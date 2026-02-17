Feljelentik azokat, akik csalással szereztek fogyatékossági igazolást

Fotó: Freepik
A munkaügyi minisztérium illetékesei feljelentik az ügyészségen azokat a személyeket, akik a gyanú szerint csalással szereztek fogyatékossági igazolást – közölte kedden a Facebook-oldalán Florin Manole.
A munkaügyi miniszter bejegyzése szerint az új fogyatékossági kritériumok bevezetése óta megkezdték a rendszer korrekcióját, hogy az állami támogatásokban a valóban rászorulók részesüljenek. Manole hangsúlyozta, hogy akik jogtalanul szereztek fogyatékossági igazolást, vagy megtévesztették a rendszert, elveszítik a jogosultságaikat, és
A miniszter adatai szerint 2025. november 6. és december 31. között 27 658 személy fogyatékossági besorolását vizsgálták felül. Közülük 14 944 esetében fenntartották a besorolást, 3194 személynél megszüntették a jogosultságot, 5484 esetben alacsonyabb, 4036 személynél pedig magasabb fogyatékossági fokozatot állapítottak meg – írja az Agerpres.
Az elmúlt 35 évben több mint 4,16 millió fővel csökkent Románia lakossága – derül ki az Országos Statisztikai Intézet (INS) elnöke, Tudorel Andrei által kedden közzétett elemzésből.
Rendkívüli intézkedésekkel készülnek az ország déli részén a nehéz időjárási körülményekre. Ha egy mód van rá, most ne utazzunk a narancssárga riasztás alatt álló megyékbe, de közben Székelyföldre is visszatért a tél.
A legfelsőbb bíróság helyt adott Dan Șova semmisségi panaszának és érvénytelenítette a Szociáldemokrata Párt (PSD) korábbi szenátorának korrupciós perében hozott ítéletet.
Nagy a lavinaveszély a Fogarasi-havasokban és a Bucsecs-hegységben – figyelmeztetett kedden a belügyminisztérium katasztrófavédelmi főosztálya (DSU).
A Potápi Árpád János Alapítvány a Magyar Nemzetért elindítja a Potápi Tehetségprogramot. A program célja, hogy támogassa a tehetséges és szülőföldjük iránt elkötelezett külhoni és anyaországi fiatalokat – közölte az alapítvány.
A kolozsvári tűzoltók kedden megtalálták annak a négyéves gyermeknek a holttestét, aki január 23-án tűnt el a Kis-Szamosban.
45 ezer lejes pénzbírságot róttak ki kedden a marosvásárhelyi rendőrök egy marosszentannai férfira, aki nagy mennyiségű használt cipőt, zsákot és más hulladékot dobott közterületre.
A következő két évben a beruházások felgyorsítása a gazdasági növekedés kulcsa makro- és mikrogazdasági szinten egyaránt – hangsúlyozta kedden Iancu Guda közgazdász a Romanian Business Leaders konferenciáján.
Cristian Sandache galaci történész szerint a Román Labdarúgó Szövetség diszkriminatív módon, idióta hozzáállással viszonyul az FK Csíkszeredához, amikor sorozatos bírságokkal sújtja a klubot a közösségi szimbólumok használata miatt.
Módosul az alkalmazottak munkaidő-nyilvántartásának szabályozása az előadó-művészeti intézményeknél – jelentette be kedden a kulturális minisztérium.
