Nagy havazással tért vissza a tél Székelyföldre is

Sűrű havazással tért vissza a tél az országba, köztük Székelyfölre is kedd délutántól. A nem szűnő havazásnak köszönhetően helyenként több tíz centiméteres hóréteg alakult ki, megnehezítve a közlekedést.

Csíkszeredában mintegy 30 centiméteres a hótakaró vastagsága, mint Bors Béla, a város alpolgármestere írja:

a kedd esti óráktól az Eco-Csík Kft. munkatársai folyamatosan dolgoznak a hóeltakarításon és a csúszásmentesítésen.

A tájékoztatás szerint 11 munkagép dolgozik a város területén, valamint 15 városházi alkalmazott végzi a járdák takarítását, szerda reggelig pedig hozzávetőlegesen 80 tonna csúszásgátló anyagot szórtak ki.

Bár Bors Béla azt írja, hogy nem érkezett jelzés fennakadásról, Facebookon már volt aki jelezte, hogy egy kis mellékutcából (Kőbánya út) lehetetlen a kijutás autóval, mivel a hó alatt jeges az út.

Hargitafürdőn mintegy 35 centiméter a hóréteg vastagsága, ott két munkagép biztosítja a járhatóságot.

Arra kérik a sofőröket, hogy az útviszonyoknak megfelelően, fokozott óvatossággal vezessenek, a gyalogosokat pedig, hogy körültekintően közlekedjenek.