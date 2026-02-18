Késhetnek a csíkszeredai városi buszok a havazás miatt

Fotó: Borbély Fanni
Nehézkes lesz a közlekedés a csíkszeredai utakon a havazás miatt, ezért előfordulhat, hogy nem tudják tartani a menetrendet a Csíki Trans városi buszjáratai.
2026. február 18., 08:042026. február 18., 08:04
2026. február 18., 08:072026. február 18., 08:07
„A kedvezőtlen időjárási körülmények miatt szerdán a buszjáratok közlekedése nehézkes lehet, késések várhatóak. Kérjük, utazásukat ennek figyelembevételével tervezzék”– figyelmezteti utasait Facebook-bejegyzésében a csíkszeredai városi tömegközlekedésért felelős Csíki Trans Kft.
Sűrű havazással tért vissza a tél az országba, köztük Székelyfölre is kedd délutántól. A nem szűnő havazásnak köszönhetően helyenként több tíz centiméteres hóréteg alakult ki, megnehezítve a közlekedést.
Kiásni az autót a hó alól, lépésben haladni a behavazott utakon, időben elérni a gyerekkel óvodába, iskolába majd pedig a munkahelyre – néhány kihívás amivel az újabb havazás miatt sokan szembesültek a reggeli órákban.
Az időjárási viszonyokra való tekintettel szerdán nem ellenőrzik a parkolójegyek érvényességét Csíkszeredában.
Jelentős hóréteg alakult ki szerdára virradóra térségünkben a kedd délután óta tartó havazás miatt. Mutatjuk, hogy hol mekkora a hóvastagság.
