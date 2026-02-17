Rovatok
Újra működhet a ditrói kórház

A helyiek és a létesítményben dolgozók korábban tiltakoztak a kórház bezárása miatt • Fotó: Gergely Imre

A helyiek és a létesítményben dolgozók korábban tiltakoztak a kórház bezárása miatt

Fotó: Gergely Imre

Újra fogadja a betegeket a gyergyóditrói kórházi egység, miután sikerült rendezni a működés jogi feltételeit és megkötni a szükséges szerződéseket.

Gergely Imre

2026. február 17., 12:192026. február 17., 12:19

A Gyergyószentmiklósi Municípiumi Kórház által működtetett intézményt tavaly december 19-én kellett bezárni, miután

lejárt az épület bérleti szerződése a tulajdonos római katolikus plébániával.

A felek között akkor nem született megállapodás az új szerződésről, márpedig érvényes bérleti szerződés nélkül az egészségügyi intézmény nem működhetett legálisan.

December 21-én néma tüntetés volt az épület előtt, amelyen sokan jelezték jelenlétükkel, hogy fontos számukra a kórház megmaradása.

{K1}

Pár nap múlva örömteli bejelentés történt: megszületett a megállapodás a felek között, és újra indulhat az egység működése. Végül azonban egészen mostanáig elhúzódott az ügy. Mostanra

sikerült aláírni az új bérleti szerződést,

és a Hargita Megyei Közegészségügyi Igazgatóság is jóváhagyta a részleg újraindítását.

A kórház kedden, február 17-én rövid közleményben jelentette be a hírt. Mint írják, a korábban Gyergyószentmiklósra áthelyezett munkatársak visszatértek Ditróba, így az ellátás ismét helyben, a megszokott környezetben biztosított. Mint fogalmaznak:

az egység felkészülten és teljes szakmai jelenléttel várja a pácienseket.

A közlemény hangsúlyozza: az elmúlt hónapok komoly kihívást jelentettek a betegek, az egészségügyi dolgozók és a hozzátartozók számára is, ezért különösen fontos, hogy az ellátás mostantól ismét stabilan és kiszámítható módon működjön.

Idézet
A ditrói egység újraindítása nem csupán szervezési kérdés volt, hanem közösségi ügy is.

Célunk változatlan: megbízható, emberközpontú és szakmailag magas színvonalú ellátást nyújtani a térség lakóinak” – olvasható az intézmény által közzétett közleményben.

Gyergyószék Egészségügy Gyergyóditró
