Már nálunk sem könnyű vezetni, a narancssárga megyéktől pedig egyenesen távol tartanak

Cekend-tetői állapotok kedden este hét óra körül
Fotó: László Ildikó
Rendkívüli intézkedésekkel készülnek az ország déli részén a nehéz időjárási körülményekre. Egyértelműen azt tanácsolják, ha egy mód van rá, most ne utazzunk a narancssárga, azaz a másodfokú időjárási riasztás alatt álló megyékbe. Közben Székelyföldre is visszatért a tél.
2026. február 17., 19:122026. február 17., 19:12
Sűrű havazásra, megerősödő szélre és hóviharokra vonatkozó időjárási figyelmeztetést bocsájtott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat:
az ország délkeleti részére narancssárga jelzésű, azaz másodfokú riasztás érvényes szerda délig,
az ezt övező területekre – köztük Kovászna megyére is – sárga jelzésű, elsőfokú riasztás.
Közben visszatért a tél Hargita megyébe is, olvasóink tájékoztatása szerint sűrűn havazik a 13A országút mentén Farkaslaka irányába, illetve a Cekend-tetőn is. Szentegyháza és Csíkszereda között éppen este hét óra előtt járt kollégánk, jelezve, hogy
A katasztrófavédelem különösen a másodfokú riasztás alatt álló megyékre fókuszál, mérlegelve egyes utak megelőző jellegű lezárását is, ha a helyzet olyan súlyossá válik, elkerülendő a tömeges elakadásokat.
Sűrű havazásra, hófúvásra vonatkozó időjárási riasztás szerdán délig
Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat
„Kérjük a lakosságot, hogy figyelje a Ro-Alert rendszeren vagy a belügyminisztérium által közzétett értesítéseket. Célunk a megelőzés. Gépeket és beavatkozó egységeket küldünk a narancssárga riasztás alatt álló megyékbe, sőt a szomszédosakba is” – nyilatkozta az országos katasztrófavédelem vezetője.
Raed Arafat egyértelmű ajánlást tett közzé:
A mentőszolgálat ezekben a térségekben most halasztani fogja a nem sürgős átszállításokat, illetve sürgősségi esetekben a katasztrófavédelem együttműködik a közlekedési minisztériummal a beavatkozásokhoz szükséges utak megnyitása érdekében – mondta még el Raed Arafat.
Fotó: László Ildikó
Sepsiszentgyörgyön is havazik
Fotó: Tuchiluș Alex
Fotó: Tuchiluș Alex
