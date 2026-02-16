Hiába a szűkös költségvetés, a pártok állami támogatását nem függesztik fel

A szenátus hétfőn elutasította azt a törvénytervezetet, amelyik szerint 2026-ban és 2027-ben a politikai pártok nem részesülnek költségvetési támogatásban.

A jogszabályjavaslat elutasítását 74 szenátor támogatta, 35 ellenezte, egy tartózkodás volt.

A pártok állami támogatásának 2026-–027-re tervezett ideiglenes felfüggesztéséről szóló tervezetet az SOS Románia Párt képviselője, Raisa Enachi nyújtotta be. A politikus azzal indokolta javaslatát, hogy az államháztartás konszolidációjának körülményei között a költségvetési forrásokat a szociális védelemre, az egészségügyre és az oktatásra kell fordítani.

A tervezetet döntő házként a képviselőház vitatja meg – írja az Agerpres.