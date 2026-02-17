Tizenöt éves fiatal gyújtotta fel az autót, majd lefilmezte, hogy bizonyítsa: elfogadta a netes kihívást

Képünk illusztráció
Fotó: Tuchiluș Alex
Előzetes letartóztatásba került egy 15 éves brassói fiatal, miután több személygépkocsit megrongált, eleget téve egy közösségi oldalon kapott kihívásnak. Az egyik autó teljesen kiégett, a tűz pedig egy másik járműre is átterjedt. A fiatal a közösségi oldalon közvetítette a rongálást, hogy bizonyítsa, teljesítette a kihívást.
Egy közösségi oldalon kapott kihívásnak megfelelve egy 15 éves kiskorú szombatra virradóan téglával betörte egy brassói utcában egy parkoló személyautó hátsó szélvédőjét, bal első ablakát és szélvédőjét pedig megrepesztette.
Még ugyanazon az éjszakán negyed négy körül egy másik utcában – szintén a kihívásnak eleget téve – egy kővel betörte egy másik gépkocsi hátsó szélvédőjét, majd felgyújtotta az autót. A lángok átterjedtek a mellette parkoló járműre is – tájékoztatott hétfői közleményében a brassói ügyészség.
A hatóság szerint a fiú, miközben az autók lángoltak, élőben közvetített, hogy bizonyítsa: teljesítette a kihívást.
A fiatal gyanúsítottat előbb huszonnégy órára őrizetbe vették, majd előzetes letartóztatását kezdeményezték, amit jóvá is hagyott a bíróság harminc napra.
95 éves korában elhunyt Robert Duvall Oscar-, valamint többszörös Emmy- és Golden Globe-díjas amerikai színész filmrendező, forgatókönyvíró és producer – közölte hétfőn a Variety a család közlésére hivatkozva.
Nem csökkentik tíz százalékkal a kórházakban, a mentőszolgálatnál és a sürgősségen dolgozók jövedelmét – közölte hétfőn Facebook-oldalán Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter a kormánykoalíció aznapi döntéseire utalva.
Elkészült annak a jogszabálynak a tervezete, amely biztosítja, hogy március 31. után ne emelkedjen a földgáz lakossági ára – nyilatkozta hétfőn Bogdan Ivan energiaügyi miniszter a parlamentben.
A szenátus hétfőn elutasította azt a törvénytervezetet, amelyik szerint 2026-ban és 2027-ben a politikai pártok nem részesülnek költségvetési támogatásban.
A koalíció vezetői hétfői tanácskozásukon véglegesítették a közigazgatási reformcsomagról és a gazdaságélénkítő intézkedésekről szóló törvénytervezeteket, amelyeket a véleményezési eljárás lezárása után sürgősségi rendelettel fogad el a Bolojan-kabinet.
A következő két hétben országszerte hőmérséklet-ingadozásra és szinte napi jelleggel csapadékra kell számítani – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) február 16-március 1. közötti előrejelzéséből.
A Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke, Sorin Grindeanu hétfőn kijelentette, hogy nem ért egyet az orvosok, a tanárok, a csendőrök és a „milicisták” fizetésének csökkentésével.
Medvetámadás történt hétfőn délben Nyomáton, egy kilométerre a falutól. A juhait mentő gazdát leütötte a nagyvad, a kutyák kergették el a medvét.
Három Hargita megyei város polgármestere több mint 10 ezer aláírást adott át Bukarestben a miniszterelnök kancellárjának hétfőn, amelyben arra kérték, tegyék lehetővé az önkormányzatoknak, hogy még ebben az évben csökkenthessék az adókat.
Románia az elmúlt évtizedek legsúlyosabb oltási válságával küzd: a gyermekek körében jelentősen csökkent az átoltottság a fertőző betegségek elleni vakcinákkal – hívta fel a figyelmet a Mentsük meg a Gyermekeket romániai szervezete.
