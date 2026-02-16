Ígéret: nem csökken a kórházakban, a mentőszolgálatnál és a sürgősségen dolgozók jövedelme

Nem csökkentik tíz százalékkal a kórházakban, a mentőszolgálatnál és a sürgősségen dolgozók jövedelmét – közölte hétfőn Facebook-oldalán Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter a kormánykoalíció aznapi döntéseire utalva.

Bejegyzésében a tárcavezető kifejtette, hogy a személyi kiadások fűnyíró elv alapján alkalmazott tízszázalékos csökkentése nem eredményezett volna valós megtakarítást az egészségügyben, de

súlyos károkat okozott volna az így is túlterhelt rendszerben,

és az egészségügyi személyzet elvándorlását is felgyorsíthatta volna.

Hirdetés

Rogobete szerint az egészségügyi rendszer mélyreható reformra szorul, amelynek része

a teljesítményalapú bérezés bevezetése,

az ügyeleti rendszer átszervezése,

a kórházak újraosztályozása,

valamint a pazarlás csökkentése és a közpénzek felhasználásának átláthatóbbá tétele.

A miniszter közölte, hogy a kormány által előírt megtakarításokat a hatékonyság javításával és a rendszer működésének rendbetételével kívánják elérni, nem egységesen mindenkit érintő megszorításokkal. Hozzátette, hogy az egészségügyi rendszert a felelősségre, a teljesítményre és a tiszteletre alapozva kívánják megerősíteni – írja az Agerpres hírügynökség.