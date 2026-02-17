Újra működhet a ditrói kórház

A helyiek és a létesítményben dolgozók korábban tiltakoztak a kórház bezárása miatt
Fotó: Gergely Imre
Újra fogadja a betegeket a gyergyóditrói kórházi egység, miután sikerült rendezni a működés jogi feltételeit és megkötni a szükséges szerződéseket.
A Gyergyószentmiklósi Municípiumi Kórház által működtetett intézményt tavaly december 19-én kellett bezárni, miután
A felek között akkor nem született megállapodás az új szerződésről, márpedig érvényes bérleti szerződés nélkül az egészségügyi intézmény nem működhetett legálisan.
December 21-én néma tüntetés volt az épület előtt, amelyen sokan jelezték jelenlétükkel, hogy fontos számukra a kórház megmaradása.
{K1}
Pár nap múlva örömteli bejelentés történt: megszületett a megállapodás a felek között, és újra indulhat az egység működése. Végül azonban egészen mostanáig elhúzódott az ügy. Mostanra
és a Hargita Megyei Közegészségügyi Igazgatóság is jóváhagyta a részleg újraindítását.
A kórház kedden, február 17-én rövid közleményben jelentette be a hírt. Mint írják, a korábban Gyergyószentmiklósra áthelyezett munkatársak visszatértek Ditróba, így az ellátás ismét helyben, a megszokott környezetben biztosított. Mint fogalmaznak:
A közlemény hangsúlyozza: az elmúlt hónapok komoly kihívást jelentettek a betegek, az egészségügyi dolgozók és a hozzátartozók számára is, ezért különösen fontos, hogy az ellátás mostantól ismét stabilan és kiszámítható módon működjön.
Célunk változatlan: megbízható, emberközpontú és szakmailag magas színvonalú ellátást nyújtani a térség lakóinak” – olvasható az intézmény által közzétett közleményben.
Csíkszereda városa lemondott három utca felújításának állami támogatásáról, hogy azokat uniós forrásokból valósítsa meg, a felszabadult 21 millió lejt pedig hidakra, bicikliutakra és más elmaradt utcák korszerűsítésére fordítják.
A pénzügyminisztérium kedden közzétett adatai szerint tavaly novemberben az előző havi 1116 milliárd lejről 1121 milliárd lejre nőtt az államadósság.
Hideg időre, havazásra és szélre figyelmeztető, sárga jelzésű riasztásokat adott ki kedden az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) Románia területének mintegy felére, köztük Erdélyre is.
Hallgatás helyett kérdezzünk, elfordulás helyett nézzünk szembe vele – erre buzdít Toók Emese, aki úgy döntött, felveszi a harcot a rákbetegséggel szemben, tapasztalatait pedig sorstársai javára fordítja. Előbb azonban neki van szüksége segítségre.
A kormánykoalíció pártjai elfogadták, hogy a rendvédelmi, az oktatási és az egészségügyi intézmények alkalmazottainak jövedelme mentesüljön a 10 százalékos csökkentés alól – számolt be hétfőn este Sorin Grindeanu, a PSD elnöke.
Többnapos terápiás programot indít függők és hozzátartozók számára a Bonus Pastor Alapítvány március 12-15. között.
Előzetes letartóztatásba került egy 15 éves brassói fiatal, miután több személygépkocsit megrongált, eleget téve egy közösségi oldalon kapott kihívásnak. Az egyik autó teljesen kiégett, a tűz pedig egy másik járműre is átterjedt.
95 éves korában elhunyt Robert Duvall Oscar-, valamint többszörös Emmy- és Golden Globe-díjas amerikai színész filmrendező, forgatókönyvíró és producer – közölte hétfőn a Variety a család közlésére hivatkozva.
Nem csökkentik tíz százalékkal a kórházakban, a mentőszolgálatnál és a sürgősségen dolgozók jövedelmét – közölte hétfőn Facebook-oldalán Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter a kormánykoalíció aznapi döntéseire utalva.
Elkészült annak a jogszabálynak a tervezete, amely biztosítja, hogy március 31. után ne emelkedjen a földgáz lakossági ára – nyilatkozta hétfőn Bogdan Ivan energiaügyi miniszter a parlamentben.
szóljon hozzá!