Nehezen indult a reggel a havazás miatt a székelyföldi városokban

Kiásni az autót a hó alól, lépésben haladni a behavazott utakon, időben elérni a gyerekkel óvodába, iskolába, majd pedig a munkahelyre – néhány kihívás, amivel az újabb havazás miatt sokan szembesültek a reggeli órákban.
2026. február 18., 09:042026. február 18., 09:04
2026. február 18., 09:172026. február 18., 09:17
Csíkszeredában a hó alól kellett „kiásni” az autókat
Fotó: Pinti Attila
Ebből a szempontból a marosvásárhelyieknek volt a legkönnyebb dolguk, mivel ott viszonylag vékony hóréteg alakult ki. Ezzel szemben Csíkszeredában „meg kellett küzdeni a hóval", de a sepsiszentgyörgyieknek és székelyudvarhelyieknek sem volt egyszerű a reggeli indulás. Fotókon mutatjuk.
Ebből a szempontból a marosvásárhelyieknek volt a legkönnyebb dolguk, mivel ott viszonylag vékony hóréteg alakult ki. Ezzel szemben Csíkszeredában „meg kellett küzdeni a hóval”, de a sepsiszentgyörgyieknek és székelyudvarhelyieknek sem volt egyszerű a reggeli indulás. Fotókon mutatjuk.
Sűrű havazással tért vissza a tél az országba, köztük Székelyfölre is kedd délutántól. A nem szűnő havazásnak köszönhetően helyenként több tíz centiméteres hóréteg alakult ki, megnehezítve a közlekedést.
Nehézkes lesz a közlekedés a csíkszeredai utakon a havazás miatt, ezért előfordulhat, hogy nem tudják tartani a menetrendet a Csíki Trans városi buszjáratai.
Az időjárási viszonyokra való tekintettel szerdán nem ellenőrzik a parkolójegyek érvényességét Csíkszeredában.
Fotó: Pinti Attila
Fotó: Pinti Attila
Fotó: Pinti Attila
Fotó: Pinti Attila
Fotó: Pinti Attila
Fotó: Pinti Attila
Székelyudvarhelyen is nehézkes volt a közlekedés a reggeli órákban
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Sepsiszentgyörgyön is „meg kellett küzdeni” a tél kihívásaival
Fotó: Tuchiluș Alex
Fotó: Tuchiluș Alex
Fotó: Tuchiluș Alex
Fotó: Tuchiluș Alex
Fotó: Tuchiluș Alex
Fotó: Tuchiluș Alex
Fotó: Tuchiluș Alex
Marosvásárhelyen „futó kalandnak” bizonyult a reggelre kialakult hóréteg
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
