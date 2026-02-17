Kiáll a székelyek mellett az FK Csíkszereda sorozatos bírságolása miatt egy román történész

A kifogásolt zászlók a lelátón
Fotó: Borbély Fanni
Cristian Sandache galaci történész szerint a Román Labdarúgó Szövetség diszkriminatív módon, idióta hozzáállással viszonyul az FK Csíkszeredához, amikor sorozatos bírságokkal sújtja a klubot a közösségi szimbólumok használata miatt.
Cristian Sandache Facebook-bejegyzésében megemlíti, hogy a labdarúgó szövetség eddig összesen mintegy 20 000 euró értékben szabott ki bírságokat az FK Csíkszeredára, az indoklás szerint a klub bűnös abban, hogy több mérkőzésen xenofób szimbólumokat használtak és xenofób rigmusokat skandáltak – ez a székely és magyar zászlókra vonatkozik, amelyek megjelentek a lelátón, ugyanakkor a „Ria, Ria, Hungária” skandálást kifogásolták.
Minden korábbit felülmúló bírság és halmozódó szankciók után sajtótájékoztatón értékelte a helyzetet Szondy Zoltán: az FK Csíkszereda elnöke kettős mércéről, elhúzódó jogi küzdelemről és a szimbólumok betiltását elutasító álláspontról beszélt.
A román történész több kérdést fogalmaz meg a téma kapcsán. Elsőként azt, hogy amikor a magyarlakta területek csapatait olyan skandálásokkal fogadják idegenbeli mérkőzéseiken amelyek
Noha nem mindenki teszi ezt, ezek a hangok egyre erősödnek – jegyzi meg.
Arra is kitér, hogy noha Székelyföldet a román állam nem ismeri el közigazgatási egységként, mögötte ott áll a történelme, ezért
A történész emlékeztet, hogy
„Talán azt szeretnék, hogy ezek az emberek pápua nemzetiségű román állampolgárnak vallják magukat?” – kérdezi a szerző.
Egyúttal javasolja a szövetségnek, tiltsák meg az ellenfél szurkolóinak is, hogy amikor Hargita vagy Kovászna megyei csapatok ellen játszanak, nagy piros-sárga-kék zászlókat lengessenek, „mert ennek a gesztusnak semmi köze az őszinte hazafisághoz, hanem egyértelműen egy megvető provokáció egy Romániában élő, (hozzánk, a román etnikai többséghez hasonlóan) adót és illetéket fizető, de más etnikumú közösség ellen”.
Sandache teljes szolidaritásáról biztosítja a romániai magyarokat és székelyeket, akiket (hatalmas többségükben)
„Ők nem Románia és nem a románok ellenségei, hanem a testvéreink, akiknek más az identitásuk, de ugyanúgy joguk van ahhoz a tisztelethez és méltósághoz, amelyre mindannyian vágyunk.
– hangsúlyozza. Összegzésként, mint egyszerű állampolgár, úgy gondolja, hogy a Román Labdarúgó Szövetség hozzáállása az FK Csíkszereda klubhoz „diszkriminatív, idióta, és óriási műveletlenségről árulkodik”.
Cristian Sandache amúgy nem ismeretlen a székelyek előtt, őt tavaly a Magyar Újságírók Romániai Egyesülete is díjazta. A MÚRE Pro Amicitia-díját a Galacon élő történész, egyetemi oktató az etnikumközi kapcsolatok javítása érdekében publikált anyagaiért érdemelte ki.
45 ezer lejes pénzbírságot róttak ki kedden a marosvásárhelyi rendőrök egy marosszentannai férfira, aki nagy mennyiségű használt cipőt, zsákot és más hulladékot dobott közterületre.
A következő két évben a beruházások felgyorsítása a gazdasági növekedés kulcsa makro- és mikrogazdasági szinten egyaránt – hangsúlyozta kedden Iancu Guda közgazdász a Romanian Business Leaders konferenciáján.
Módosul az alkalmazottak munkaidő-nyilvántartásának szabályozása az előadó-művészeti intézményeknél – jelentette be kedden a kulturális minisztérium.
Újra fogadja a betegeket a gyergyóditrói kórházi egység, miután sikerült rendezni a működés jogi feltételeit és megkötni a szükséges szerződéseket.
Csíkszereda városa lemondott három utca felújításának állami támogatásáról, hogy azokat uniós forrásokból valósítsa meg, a felszabadult 21 millió lejt pedig hidakra, bicikliutakra és más elmaradt utcák korszerűsítésére fordítják.
A pénzügyminisztérium kedden közzétett adatai szerint tavaly novemberben az előző havi 1116 milliárd lejről 1121 milliárd lejre nőtt az államadósság.
Hideg időre, havazásra és szélre figyelmeztető, sárga jelzésű riasztásokat adott ki kedden az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) Románia területének mintegy felére, köztük Erdélyre is.
A kormánykoalíció pártjai elfogadták, hogy a rendvédelmi, az oktatási és az egészségügyi intézmények alkalmazottainak jövedelme mentesüljön a 10 százalékos csökkentés alól – számolt be hétfőn este Sorin Grindeanu, a PSD elnöke.
Előzetes letartóztatásba került egy 15 éves brassói fiatal, miután több személygépkocsit megrongált, eleget téve egy közösségi oldalon kapott kihívásnak. Az egyik autó teljesen kiégett, a tűz pedig egy másik járműre is átterjedt.
95 éves korában elhunyt Robert Duvall Oscar-, valamint többszörös Emmy- és Golden Globe-díjas amerikai színész filmrendező, forgatókönyvíró és producer – közölte hétfőn a Variety a család közlésére hivatkozva.
szóljon hozzá!