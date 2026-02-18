Vörös hóriasztás Bukarestre, egy autópálya-szakaszon már le is állították a közlekedést

Havazásra figyelmeztető vörös jelzésű riasztást adtak ki Bukarestre és Ilfov megyére szerdán reggel. A rendkívüli hóhelyzet miatt leállították forgalmat az A7-es autópálya egy szakaszán.

A fővárosban és a környékén kedden és szerdára virradóra 30-35 centiméteres hóréteg képződött, és további 15-20 centiméterre lehet számítani – ismerteti az Agerpres.

A belügyminisztérium katasztrófavédelmi főosztálya (DSU) RO-Alert üzenetet küldött Bukarest lakosságának. Az embereknek azt javasolták, hogy ha tehetik, ne induljanak útnak autóval.

A bukaresti főpolgármesteri hivatal tájékoztatása szerint