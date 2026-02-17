Elérte a PSD, hogy ne csökkenjen 10 százalékkal az egészségügyi, rendvédelmi és oktatási alkalmazottak bére

A kormánykoalíció pártjai elfogadták, hogy a rendvédelmi, az oktatási és az egészségügyi intézmények alkalmazottainak jövedelme mentesüljön a 10 százalékos csökkentés alól – számolt be hétfőn este Sorin Grindeanu, a PSD elnöke.

A România Tv-nek nyilatkozó politikus üdvözölte, hogy a koalíciós ülésen érvényesült a PSD álláspontja. Kijelentette, hogy pártja szerint

a megszorítások „sorozatának” véget kell vetni, mert ezek nem hoztak kedvező eredményt, amit szerinte a napokban közzétett makrogazdasági és statisztikai adatok is alátámasztanak.

Grindeanu a hétfői koalíciós ülésen történteket biztató kezdetnek nevezte, hozzátéve, hogy pártja számára „az igazi csatát” a költségvetés megvitatása jelenti majd. Hirdetés Az Agerpres beszámolója szerint emlékeztetett, hogy a PSD a szolidaritási csomag elfogadását, a beruházások – különösen a helyi beruházások – folytatását, valamint azt szorgalmazza, hogy a helyi adóbevételek az önkormányzatoknál maradjanak. Grindeanu: esély van arra, hogy csökkenjenek bizonyos ingatlanadók Jelentős esély van arra, hogy csökkenjen a fogyatékossággal élők és régi lakóingatlanok tulajdonosainak ingatlanadója – jelentette ki még hétfőn este Sorin Grindeanu, a Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke. A România Tv-nek nyilatkozó politikustól azt kérdezték, hogy van-e lehetőség a helyi adók és illetékek csökkentésére, ahogy azt az RMDSZ kérte. Grindeanu elmondta, hogy

a koalíció hétfői ülésén körvonalazódott egy konszenzusos megoldás, amelyet néhány napon belül ismertetnek.