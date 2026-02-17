Újra működhet a ditrói kórház

Újra fogadja a betegeket a gyergyóditrói kórházi egység, miután sikerült rendezni a működés jogi feltételeit és megkötni a szükséges szerződéseket.

A Gyergyószentmiklósi Municípiumi Kórház által működtetett intézményt tavaly december 19-én kellett bezárni, miután

A felek között akkor nem született megállapodás az új szerződésről, márpedig érvényes bérleti szerződés nélkül az egészségügyi intézmény nem működhetett legálisan.

December 21-én néma tüntetés volt az épület előtt, amelyen sokan jelezték jelenlétükkel, hogy fontos számukra a kórház megmaradása.

Pár nap múlva örömteli bejelentés történt: megszületett a megállapodás a felek között, és újra indulhat az egység működése. Végül azonban egészen mostanáig elhúzódott az ügy. Mostanra