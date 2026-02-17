Elérte a PSD, hogy ne csökkenjen 10 százalékkal az egészségügyi, rendvédelmi és oktatási alkalmazottak bére

Képünk illusztráció
Fotó: Freepik
A kormánykoalíció pártjai elfogadták, hogy a rendvédelmi, az oktatási és az egészségügyi intézmények alkalmazottainak jövedelme mentesüljön a 10 százalékos csökkentés alól – számolt be hétfőn este Sorin Grindeanu, a PSD elnöke.
A România Tv-nek nyilatkozó politikus üdvözölte, hogy a koalíciós ülésen érvényesült a PSD álláspontja. Kijelentette, hogy pártja szerint
Grindeanu a hétfői koalíciós ülésen történteket biztató kezdetnek nevezte, hozzátéve, hogy pártja számára „az igazi csatát” a költségvetés megvitatása jelenti majd.
Az Agerpres beszámolója szerint emlékeztetett, hogy a PSD a szolidaritási csomag elfogadását, a beruházások – különösen a helyi beruházások – folytatását, valamint azt szorgalmazza, hogy a helyi adóbevételek az önkormányzatoknál maradjanak.
Jelentős esély van arra, hogy csökkenjen a fogyatékossággal élők és régi lakóingatlanok tulajdonosainak ingatlanadója – jelentette ki még hétfőn este Sorin Grindeanu, a Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke.
A România Tv-nek nyilatkozó politikustól azt kérdezték, hogy van-e lehetőség a helyi adók és illetékek csökkentésére, ahogy azt az RMDSZ kérte. Grindeanu elmondta, hogy
Kifejtette, hogy a kormány korábban megszüntette a lakóingatlanok korához kötött adókedvezményeket, és ezt az intézkedést a PSD és az RMDSZ álláspontja szerint részben vissza kell vonni.
A pártelnök hozzátette: a PSD és az RMDSZ azt is javasolja, hogy a fogyatékossággal élők ingatlan- és a gépjárműadóját 50 százalékkal csökkentsék.
A kormánykoalíció elfogadta a Szociáldemokrata Párt (PSD) gazdaságélénkítő csomagját, amit a közigazgatási reformcsomaggal együtt sürgősségi rendeletbe foglalnak – mondta még el Sorin Grindeanu.
A PSD elnöke emlékeztetett arra, hogy pártja még szeptemberben bemutatta a gazdaságélénkítő intézkedéscsomagját. „Ezt végre a koalíciós partnerek is elfogadták” – jelentette ki, hozzátéve, hogy a megállapodás szerint ezt a jogszabályt sürgősségi rendelet formájában fogadja el a kormány a közigazgatási reformcsomaggal együtt.
