésében megemlíti, hogy a labdarúgó szövetség eddig összesen mintegy 20 000 euró értékben szabott ki bírságokat az FK Csíkszeredára, az indoklás szerint a klub bűnös abban, hogy több mérkőzésen xenofób szimbólumokat használtak és xenofób rigmusokat skandáltak – ez a székely és magyar zászlókra vonatkozik, amelyek megjelentek a lelátón, ugyanakkor a „Ria, Ria, Hungária” skandálást kifogásolták. korábban írtuk Nyílt háború lett, rendre egy magyar zászlóért büntették az FK Csíkszeredát Minden korábbit felülmúló bírság és halmozódó szankciók után sajtótájékoztatón értékelte a helyzetet Szondy Zoltán: az FK Csíkszereda elnöke kettős mércéről, elhúzódó jogi küzdelemről és a szimbólumok betiltását elutasító álláspontról beszélt. Pontokba foglalt kérdések A román történész több kérdést fogalmaz meg a téma kapcsán. Elsőként azt, hogy amikor a magyarlakta területek csapatait olyan skandálásokkal fogadják idegenbeli mérkőzéseiken amelyek

„a magyarok/Magyarország lepisiléséről, a magyarok Ázsiába/Mongóliába, vagy az anyjuk keservébe való elküldéséről szólnak, akkor azt várják, hogy a magyar etnikumúak imádják a román többséget?”

Noha nem mindenki teszi ezt, ezek a hangok egyre erősödnek – jegyzi meg. Arra is kitér, hogy noha Székelyföldet a román állam nem ismeri el közigazgatási egységként, mögötte ott áll a történelme, ezért

a szövetség illetékeseinek szerinte jó lenne kézbe venniük egy objektíven megírt történelemkönyvet.

A történész emlékeztet, hogy

az említett zászlók a magyar közösség szimbólumai, amely Hargita és Kovászna megyében többséget alkot.

„Talán azt szeretnék, hogy ezek az emberek pápua nemzetiségű román állampolgárnak vallják magukat?” – kérdezi a szerző. Egyúttal javasolja a szövetségnek, tiltsák meg az ellenfél szurkolóinak is, hogy amikor Hargita vagy Kovászna megyei csapatok ellen játszanak, nagy piros-sárga-kék zászlókat lengessenek, „mert ennek a gesztusnak semmi köze az őszinte hazafisághoz, hanem egyértelműen egy megvető provokáció egy Romániában élő, (hozzánk, a román etnikai többséghez hasonlóan) adót és illetéket fizető, de más etnikumú közösség ellen”. Szolidaritásáról biztosítja a romániai magyarokat Sandache teljes szolidaritásáról biztosítja a romániai magyarokat és székelyeket, akiket (hatalmas többségükben)

példamutatónak tart komolyságuk, szorgalmuk, emberségük, méltóságuk és korrektségük miatt.

„Ők nem Románia és nem a románok ellenségei, hanem a testvéreink, akiknek más az identitásuk, de ugyanúgy joguk van ahhoz a tisztelethez és méltósághoz, amelyre mindannyian vágyunk.

Etnikai identitásukat (a szó legtágabb értelmében) elsősorban a román államnak kellene tisztelnie és védenie”