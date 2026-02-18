Nagy havazással tért vissza a tél Székelyföldre is

Fotó: Székelyhon
Sűrű havazással tért vissza a tél az országba, köztük Székelyfölre is kedd délutántól. A nem szűnő havazásnak köszönhetően helyenként több tíz centiméteres hóréteg alakult ki, megnehezítve a közlekedést.
2026. február 18., 07:552026. február 18., 07:55
2026. február 18., 08:152026. február 18., 08:15
Csíkszeredában mintegy 30 centiméteres a hótakaró vastagsága, mint Bors Béla, a város alpolgármestere írja:
Rendkívüli intézkedésekkel készülnek az ország déli részén a nehéz időjárási körülményekre. Ha egy mód van rá, most ne utazzunk a narancssárga riasztás alatt álló megyékbe, de közben Székelyföldre is visszatért a tél.
A tájékoztatás szerint 11 munkagép dolgozik a város területén, valamint 15 városházi alkalmazott végzi a járdák takarítását, szerda reggelig pedig hozzávetőlegesen 80 tonna csúszásgátló anyagot szórtak ki.
Bár Bors Béla azt írja, hogy nem érkezett jelzés fennakadásról, Facebookon már volt aki jelezte, hogy egy kis mellékutcából (Kőbánya út) lehetetlen a kijutás autóval, mivel a hó alatt jeges az út.
Hargitafürdőn mintegy 35 centiméter a hóréteg vastagsága, ott két munkagép biztosítja a járhatóságot.
Arra kérik a sofőröket, hogy az útviszonyoknak megfelelően, fokozott óvatossággal vezessenek, a gyalogosokat pedig, hogy körültekintően közlekedjenek.
Az időjárási viszonyokra való tekintettel szerdán nem ellenőrzik a parkolójegyek érvényességét Csíkszeredában.
Jelentős hóréteg alakult ki szerdára virradóra térségünkben a kedd délután óta tartó havazás miatt. Mutatjuk, hogy hol mekkora a hóvastagság.
Nehézkes lesz a közlekedés a csíkszeredai utakon a havazás miatt, ezért előfordulhat, hogy nem tudják tartani a menetrendet a Csíki Trans városi buszjáratai.
Az elmúlt 35 évben több mint 4,16 millió fővel csökkent Románia lakossága – derül ki az Országos Statisztikai Intézet (INS) elnöke, Tudorel Andrei által kedden közzétett elemzésből.
A munkaügyi minisztérium illetékesei feljelentik az ügyészségen azokat a személyeket, akik a gyanú szerint csalással szereztek fogyatékossági igazolást – közölte kedden a Facebook-oldalán Florin Manole.
Rendkívüli intézkedésekkel készülnek az ország déli részén a nehéz időjárási körülményekre. Ha egy mód van rá, most ne utazzunk a narancssárga riasztás alatt álló megyékbe, de közben Székelyföldre is visszatért a tél.
A legfelsőbb bíróság helyt adott Dan Șova semmisségi panaszának és érvénytelenítette a Szociáldemokrata Párt (PSD) korábbi szenátorának korrupciós perében hozott ítéletet.
Nagy a lavinaveszély a Fogarasi-havasokban és a Bucsecs-hegységben – figyelmeztetett kedden a belügyminisztérium katasztrófavédelmi főosztálya (DSU).
A Potápi Árpád János Alapítvány a Magyar Nemzetért elindítja a Potápi Tehetségprogramot. A program célja, hogy támogassa a tehetséges és szülőföldjük iránt elkötelezett külhoni és anyaországi fiatalokat – közölte az alapítvány.
A kolozsvári tűzoltók kedden megtalálták annak a négyéves gyermeknek a holttestét, aki január 23-án tűnt el a Kis-Szamosban.
2 hozzászólás