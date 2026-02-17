Rovatok
Már nálunk sem könnyű vezetni, a narancssárga megyéktől pedig egyenesen távol tartanak

Cekend-tetői állapotok kedden este hét óra körül • Fotó: László Ildikó

Cekend-tetői állapotok kedden este hét óra körül

Fotó: László Ildikó

Rendkívüli intézkedésekkel készülnek az ország déli részén a nehéz időjárási körülményekre. Egyértelműen azt tanácsolják, ha egy mód van rá, most ne utazzunk a narancssárga, azaz a másodfokú időjárási riasztás alatt álló megyékbe. Közben Székelyföldre is visszatért a tél.

Székelyhon

2026. február 17., 19:122026. február 17., 19:12

2026. február 17., 19:192026. február 17., 19:19

Sűrű havazásra, megerősödő szélre és hóviharokra vonatkozó időjárási figyelmeztetést bocsájtott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat:

  • az ország délkeleti részére narancssárga jelzésű, azaz másodfokú riasztás érvényes szerda délig,

  • az ezt övező területekre – köztük Kovászna megyére is – sárga jelzésű, elsőfokú riasztás.

Közben visszatért a tél Hargita megyébe is, olvasóink tájékoztatása szerint sűrűn havazik a 13A országút mentén Farkaslaka irányába, illetve a Cekend-tetőn is. Szentegyháza és Csíkszereda között éppen este hét óra előtt járt kollégánk, jelezve, hogy

fehér az úttest, tehát óvatosan, téli körülményeknek megfelelően lehet közlekedni.

A katasztrófavédelem különösen a másodfokú riasztás alatt álló megyékre fókuszál, mérlegelve egyes utak megelőző jellegű lezárását is, ha a helyzet olyan súlyossá válik, elkerülendő a tömeges elakadásokat.

Sűrű havazásra, hófúvásra vonatkozó időjárási riasztás szerdán délig • Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat

Sűrű havazásra, hófúvásra vonatkozó időjárási riasztás szerdán délig

Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat

„Kérjük a lakosságot, hogy figyelje a Ro-Alert rendszeren vagy a belügyminisztérium által közzétett értesítéseket. Célunk a megelőzés. Gépeket és beavatkozó egységeket küldünk a narancssárga riasztás alatt álló megyékbe, sőt a szomszédosakba is” – nyilatkozta az országos katasztrófavédelem vezetője.

Raed Arafat egyértelmű ajánlást tett közzé:

ha egy mód van rá, halasszuk el az utazást, különösen a narancssárga riasztás alatt álló területeken.

A mentőszolgálat ezekben a térségekben most halasztani fogja a nem sürgős átszállításokat, illetve sürgősségi esetekben a katasztrófavédelem együttműködik a közlekedési minisztériummal a beavatkozásokhoz szükséges utak megnyitása érdekében – mondta még el Raed Arafat.

• Fotó: László Ildikó

Fotó: László Ildikó

• Fotó: László Ildikó Galéria

Fotó: László Ildikó

• Fotó: László Ildikó Galéria

Fotó: László Ildikó

• Fotó: László Ildikó Galéria

Fotó: László Ildikó

• Fotó: László Ildikó Galéria

Fotó: László Ildikó

• Fotó: László Ildikó Galéria

Fotó: László Ildikó

Sepsiszentgyörgyön is havazik • Fotó: Tuchiluș Alex

Sepsiszentgyörgyön is havazik

Fotó: Tuchiluș Alex

• Fotó: Tuchiluș Alex Galéria

Fotó: Tuchiluș Alex

