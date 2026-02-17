Rovatok
Feljelentik azokat, akik csalással szereztek fogyatékossági igazolást

• Fotó: Freepik

Fotó: Freepik

A munkaügyi minisztérium illetékesei feljelentik az ügyészségen azokat a személyeket, akik a gyanú szerint csalással szereztek fogyatékossági igazolást – közölte kedden a Facebook-oldalán Florin Manole.

Székelyhon

2026. február 17., 20:362026. február 17., 20:36

A munkaügyi miniszter bejegyzése szerint az új fogyatékossági kritériumok bevezetése óta megkezdték a rendszer korrekcióját, hogy az állami támogatásokban a valóban rászorulók részesüljenek. Manole hangsúlyozta, hogy akik jogtalanul szereztek fogyatékossági igazolást, vagy megtévesztették a rendszert, elveszítik a jogosultságaikat, és

ahol a visszaélés szándékos és bizonyítható, az ügyészséghez fordulnak.

A miniszter adatai szerint 2025. november 6. és december 31. között 27 658 személy fogyatékossági besorolását vizsgálták felül. Közülük 14 944 esetében fenntartották a besorolást, 3194 személynél megszüntették a jogosultságot, 5484 esetben alacsonyabb, 4036 személynél pedig magasabb fogyatékossági fokozatot állapítottak meg – írja az Agerpres.

Belföld
