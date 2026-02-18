A vasúti közlekedést is nehezíti a havazás, több vonatjáratot is töröltek

Nem csupán az utakon vált nehézkessé a közlekedés a kedd esti havazást követően: a vasúti közlekedésben is fennakadásokat okoztak a hóviharok, szerda reggel mintegy harminc vonatjáratot töröltek az országban.

A Román Vasúttársaság (CFR) tájékoztatása szerint törölték többek között a Bukarestet Brassóval összekötő Intercity-, Regio- és Interregio-járatokat is.

Emellett a fővárost Konstancával, Iași-al, Suceavával, Ploiești-tel vagy Galaccal összekötő járatok sem indultak el szerdán a kedvezőtlen időjárási körülmények miatt. Ahogy arról beszámoltunk, a Brassói Regionális Út- és Hídügyi Igazgatóság több mint 220 hóekével dolgozik az országutak takarításán Hargita, Kovászna és Brassó megyében, a havazás ugyanis jelentősen megnehezítette a közúti közlekedést is.