Önismereti és terápiás program indul függőknek és családtagjaiknak

Képünk illusztráció • Fotó: Pexels

Többnapos terápiás programot indít függők és hozzátartozók számára a Bonus Pastor Alapítvány március 12-15. között.

Székelyhon

2026. február 17., 08:30

A négy napos terápiás programra függőbeteg férfiakat és nőket várnak egyedül vagy hozzátartozójuk kíséretében.

A program során lehetőségük lesz:

  • szakszerű ismereteket szerezni a függőségről,

  • felismerni a saját állapotukat és a függőségük fokát,

  • terápiás tervet készíteni szakember segítségével,

  • önismeretet szerezni és fejleszteni a kapcsolatukat.

Mindezekre csoportfoglalkozások, workshopok, személyes tanácsadás, igei elcsendesülések, a felépült szenvedélybetegek élettörténeteinek meghallgatása keretében kerül sor.

A felvétel egy előzetes interjú alapján történik, amelyre személyes jelentkezés szükséges. A program Magyarózdon, a Terápiás Otthonban lesz március 12-15. között, jelentkezési határidő március 5.

A jelentkezéshes szükséges részletekről érdeklődni ide kattintva lehet.

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
