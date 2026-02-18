Rovatok
A vasúti közlekedést is nehezíti a havazás, több vonatjáratot is töröltek

Képünk illusztráció • Fotó: Pinti Attila

Képünk illusztráció

Fotó: Pinti Attila

Nem csupán az utakon vált nehézkessé a közlekedés a kedd esti havazást követően: a vasúti közlekedésben is fennakadásokat okoztak a hóviharok, szerda reggel mintegy harminc vonatjáratot töröltek az országban.

Székelyhon

2026. február 18., 12:392026. február 18., 12:39

A Román Vasúttársaság (CFR) tájékoztatása szerint törölték többek között a Bukarestet Brassóval összekötő Intercity-, Regio- és Interregio-járatokat is.

Emellett a fővárost Konstancával, Iași-al, Suceavával, Ploiești-tel vagy Galaccal összekötő járatok sem indultak el szerdán a kedvezőtlen időjárási körülmények miatt. Ahogy arról beszámoltunk, a Brassói Regionális Út- és Hídügyi Igazgatóság több mint 220 hóekével dolgozik az országutak takarításán Hargita, Kovászna és Brassó megyében, a havazás ugyanis jelentősen megnehezítette a közúti közlekedést is.

Több mint kétszáz hóekét kellett bevetni az országutakon Hargita, Kovászna és Brassó megyében
Több mint kétszáz hóekét kellett bevetni az országutakon Hargita, Kovászna és Brassó megyében

Több mint 220 hóekével dolgoznak az országutak takarításán Hargita, Kovászna és Brassó megyében – közli a Brassói Regionális Út- és Hídügyi Igazgatóság (DRDP).

