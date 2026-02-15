Megint Cibere vajda győzött Gyergyószentmiklóson

Ostorok csattogtak, maszkurák ijesztgettek vasárnap délben Gyergyószentmiklóson. A régi szokások szerint búcsúztatták a telet, eltemették a farsangot.
Az időjárás már megtette a dolgát: az eső elmosta az utóbbi évek legnagyobb havát, sárrá olvasztotta a jeget is, a tél utolsó látható nyomai is eltűntek a városból. Vasárnap délben már az embereken volt a sor, hogy búcsút vegyenek a téltől, és ezzel együtt a víg farsangtól. A forgatókönyv most is az volt, amit a helyiek már jól ismernek, amióta Kis-Portik Irén néprajzkutató több mint harminc éve újraélesztette a szokást.
A maszkurák a Szent Miklós-templomnál várták a szentmiséről kiérkezőket, majd menetbe formálódva vonultak körbe a főtéren, hogy aztán a Népművészeti Alkotóház udvarán megtarthassák a farsangtemető ceremóniát. A Hóvirág Tánccsoport is visszatért: a felvonulás során több alkalommal megállt a menet, hogy bemutassák táncaikat.
A Salamon Ernő Gimnázium diákjai mutatták be a hagyományos farsangi színjátékot, amelyben
A produkciót Sólyom Gabriella magyar szakos tanárnő tanította be. Illés is a tűz martalékává vált, a közösség jelképesen búcsút intett a télnek.
Mivel Gyergyóról van szó, a hideg és a fagy még visszatérhet a következő egy-két hónapban bármikor, a farsang azonban már csak egy év múlva. Cibere vajda győzelme a böjt kezdetét jelezte.
A hamvazószerdát megelőző hétvégén Gyergyószentmiklóson, Ditróban és Szárhegyen is felpezsdül az élet: a hagyományos farsangbúcsúztató rendezvényekkel búcsúztatják a telet, a vígságot és készülnek a böjti időszakra.
Több mint ötven háztáji állatot tartottak abban a gazdasági épületben, amely kigyulladt Gyergyótölgyesen csütörtökön hajnalban. A helyszínre nagy erőkkel szálltak ki a tűzoltók.
Emberöléssel vádolják azt a férfit, aki az ügyészség szerint egy évvel ezelőtt a Gyergyóditróhoz tartozó Orotván meggyilkolt egy másik férfit. A holttestet később elégetve találták meg, az elhunyt egyértelmű azonosítására sokat kellett várni.
Újabb két hónappal hosszabbították meg Barti Tihamér, a Hargita megyei tanács tisztségéből felfüggesztett alelnöke ellen korábban elrendelt hatósági felügyeletet. Noha a perben már lezajlott az előkészítő ülés, tárgyalási időpontot még nem tűztek ki.
Magukat rendőrnek kiadó csalók telefonon és üzenetben próbálják megszerezni gyanútlan emberek bankszámla- és személyes adatait.
Alkoholos befolyásoltság alatt vezető fiatal sofőr okozott balesetet Gyergyóremetén szombat este, egy utas megsérült. Nem ő volt az egyetlen, a hétvége folyamán a rendőrök több más ittas járművezetőt is kiszűrtek Hargita megyében.
A közösségi médiában heves tiltakozást váltott ki a helyi adók emelése, a gyergyószentmiklósi városháza által szervezett lakossági fórumon azonban alig negyvenen jelentek meg csütörtökön este. Elhangzott: a városban nincs mód az adók csökkentésére.
Molnár Ferenc, Székely Csaba, Madách Imre és Alfred Jarry művei is színpadra kerülnek februárban a Figura Stúdió Színház műsorán, Gyergyószentmiklóson és több székelyföldi városban.
Könyvbemutatóra várják az érdeklődőket csütörtökön 17 órától a Gyergyószentmiklósi Városi Könyvtárba. B. Kovács András író három kötetét ismerheti meg a közönség.
Sepsiszentgyörgy, Kézdivásárhely, Csíkszereda és Székelyudvarhely után Gyergyószentmiklóson a sor: szombaton délután fél kettőre a művelődési ház előtti térre várják az adóemelés ellen tiltakozó gyergyóiakat.
szóljon hozzá!