Nehezen indult a reggel a havazás miatt a székelyföldi városokban

Kiásni az autót a hó alól, lépésben haladni a behavazott utakon, időben elérni a gyerekkel óvodába, iskolába, majd pedig a munkahelyre – néhány kihívás, amivel az újabb havazás miatt sokan szembesültek a reggeli órákban.

2026. február 18., 09:042026. február 18., 09:04

Csíkszeredában a hó alól kellett „kiásni” az autókat • Fotó: Pinti Attila

Csíkszeredában a hó alól kellett „kiásni” az autókat

Fotó: Pinti Attila

Kiásni az autót a hó alól, lépésben haladni a behavazott utakon, időben elérni a gyerekkel óvodába, iskolába, majd pedig a munkahelyre – néhány kihívás, amivel az újabb havazás miatt sokan szembesültek a reggeli órákban.

Ebből a szempontból a marosvásárhelyieknek volt a legkönnyebb dolguk, mivel ott viszonylag vékony hóréteg alakult ki. Ezzel szemben Csíkszeredában „meg kellett küzdeni a hóval”, de a sepsiszentgyörgyieknek és székelyudvarhelyieknek sem volt egyszerű a reggeli indulás. Fotókon mutatjuk.

korábban írtuk

Nagy havazással tért vissza a tél Székelyföldre is
Nagy havazással tért vissza a tél Székelyföldre is

Sűrű havazással tért vissza a tél az országba, köztük Székelyfölre is kedd délutántól. A nem szűnő havazásnak köszönhetően helyenként több tíz centiméteres hóréteg alakult ki, megnehezítve a közlekedést.

korábban írtuk

Késhetnek a csíkszeredai városi buszok a havazás miatt
Késhetnek a csíkszeredai városi buszok a havazás miatt

Nehézkes lesz a közlekedés a csíkszeredai utakon a havazás miatt, ezért előfordulhat, hogy nem tudják tartani a menetrendet a Csíki Trans városi buszjáratai.

korábban írtuk

Ingyenes szerdán a parkolás Csíkszeredában a havazás miatt
Ingyenes szerdán a parkolás Csíkszeredában a havazás miatt

Az időjárási viszonyokra való tekintettel szerdán nem ellenőrzik a parkolójegyek érvényességét Csíkszeredában.

Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

Székelyudvarhelyen is nehézkes volt a közlekedés a reggeli órákban • Fotó: Olti Angyalka

Székelyudvarhelyen is nehézkes volt a közlekedés a reggeli órákban

Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Sepsiszentgyörgyön is „meg kellett küzdeni” a tél kihívásaival • Fotó: Tuchiluș Alex

Sepsiszentgyörgyön is „meg kellett küzdeni” a tél kihívásaival

Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

Marosvásárhelyen „futó kalandnak” bizonyult a reggelre kialakult hóréteg • Fotó: Haáz Vince

Marosvásárhelyen „futó kalandnak” bizonyult a reggelre kialakult hóréteg

Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

