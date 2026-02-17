Rovatok
Tizenöt éves fiatal gyújtotta fel az autót, majd lefilmezte, hogy bizonyítsa: elfogadta a netes kihívást

Képünk illusztráció • Fotó: Tuchiluș Alex

Képünk illusztráció

Fotó: Tuchiluș Alex

Előzetes letartóztatásba került egy 15 éves brassói fiatal, miután több személygépkocsit megrongált, eleget téve egy közösségi oldalon kapott kihívásnak. Az egyik autó teljesen kiégett, a tűz pedig egy másik járműre is átterjedt. A fiatal a közösségi oldalon közvetítette a rongálást, hogy bizonyítsa, teljesítette a kihívást.

Székelyhon

2026. február 17., 07:40

Egy közösségi oldalon kapott kihívásnak megfelelve egy 15 éves kiskorú szombatra virradóan téglával betörte egy brassói utcában egy parkoló személyautó hátsó szélvédőjét, bal első ablakát és szélvédőjét pedig megrepesztette.

Még ugyanazon az éjszakán negyed négy körül egy másik utcában – szintén a kihívásnak eleget téve – egy kővel betörte egy másik gépkocsi hátsó szélvédőjét, majd felgyújtotta az autót. A lángok átterjedtek a mellette parkoló járműre is – tájékoztatott hétfői közleményében a brassói ügyészség.

A hatóság szerint a fiú, miközben az autók lángoltak, élőben közvetített, hogy bizonyítsa: teljesítette a kihívást.

A fiatal gyanúsítottat előbb huszonnégy órára őrizetbe vették, majd előzetes letartóztatását kezdeményezték, amit jóvá is hagyott a bíróság harminc napra.

Bűnügy Brassó
Hirdetés
