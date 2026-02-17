Indul a Potápi Tehetségprogram: ösztöndíjjal támogatják a közösségükért dolgozó fiatalokat

A Potápi Árpád János Alapítvány a Magyar Nemzetért elindítja a Potápi Tehetségprogramot. A program célja, hogy támogassa a tehetséges és szülőföldjük iránt elkötelezett külhoni és anyaországi fiatalokat – közölte az alapítvány.

Székelyhon 2026. február 17., 15:532026. február 17., 15:53

A Potápi Árpád János néhai nemzetpolitikáért felelős államtitkár és országgyűlési képviselő emlékére létrehozott alapítvány közleményében kiemeli, Potápi Árpád János sokszor nyilatkozta: „Nincs magyar jövő magyar gyerekek és fiatalok nélkül.” E gondolat jegyében a Potápi Árpád János Alapítvány a Magyar Nemzetért meghirdeti a Potápi Tehetségprogramot. A program célja, hogy

támogassa a tehetséges és szülőföldjük iránt elkötelezett külhoni és anyaországi fiatalokat

– középiskolás korosztályt – , akik kiváló tanulmányi eredményekkel rendelkeznek, aktívan részt vesznek a helyi közösségi életben és a szülőföldjükön képzelik el a jövőjüket. Hangsúlyozzák: a program elindításával az Alapítvány célja, hogy elismerésben és támogatásban részesítse azokat a magyar fiatalokat, akik nem csak tehetségesek, hanem tevékeny résztvevői is szűkebb hazájuk közösségi életének, ezáltal méltó módon képviselik mindazt, amit Potápi Árpád János is egész életén át képviselt: a nemzetért és a közösségért való elkötelezettséget és a szülőföld szeretetét. A felhívásra

14 és 18 év közötti magyarországi és külhoni fiatalok nyújthatnak be jelentkezést.