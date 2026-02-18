Késhetnek a csíkszeredai városi buszok a havazás miatt

2026. február 17., kedd

Már nálunk sem könnyű vezetni, a narancssárga megyéktől pedig egyenesen távol tartanak

Rendkívüli intézkedésekkel készülnek az ország déli részén a nehéz időjárási körülményekre. Ha egy mód van rá, most ne utazzunk a narancssárga riasztás alatt álló megyékbe, de közben Székelyföldre is visszatért a tél.