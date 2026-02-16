Ígéret: nem csökken a kórházakban, a mentőszolgálatnál és a sürgősségen dolgozók jövedelme

Képünk illusztráció
Fotó: Haáz Vince
Nem csökkentik tíz százalékkal a kórházakban, a mentőszolgálatnál és a sürgősségen dolgozók jövedelmét – közölte hétfőn Facebook-oldalán Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter a kormánykoalíció aznapi döntéseire utalva.
Bejegyzésében a tárcavezető kifejtette, hogy a személyi kiadások fűnyíró elv alapján alkalmazott tízszázalékos csökkentése nem eredményezett volna valós megtakarítást az egészségügyben, de
és az egészségügyi személyzet elvándorlását is felgyorsíthatta volna.
Rogobete szerint az egészségügyi rendszer mélyreható reformra szorul, amelynek része
a teljesítményalapú bérezés bevezetése,
az ügyeleti rendszer átszervezése,
a kórházak újraosztályozása,
valamint a pazarlás csökkentése és a közpénzek felhasználásának átláthatóbbá tétele.
A miniszter közölte, hogy a kormány által előírt megtakarításokat a hatékonyság javításával és a rendszer működésének rendbetételével kívánják elérni, nem egységesen mindenkit érintő megszorításokkal. Hozzátette, hogy az egészségügyi rendszert a felelősségre, a teljesítményre és a tiszteletre alapozva kívánják megerősíteni – írja az Agerpres hírügynökség.
95 éves korában elhunyt Robert Duvall Oscar-, valamint többszörös Emmy- és Golden Globe-díjas amerikai színész filmrendező, forgatókönyvíró és producer – közölte hétfőn a Variety a család közlésére hivatkozva.
Elkészült annak a jogszabálynak a tervezete, amely biztosítja, hogy március 31. után ne emelkedjen a földgáz lakossági ára – nyilatkozta hétfőn Bogdan Ivan energiaügyi miniszter a parlamentben.
A szenátus hétfőn elutasította azt a törvénytervezetet, amelyik szerint 2026-ban és 2027-ben a politikai pártok nem részesülnek költségvetési támogatásban.
A koalíció vezetői hétfői tanácskozásukon véglegesítették a közigazgatási reformcsomagról és a gazdaságélénkítő intézkedésekről szóló törvénytervezeteket, amelyeket a véleményezési eljárás lezárása után sürgősségi rendelettel fogad el a Bolojan-kabinet.
A következő két hétben országszerte hőmérséklet-ingadozásra és szinte napi jelleggel csapadékra kell számítani – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) február 16-március 1. közötti előrejelzéséből.
A Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke, Sorin Grindeanu hétfőn kijelentette, hogy nem ért egyet az orvosok, a tanárok, a csendőrök és a „milicisták” fizetésének csökkentésével.
Medvetámadás történt hétfőn délben Nyomáton, egy kilométerre a falutól. A juhait mentő gazdát leütötte a nagyvad, a kutyák kergették el a medvét.
Három Hargita megyei város polgármestere több mint 10 ezer aláírást adott át Bukarestben a miniszterelnök kancellárjának hétfőn, amelyben arra kérték, tegyék lehetővé az önkormányzatoknak, hogy még ebben az évben csökkenthessék az adókat.
Románia az elmúlt évtizedek legsúlyosabb oltási válságával küzd: a gyermekek körében jelentősen csökkent az átoltottság a fertőző betegségek elleni vakcinákkal – hívta fel a figyelmet a Mentsük meg a Gyermekeket romániai szervezete.
2024–2025 között, teljes egészében európai uniós támogatásból megújítottunk öt lakóépületet Marosvásárhelyen.
