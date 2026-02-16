Változhatnak a helyi adók: módosításokat készít elő a koalíció

A koalíció vezetői hétfői tanácskozásukon véglegesítették a közigazgatási reformcsomagról és a gazdaságélénkítő intézkedésekről szóló törvénytervezeteket, amelyeket a véleményezési eljárás lezárása után sürgősségi rendelettel fogad el a Bolojan-kabinet.

A kormánypártok közös közleménye szerint a reformcsomagot a korábban elfogadott formában hagyták jóvá, néhány módosítással, amelyek a védelmet, a közrendet, a nemzetbiztonságot, az oktatást, az egészségügyet és a kultúrát érintik. Ezekben az ágazatokban a megtakarításokat az adott terület sajátosságaihoz igazodó módszerekkel valósítják meg.

A közlemény szerint a koalíció megerősítette azt az elvet is, hogy a minisztériumok 2025-ben végrehajtott bérkiadás-csökkentéseit beleszámítják az idei évre előirányzott teljes, 10 százalékos megtakarítási célba.

A helyi adók és illetékek kapcsán a kormánypártok úgy döntöttek, hogy módosítási javaslatokat dolgoznak ki

a minimálisnál magasabb szorzót alkalmazó önkormányzatok,

az 50 évnél régebbi épületek tulajdonosai,

valamint a fogyatékkal élő személyek helyzetének rendezésére.

A feladatot egy frissen létrehozott munkacsoportra bízták.