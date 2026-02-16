Változhatnak a helyi adók: módosításokat készít elő a koalíció

Fotó: Orbán Orsolya
A koalíció vezetői hétfői tanácskozásukon véglegesítették a közigazgatási reformcsomagról és a gazdaságélénkítő intézkedésekről szóló törvénytervezeteket, amelyeket a véleményezési eljárás lezárása után sürgősségi rendelettel fogad el a Bolojan-kabinet.
A kormánypártok közös közleménye szerint a reformcsomagot a korábban elfogadott formában hagyták jóvá, néhány módosítással, amelyek a védelmet, a közrendet, a nemzetbiztonságot, az oktatást, az egészségügyet és a kultúrát érintik. Ezekben az ágazatokban a megtakarításokat az adott terület sajátosságaihoz igazodó módszerekkel valósítják meg.
A közlemény szerint a koalíció megerősítette azt az elvet is, hogy a minisztériumok 2025-ben végrehajtott bérkiadás-csökkentéseit beleszámítják az idei évre előirányzott teljes, 10 százalékos megtakarítási célba.
A helyi adók és illetékek kapcsán a kormánypártok úgy döntöttek, hogy módosítási javaslatokat dolgoznak ki
a minimálisnál magasabb szorzót alkalmazó önkormányzatok,
az 50 évnél régebbi épületek tulajdonosai,
valamint a fogyatékkal élő személyek helyzetének rendezésére.
A feladatot egy frissen létrehozott munkacsoportra bízták.
A következő két hétben országszerte hőmérséklet-ingadozásra és szinte napi jelleggel csapadékra kell számítani – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) február 16-március 1. közötti előrejelzéséből.
A Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke, Sorin Grindeanu hétfőn kijelentette, hogy nem ért egyet az orvosok, a tanárok, a csendőrök és a „milicisták” fizetésének csökkentésével.
Medvetámadás történt hétfőn délben Nyomáton, egy kilométerre a falutól. A juhait mentő gazdát leütötte a nagyvad, a kutyák kergették el a medvét.
Három Hargita megyei város polgármestere több mint 10 ezer aláírást adott át Bukarestben a miniszterelnök kancellárjának hétfőn, amelyben arra kérték, tegyék lehetővé az önkormányzatoknak, hogy még ebben az évben csökkenthessék az adókat.
Románia az elmúlt évtizedek legsúlyosabb oltási válságával küzd: a gyermekek körében jelentősen csökkent az átoltottság a fertőző betegségek elleni vakcinákkal – hívta fel a figyelmet a Mentsük meg a Gyermekeket romániai szervezete.
A helyi ügyintézést segítő alkalmazás és különböző digitalizációs megoldások fejlesztésének finanszírozására közösen pályázott Székelyudvarhely és Gyergyószentmiklós. A múlt évi áfaemelés miatt módosítani kellett projekt költségeit.
Magyarország támogatja az Egyesült Államok ukrajnai béketörekvéseit – hangsúlyozta Orbán Viktor miniszterelnök a Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel tartott sajtótájékoztatóján hétfőn Budapesten.
A meteorológusok előrejelzése szerint csütörtök reggelig hideg időre, csapadékra, jegesedésre és heves szélre lehet számítani országszerte.
Az Országos Statisztikai Intézet (INS) hétfőn közölt adatai szerint a villamos energia, a kávé és kakaó ára, valamint a vasúti szállítás díja nőtt a legnagyobb mértékben az elmúlt egy évben.
