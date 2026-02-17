Rovatok
Gazdasági szakértő: a következő két évben a beruházások felgyorsítása a növekedés kulcsa

Képünk illusztráció

Képünk illusztráció

Fotó: Haáz Vince

A következő két évben a beruházások felgyorsítása a gazdasági növekedés kulcsa makro- és mikrogazdasági szinten egyaránt – hangsúlyozta kedden Iancu Guda közgazdász a Romanian Business Leaders konferenciáján.

Tamás Attila

2026. február 17., 13:322026. február 17., 13:32

2026. február 17., 14:352026. február 17., 14:35

A szakértő szerint a fogyasztásra – különösen az importra – épülő növekedési modell hosszabb távon nem fenntartható, amit az államadósság növekedése és a gazdaság gyenge teljesítménye is alátámaszt:

2022 óta a román GDP negyedéves növekedése minimális, és két technikai recessziós időszak is volt.

Guda az Agerpres beszámolója szerint elmondta, hogy makrogazdasági szinten

döntő lesz a következő két évben a beruházások növelése, különösen az uniós források és a helyreállítási alap (PNRR) felhasználásával.

Emlékeztetett, hogy a múlt évben is a GDP 8,2 százalékát kitevő beruházások mérsékelték a gazdasági növekedés lassulását a stagnáló fogyasztás körülményei között.

A közgazdász szerint mikrogazdasági szinten egyes vállalatok betételcsökkenése vagy fizetésképtelensége más cégek számára piacszerzési lehetőséget teremthet. Szerinte

a beruházó vállalatok még szűkülő piacon is növelhetik részesedésüket és bővülhetnek, különösen gazdasági lassulás idején,

amikor kedvezőbb feltételekkel lehet eszközöket felvásárolni.

Példaként a Dedeman terjeszkedését említette, rámutatva, hogy telkeinek és épületeinek több mint kétharmadát gazdasági visszaesés vagy stagnálás idején vásárolta meg a barkácsáruház-láncot működtető vállalat, ami szerinte azt mutatja, hogy

a beruházások válságidőszakban is növekedési lehetőséget teremthetnek.

„A beruházások kulcsfontosságúak, de csak gondosan kezelt kockázatok mellett” – szögezte le Iancu Guda.

A közszférának kell viselnie a következő időszakban a deficitcsökkentő intézkedések terheit

A deficitcsökkentő intézkedések terheit a következő időszakban teljes mértékben a közszférának kell viselnie, mégpedig a pazarlás visszaszorításával és szerkezeti reformokkal – jelentette még ki kedden Iancu Guda közgazdász.

A szakértő hangsúlyozta, hogy újabb adóemelésekre nincs szükség, a költségvetési konszolidációt a közkiadások visszafogásával kell folytatni.

Emlékeztetett, hogy a költségvetési kiadások 2024-ben mintegy 30 százalékkal haladták meg a bevételeket, a különbség 2025-ben 23 százalékra mérséklődött, és ezt a kiigazítási pályát kell folytatni annak érdekében, hogy

a hiány 2030-ra 3 százalék alá csökkenjen.

Guda beszélt arról is, hogy mikrovállalatok 2017-ben bevezetett adórendszere nem ösztönözte érdemben a profit újrabefektetését, inkább a kifizetett osztalékok növekedéséhez vezetett. Szerinte a bevételalapú adóztatás egyetlen pozitív hatása az volt, hogy átláthatóbbá vált a cégek nyeresége, de ez szerinte

nem helyettesíti a szürkegazdaság visszaszorításához szükséges strukturális intézkedéseket.

Hozzátette, hogy a romániai vállalatok adóterhe továbbra is az uniós átlag alatt marad: a profitadó 16 százalék, szemben a mintegy 23 százalékos uniós átlaggal, az osztalékadó szintén 16 százalék, míg az uniós átlag 24 százalék. Ezért szerinte Románia versenyképességének megőrzése érdekében a jövőben sem indokoltak újabb adóemelések.

