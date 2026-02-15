Megint Cibere vajda győzött Gyergyószentmiklóson

Az időjárás már megtette a dolgát: az eső elmosta az utóbbi évek legnagyobb havát, sárrá olvasztotta a jeget is, a tél utolsó látható nyomai is eltűntek a városból. Vasárnap délben már az embereken volt a sor, hogy búcsút vegyenek a téltől, és ezzel együtt a víg farsangtól. A forgatókönyv most is az volt, amit a helyiek már jól ismernek, amióta Kis-Portik Irén néprajzkutató több mint harminc éve újraélesztette a szokást.

A maszkurák a Szent Miklós-templomnál várták a szentmiséről kiérkezőket, majd menetbe formálódva vonultak körbe a főtéren, hogy aztán a Népművészeti Alkotóház udvarán megtarthassák a farsangtemető ceremóniát. A Hóvirág Tánccsoport is visszatért: a felvonulás során több alkalommal megállt a menet, hogy bemutassák táncaikat.

A Salamon Ernő Gimnázium diákjai mutatták be a hagyományos farsangi színjátékot, amelyben