31 centiméteres a hóvastagság Csíkszeredában, 44 centiméter a Bucsinon

Fotó: Országos Meteorológiai Igazgatóság
Jelentős hóréteg alakult ki szerdára virradóra térségünkben a kedd délután óta tartó havazás miatt. Mutatjuk, hogy hol mekkora a hóvastagság.
Az Országos Meteorológiai Igazgatóság hóvastagságot összesítő térképe szerint Csíkszeredában és Csíkszéken jelentős mennyiségű hó hullott, a városban a 31 centimétert is eléri a hóvastagság.
Fotó: Tuchiluș Alex
Sepsiszentgyörgyön 21 centiméter, míg Kézdivásárhelyen 17 centiméter a hóvastagság, míg Székelyudvarhelyen 11 centiméteres, Marosvásárhelyen pedig 5 centiméteres a hótakaró vastagsága.
Sűrű havazással tért vissza a tél az országba, köztük Székelyfölre is kedd délutántól. A nem szűnő havazásnak köszönhetően helyenként több tíz centiméteres hóréteg alakult ki, megnehezítve a közlekedést.
Térségünkben a hegyekben és a Bucsinon hullott még jelentős mennyiségű hó: a Bucsin-tetőn a 44 centiméter is eléri a hóvastagság.
Havazásra figyelmeztető vörös jelzésű riasztást adtak ki Bukarestre és Ilfov megyére szerdán reggel. A rendkívüli hóhelyzet miatt leállították forgalmat az A7-es autópálya egy szakaszán.
Kiásni az autót a hó alól, lépésben haladni a behavazott utakon, időben elérni a gyerekkel óvodába, iskolába, majd pedig a munkahelyre – néhány kihívás, amivel az újabb havazás miatt sokan szembesültek a reggeli órákban.
Az időjárási viszonyokra való tekintettel szerdán nem ellenőrzik a parkolójegyek érvényességét Csíkszeredában.
Nehézkes lesz a közlekedés a csíkszeredai utakon a havazás miatt, ezért előfordulhat, hogy nem tudják tartani a menetrendet a Csíki Trans városi buszjáratai.
Rendkívüli intézkedésekkel készülnek az ország déli részén a nehéz időjárási körülményekre. Ha egy mód van rá, most ne utazzunk a narancssárga riasztás alatt álló megyékbe, de közben Székelyföldre is visszatért a tél.
