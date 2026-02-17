Önismereti és terápiás program indul függőknek és családtagjaiknak

Képünk illusztráció
Fotó: Pexels
Többnapos terápiás programot indít függők és hozzátartozók számára a Bonus Pastor Alapítvány március 12-15. között.
A négy napos terápiás programra függőbeteg férfiakat és nőket várnak egyedül vagy hozzátartozójuk kíséretében.
A program során lehetőségük lesz:
szakszerű ismereteket szerezni a függőségről,
felismerni a saját állapotukat és a függőségük fokát,
terápiás tervet készíteni szakember segítségével,
önismeretet szerezni és fejleszteni a kapcsolatukat.
Mindezekre csoportfoglalkozások, workshopok, személyes tanácsadás, igei elcsendesülések, a felépült szenvedélybetegek élettörténeteinek meghallgatása keretében kerül sor.
A felvétel egy előzetes interjú alapján történik, amelyre személyes jelentkezés szükséges. A program Magyarózdon, a Terápiás Otthonban lesz március 12-15. között, jelentkezési határidő március 5.
A jelentkezéshes szükséges részletekről érdeklődni ide kattintva lehet.
A kormánykoalíció pártjai elfogadták, hogy a rendvédelmi, az oktatási és az egészségügyi intézmények alkalmazottainak jövedelme mentesüljön a 10 százalékos csökkentés alól – számolt be hétfőn este Sorin Grindeanu, a PSD elnöke.
Előzetes letartóztatásba került egy 15 éves brassói fiatal, miután több személygépkocsit megrongált, eleget téve egy közösségi oldalon kapott kihívásnak. Az egyik autó teljesen kiégett, a tűz pedig egy másik járműre is átterjedt.
95 éves korában elhunyt Robert Duvall Oscar-, valamint többszörös Emmy- és Golden Globe-díjas amerikai színész filmrendező, forgatókönyvíró és producer – közölte hétfőn a Variety a család közlésére hivatkozva.
Nem csökkentik tíz százalékkal a kórházakban, a mentőszolgálatnál és a sürgősségen dolgozók jövedelmét – közölte hétfőn Facebook-oldalán Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter a kormánykoalíció aznapi döntéseire utalva.
Elkészült annak a jogszabálynak a tervezete, amely biztosítja, hogy március 31. után ne emelkedjen a földgáz lakossági ára – nyilatkozta hétfőn Bogdan Ivan energiaügyi miniszter a parlamentben.
A szenátus hétfőn elutasította azt a törvénytervezetet, amelyik szerint 2026-ban és 2027-ben a politikai pártok nem részesülnek költségvetési támogatásban.
A koalíció vezetői hétfői tanácskozásukon véglegesítették a közigazgatási reformcsomagról és a gazdaságélénkítő intézkedésekről szóló törvénytervezeteket, amelyeket a véleményezési eljárás lezárása után sürgősségi rendelettel fogad el a Bolojan-kabinet.
A következő két hétben országszerte hőmérséklet-ingadozásra és szinte napi jelleggel csapadékra kell számítani – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) február 16-március 1. közötti előrejelzéséből.
A Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke, Sorin Grindeanu hétfőn kijelentette, hogy nem ért egyet az orvosok, a tanárok, a csendőrök és a „milicisták” fizetésének csökkentésével.
Medvetámadás történt hétfőn délben Nyomáton, egy kilométerre a falutól. A juhait mentő gazdát leütötte a nagyvad, a kutyák kergették el a medvét.
