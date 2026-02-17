Rovatok
Kiáll a székelyek mellett az FK Csíkszereda sorozatos bírságolása miatt egy román történész

A kifogásolt zászlók a lelátón • Fotó: Borbély Fanni

A kifogásolt zászlók a lelátón

Fotó: Borbély Fanni

Cristian Sandache galaci történész szerint a Román Labdarúgó Szövetség diszkriminatív módon, idióta hozzáállással viszonyul az FK Csíkszeredához, amikor sorozatos bírságokkal sújtja a klubot a közösségi szimbólumok használata miatt.

Kovács Attila

2026. február 17., 13:292026. február 17., 13:29

Cristian Sandache Facebook-bejegyzésében megemlíti, hogy a labdarúgó szövetség eddig összesen mintegy 20 000 euró értékben szabott ki bírságokat az FK Csíkszeredára, az indoklás szerint a klub bűnös abban, hogy több mérkőzésen xenofób szimbólumokat használtak és xenofób rigmusokat skandáltak – ez a székely és magyar zászlókra vonatkozik, amelyek megjelentek a lelátón, ugyanakkor a „Ria, Ria, Hungária” skandálást kifogásolták.

korábban írtuk

Nyílt háború lett, rendre egy magyar zászlóért büntették az FK Csíkszeredát
Nyílt háború lett, rendre egy magyar zászlóért büntették az FK Csíkszeredát

Minden korábbit felülmúló bírság és halmozódó szankciók után sajtótájékoztatón értékelte a helyzetet Szondy Zoltán: az FK Csíkszereda elnöke kettős mércéről, elhúzódó jogi küzdelemről és a szimbólumok betiltását elutasító álláspontról beszélt.

Pontokba foglalt kérdések

A román történész több kérdést fogalmaz meg a téma kapcsán. Elsőként azt, hogy amikor a magyarlakta területek csapatait olyan skandálásokkal fogadják idegenbeli mérkőzéseiken amelyek

„a magyarok/Magyarország lepisiléséről, a magyarok Ázsiába/Mongóliába, vagy az anyjuk keservébe való elküldéséről szólnak, akkor azt várják, hogy a magyar etnikumúak imádják a román többséget?”

Noha nem mindenki teszi ezt, ezek a hangok egyre erősödnek – jegyzi meg.

Arra is kitér, hogy noha Székelyföldet a román állam nem ismeri el közigazgatási egységként, mögötte ott áll a történelme, ezért

a szövetség illetékeseinek szerinte jó lenne kézbe venniük egy objektíven megírt történelemkönyvet.

A történész emlékeztet, hogy

az említett zászlók a magyar közösség szimbólumai, amely Hargita és Kovászna megyében többséget alkot.

„Talán azt szeretnék, hogy ezek az emberek pápua nemzetiségű román állampolgárnak vallják magukat?” – kérdezi a szerző.

Egyúttal javasolja a szövetségnek, tiltsák meg az ellenfél szurkolóinak is, hogy amikor Hargita vagy Kovászna megyei csapatok ellen játszanak, nagy piros-sárga-kék zászlókat lengessenek, „mert ennek a gesztusnak semmi köze az őszinte hazafisághoz, hanem egyértelműen egy megvető provokáció egy Romániában élő, (hozzánk, a román etnikai többséghez hasonlóan) adót és illetéket fizető, de más etnikumú közösség ellen”.

Szolidaritásáról biztosítja a romániai magyarokat

Sandache teljes szolidaritásáról biztosítja a romániai magyarokat és székelyeket, akiket (hatalmas többségükben)

példamutatónak tart komolyságuk, szorgalmuk, emberségük, méltóságuk és korrektségük miatt.

„Ők nem Románia és nem a románok ellenségei, hanem a testvéreink, akiknek más az identitásuk, de ugyanúgy joguk van ahhoz a tisztelethez és méltósághoz, amelyre mindannyian vágyunk.

Idézet
Etnikai identitásukat (a szó legtágabb értelmében) elsősorban a román államnak kellene tisztelnie és védenie”

– hangsúlyozza. Összegzésként, mint egyszerű állampolgár, úgy gondolja, hogy a Román Labdarúgó Szövetség hozzáállása az FK Csíkszereda klubhoz „diszkriminatív, idióta, és óriási műveletlenségről árulkodik”.

Cristian Sandache amúgy nem ismeretlen a székelyek előtt, őt tavaly a Magyar Újságírók Romániai Egyesülete is díjazta. A MÚRE Pro Amicitia-díját a Galacon élő történész, egyetemi oktató az etnikumközi kapcsolatok javítása érdekében publikált anyagaiért érdemelte ki.

Csíkszék Csíkszereda
