31 centiméteres a hóvastagság Csíkszeredában, 44 centiméter a Bucsinon

Jelentős hóréteg alakult ki szerdára virradóra térségünkben a kedd délután óta tartó havazás miatt. Mutatjuk, hogy hol mekkora a hóvastagság.

Az Országos Meteorológiai Igazgatóság hóvastagságot összesítő térképe szerint Csíkszeredában és Csíkszéken jelentős mennyiségű hó hullott, a városban a 31 centimétert is eléri a hóvastagság.

Sepsiszentgyörgyön 21 centiméter, míg Kézdivásárhelyen 17 centiméter a hóvastagság, míg Székelyudvarhelyen 11 centiméteres, Marosvásárhelyen pedig 5 centiméteres a hótakaró vastagsága.

Sűrű havazással tért vissza a tél az országba, köztük Székelyfölre is kedd délutántól. A nem szűnő havazásnak köszönhetően helyenként több tíz centiméteres hóréteg alakult ki, megnehezítve a közlekedést.

Térségünkben a hegyekben és a Bucsinon hullott még jelentős mennyiségű hó: a Bucsin-tetőn a 44 centiméter is eléri a hóvastagság.