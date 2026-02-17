Feljelentik azokat, akik csalással szereztek fogyatékossági igazolást

A munkaügyi minisztérium illetékesei feljelentik az ügyészségen azokat a személyeket, akik a gyanú szerint csalással szereztek fogyatékossági igazolást – közölte kedden a Facebook-oldalán Florin Manole.

Székelyhon 2026. február 17., 20:362026. február 17., 20:36

A munkaügyi miniszter bejegyzése szerint az új fogyatékossági kritériumok bevezetése óta megkezdték a rendszer korrekcióját, hogy az állami támogatásokban a valóban rászorulók részesüljenek. Manole hangsúlyozta, hogy akik jogtalanul szereztek fogyatékossági igazolást, vagy megtévesztették a rendszert, elveszítik a jogosultságaikat, és

ahol a visszaélés szándékos és bizonyítható, az ügyészséghez fordulnak.