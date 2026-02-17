Rovatok
Indul a Potápi Tehetségprogram: ösztöndíjjal támogatják a közösségükért dolgozó fiatalokat

A kézdivásárhelyi Molnár Józsiás Általános Iskolában Potápi Árpádról mintázott emléktáblát avattak tavaly március 15-én • Fotó: Tuchiluș Alex

A kézdivásárhelyi Molnár Józsiás Általános Iskolában Potápi Árpádról mintázott emléktáblát avattak tavaly március 15-én

Fotó: Tuchiluș Alex

A Potápi Árpád János Alapítvány a Magyar Nemzetért elindítja a Potápi Tehetségprogramot. A program célja, hogy támogassa a tehetséges és szülőföldjük iránt elkötelezett külhoni és anyaországi fiatalokat – közölte az alapítvány.

Székelyhon

2026. február 17., 15:532026. február 17., 15:53

A Potápi Árpád János néhai nemzetpolitikáért felelős államtitkár és országgyűlési képviselő emlékére létrehozott alapítvány közleményében kiemeli, Potápi Árpád János sokszor nyilatkozta: „Nincs magyar jövő magyar gyerekek és fiatalok nélkül.” E gondolat jegyében a Potápi Árpád János Alapítvány a Magyar Nemzetért meghirdeti a Potápi Tehetségprogramot.

A program célja, hogy

támogassa a tehetséges és szülőföldjük iránt elkötelezett külhoni és anyaországi fiatalokat

– középiskolás korosztályt – , akik kiváló tanulmányi eredményekkel rendelkeznek, aktívan részt vesznek a helyi közösségi életben és a szülőföldjükön képzelik el a jövőjüket.

Hangsúlyozzák: a program elindításával az Alapítvány célja, hogy elismerésben és támogatásban részesítse azokat a magyar fiatalokat, akik nem csak tehetségesek, hanem tevékeny résztvevői is szűkebb hazájuk közösségi életének, ezáltal méltó módon képviselik mindazt, amit Potápi Árpád János is egész életén át képviselt: a nemzetért és a közösségért való elkötelezettséget és a szülőföld szeretetét.

A felhívásra

14 és 18 év közötti magyarországi és külhoni fiatalok nyújthatnak be jelentkezést.

A pályázat benyújtásához szükséges – többek között – az életkort igazoló dokumentum, magyar oktatási intézmény látogatásáról szóló igazolás (külhoniak esetében), kiemelkedő tanulmányi eredmények és közösségi aktivitás igazolása, valamint motivációs levél, amelyben a jelentkező bemutatja eddigi eredményeit, a települést/régiót, ahonnan származik és jövőbeli terveit szülőföldjén.

A pályázati feltételeknek megfelelő, legkiemelkedőbb eredményekkel rendelkező 30 pályázó ösztöndíjban részesül. Az ösztöndíj összege 200 ezer forint, ami egy alkalommal, egy összegben kerül kifizetésre a nyertes pályázók részére.

Hirdetés

A 30 nyertes fiatal 2026. március 28-án, Potápi Árpád János születésnapján Budapesten, az Országházban veheti át oklevelét ünnepi műsor keretében.

A jelentkezés benyújtása elektronikus formában történik a potapitehetsegprogram@gmail.com címen. Jelentkezési határidő március 10., éjfél. A részletes pályázati felhívás az alábbi ide kattintva olvasható.

