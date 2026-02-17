Indul a Potápi Tehetségprogram: ösztöndíjjal támogatják a közösségükért dolgozó fiatalokat

A kézdivásárhelyi Molnár Józsiás Általános Iskolában Potápi Árpádról mintázott emléktáblát avattak tavaly március 15-én
Fotó: Tuchiluș Alex
A Potápi Árpád János Alapítvány a Magyar Nemzetért elindítja a Potápi Tehetségprogramot. A program célja, hogy támogassa a tehetséges és szülőföldjük iránt elkötelezett külhoni és anyaországi fiatalokat – közölte az alapítvány.
A Potápi Árpád János néhai nemzetpolitikáért felelős államtitkár és országgyűlési képviselő emlékére létrehozott alapítvány közleményében kiemeli, Potápi Árpád János sokszor nyilatkozta: „Nincs magyar jövő magyar gyerekek és fiatalok nélkül.” E gondolat jegyében a Potápi Árpád János Alapítvány a Magyar Nemzetért meghirdeti a Potápi Tehetségprogramot.
A program célja, hogy
– középiskolás korosztályt – , akik kiváló tanulmányi eredményekkel rendelkeznek, aktívan részt vesznek a helyi közösségi életben és a szülőföldjükön képzelik el a jövőjüket.
Hangsúlyozzák: a program elindításával az Alapítvány célja, hogy elismerésben és támogatásban részesítse azokat a magyar fiatalokat, akik nem csak tehetségesek, hanem tevékeny résztvevői is szűkebb hazájuk közösségi életének, ezáltal méltó módon képviselik mindazt, amit Potápi Árpád János is egész életén át képviselt: a nemzetért és a közösségért való elkötelezettséget és a szülőföld szeretetét.
A felhívásra
A pályázat benyújtásához szükséges – többek között – az életkort igazoló dokumentum, magyar oktatási intézmény látogatásáról szóló igazolás (külhoniak esetében), kiemelkedő tanulmányi eredmények és közösségi aktivitás igazolása, valamint motivációs levél, amelyben a jelentkező bemutatja eddigi eredményeit, a települést/régiót, ahonnan származik és jövőbeli terveit szülőföldjén.
A pályázati feltételeknek megfelelő, legkiemelkedőbb eredményekkel rendelkező 30 pályázó ösztöndíjban részesül. Az ösztöndíj összege 200 ezer forint, ami egy alkalommal, egy összegben kerül kifizetésre a nyertes pályázók részére.
A 30 nyertes fiatal 2026. március 28-án, Potápi Árpád János születésnapján Budapesten, az Országházban veheti át oklevelét ünnepi műsor keretében.
A jelentkezés benyújtása elektronikus formában történik a potapitehetsegprogram@gmail.com címen. Jelentkezési határidő március 10., éjfél. A részletes pályázati felhívás az alábbi ide kattintva olvasható.
