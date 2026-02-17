Rovatok
Románia 19 milliós népessége: hogyan jutottunk ide?

Képünk illusztráció

Képünk illusztráció

Fotó: Haáz Vince

Az elmúlt 35 évben több mint 4,16 millió fővel csökkent Románia lakossága – derül ki az Országos Statisztikai Intézet (INS) elnöke, Tudorel Andrei által kedden közzétett elemzésből.

Székelyhon

2026. február 17., 20:41

A jelentés szerint 1990 és 2024 között több mint 808 ezer ember vándorolt ki külföldre és 646 ezren telepedtek le Romániában. Az 1989-es forradalmat követő egy évben közel 100 ezren hagyták el végleg az országot. Az azt követő négy évben az emigrálók száma folyamatosan csökkent, 1997 és 2010 között pedig viszonylag alacsony volt, többnyire 10 ezer fő alatt maradt. Az országot elhagyók száma 2011-ben kezdett el ismét fokozatosan nőni, 2022-ben már meghaladta a 30 ezret,

2024-ben pedig csaknem három évtized után ismét elérte az évi 50 ezret.

A jelentés rámutat arra is, hogy 2000 és 2011 között a migrációs egyenleg szinte minden évben negatív volt, 2000-hez képest 2011-re hozzávetőlegesen 40 ezer fővel csökkent az ország állandó lakossága (rezidens népessége).

2012 és 2022 között a bevándorlók száma jelentősen meghaladta az országból elköltözöttekét, ami 183 ezer fős vándorlási többletet eredményezett; 2023-ban és 2024-ben ismét negatív volt a migrációs egyenleg, ami több mint 41 ezer fős népességfogyást jelentett – írja az Agerpres hírügynökség az elemzésben közzétett adatokra hivatkozva.

A szakember elemzése szerint 1992 óta különböző országok állampolgárai telepedtek le Romániában,

a legtöbben a Moldovai Köztársaságból érkeztek,

akik 2010-ig a bevándorlók több mint felét tették ki. Az ukrajnai háború miatt Romániába költözött ukrán állampolgárok száma 34 400 körülire, az összes bevándorló 7,6 százalékára tehető.

A visszatérők

2022-ben és 2023-ban a bevándorlók száma megduplázódott a 2010-ben mért szinthez képest. 2010 és 2014 között a bevándorlók több mint 90 százaléka Romániába visszatérő román állampolgár volt. 2023-ban 201 800 román állampolgár tért vissza az országba, de mivel a bevándorlók összlétszáma 324 ezerre emelkedett, arányuk 67 százalékra csökkent. 1990 és 2002 között a nemzetközi migráció mintegy 80 százalékos, a természetes fogyás 20 százalékos arányban járult hozzá a népességfogyáshoz.

Az elemzés szerint 2010. január 1-jén Románia rezidens népessége több mint 1,33 millió fővel csökkent a 2003. január elsejei adathoz képest. A külső migráció több mint 83 százalékkal járult hozzá a csökkenéshez. 2022 és 2024 között a 235 ezer fős pozitív vándorlási egyenleg szinte teljes mértékben ellensúlyozta a 263 ezer fős természetes fogyást, így

a rezidens népesség száma nem csökkent 19 millió alá.

Az elmúlt 35 évben több mint 4,16 millió fővel csökkent Románia lakossága, amihez a migráció 63 százalékos, a természetes népességfogyás 37 százalékos arányban járult hozzá. Ugyanakkor 2014 és 2024 között 364 ezer olyan külföldön született gyermeket anyakönyveztettek Romániában, akiknek legalább az egyik szülője román állampolgár. Ez az ebben az időszakban az országban bejegyzett összes újszülött több mint 16 százalékát teszi ki – derül ki az elemzésből.

