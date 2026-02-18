Hirdetés

Nehezen indult a reggel a havazás miatt a székelyföldi városokban Kiásni az autót a hó alól, lépésben haladni a behavazott utakon, időben elérni a gyerekkel óvodába, iskolába, majd pedig a munkahelyre – néhány kihívás, amivel az újabb havazás miatt sokan szembesültek a reggeli órákban. Tamás Attila 2026. február 18., 09:042026. február 18., 09:04 2026. február 18., 09:172026. február 18., 09:17

Csíkszeredában a hó alól kellett „kiásni” az autókat Fotó: Pinti Attila

Kiásni az autót a hó alól, lépésben haladni a behavazott utakon, időben elérni a gyerekkel óvodába, iskolába, majd pedig a munkahelyre – néhány kihívás, amivel az újabb havazás miatt sokan szembesültek a reggeli órákban.

Tamás Attila 2026. február 18., 09:042026. február 18., 09:04 2026. február 18., 09:172026. február 18., 09:17

Ebből a szempontból a marosvásárhelyieknek volt a legkönnyebb dolguk, mivel ott viszonylag vékony hóréteg alakult ki. Ezzel szemben Csíkszeredában „meg kellett küzdeni a hóval”, de a sepsiszentgyörgyieknek és székelyudvarhelyieknek sem volt egyszerű a reggeli indulás. Fotókon mutatjuk. korábban írtuk Nagy havazással tért vissza a tél Székelyföldre is Sűrű havazással tért vissza a tél az országba, köztük Székelyfölre is kedd délutántól. A nem szűnő havazásnak köszönhetően helyenként több tíz centiméteres hóréteg alakult ki, megnehezítve a közlekedést. Hirdetés korábban írtuk Késhetnek a csíkszeredai városi buszok a havazás miatt Nehézkes lesz a közlekedés a csíkszeredai utakon a havazás miatt, ezért előfordulhat, hogy nem tudják tartani a menetrendet a Csíki Trans városi buszjáratai. korábban írtuk Ingyenes szerdán a parkolás Csíkszeredában a havazás miatt Az időjárási viszonyokra való tekintettel szerdán nem ellenőrzik a parkolójegyek érvényességét Csíkszeredában.

Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

Székelyudvarhelyen is nehézkes volt a közlekedés a reggeli órákban Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Sepsiszentgyörgyön is „meg kellett küzdeni” a tél kihívásaival Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

Marosvásárhelyen „futó kalandnak” bizonyult a reggelre kialakult hóréteg Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince