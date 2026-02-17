Nagy a lavinaveszély, fokozott óvatosságra intik a túrázókat

Nagy a lavinaveszély a Fogarasi-havasokban és a Bucsecs-hegységben – figyelmeztetett kedden a belügyminisztérium katasztrófavédelmi főosztálya (DSU).

A DSU Facebook-oldalán közzétett bejegyzés szerint a Déli-Kárpátokhoz tartozó Fogarasi-havasokban és Bucsecs-hegységben, 1800 méter fölötti magasságban az egytől ötig terjedő skálán négyes fokozatú a lavinaveszély. Itt

közepes, helyenként nagy méretű lavinák is kialakulhatnak a következő napokban.

A Déli-Kárpátokban, 1800 méter magasság alatt (Szárkő-, Godján-, Páring-hegység és Kudzsiri-havasok), valamint a Keleti-Kárpátokban (Radnai- és Kelemen-havasok) hármas fokozatú a lavinaveszély.

A Keleti-Kárpátokban található Csalhó-hegységben, illetve a Nyugati-Kárpátokban az egytől ötig terjedő skálán kettes fokozatú a lavinaveszély.

A hatóságok fokozott óvatosságra intik a túrázókat. Azt javasolják nekik, hogy ne induljanak egyedül útnak, ne térjenek le a kijelölt ösvényekről, illetve figyeljenek oda a megfelelő öltözetre és felszerelésre – ismerteti a felhívást az Agerpres.