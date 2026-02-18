Vörös hóriasztás Bukarestre, egy autópálya-szakaszon már le is állították a közlekedést

Fotó: Silviu Matei/Agerpres
Havazásra figyelmeztető vörös jelzésű riasztást adtak ki Bukarestre és Ilfov megyére szerdán reggel. A rendkívüli hóhelyzet miatt leállították forgalmat az A7-es autópálya egy szakaszán.
A fővárosban és a környékén kedden és szerdára virradóra 30-35 centiméteres hóréteg képződött, és további 15-20 centiméterre lehet számítani – ismerteti az Agerpres.
A belügyminisztérium katasztrófavédelmi főosztálya (DSU) RO-Alert üzenetet küldött Bukarest lakosságának. Az embereknek azt javasolták, hogy ha tehetik, ne induljanak útnak autóval.
A bukaresti főpolgármesteri hivatal tájékoztatása szerint
A rendőrség közlekedési tájékoztató központja (Infotrafic) szerdán kora reggel arról számolt be, hogy a kedvezőtlen időjárás miatt
teljesen leállították a forgalmat az A7-es autópálya Bukarest és Adjud közötti szakaszán,
a Bukarest és Ploiești közötti A3-as autópályán pedig nem közlekedhetnek a 7,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépkocsik.
A DSU korábbi tájékoztatása szerint kedd éjfélig 14 megye – Argeș, Buzău, Konstanca, Dâmbovița, Galac, Giurgiu, Ialomița, Ilfov, Mehedinți, Olt, Prahova, Teleorman, Tulcea és Vâlcea – 21 településén és Bukarestben okozott károkat a rossz idő.
A Henri Coandă repülőtéren és a băneasai Aurel Vlaicu nemzetközi repülőtéren is fennakadásokat okozott a kedvezőtlen időjárás,
A havazás és erős szél miatt valamennyi konstancai kikötőt lezárták a hatóságok.
Románia déli és délkeleti megyéiben szerda délig narancssárga jelzésű riasztás van érvényben a havazás és erős szél miatt.
Kiásni az autót a hó alól, lépésben haladni a behavazott utakon, időben elérni a gyerekkel óvodába, iskolába, majd pedig a munkahelyre – néhány kihívás, amivel az újabb havazás miatt sokan szembesültek a reggeli órákban.
Az időjárási viszonyokra való tekintettel szerdán nem ellenőrzik a parkolójegyek érvényességét Csíkszeredában.
Jelentős hóréteg alakult ki szerdára virradóra térségünkben a kedd délután óta tartó havazás miatt. Mutatjuk, hogy hol mekkora a hóvastagság.
Nehézkes lesz a közlekedés a csíkszeredai utakon a havazás miatt, ezért előfordulhat, hogy nem tudják tartani a menetrendet a Csíki Trans városi buszjáratai.
Sűrű havazással tért vissza a tél az országba, köztük Székelyfölre is kedd délutántól. A nem szűnő havazásnak köszönhetően helyenként több tíz centiméteres hóréteg alakult ki, megnehezítve a közlekedést.
