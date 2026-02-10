Továbbra is hatósági felügyelet alatt marad Barti Tihamér

A pert a Brassó Megyei Törvényszék tárgyalja. Továbbra is marad a hatósági felügyelet
Újabb két hónappal hosszabbították meg Barti Tihamér, a Hargita megyei tanács tisztségéből felfüggesztett alelnöke ellen korábban elrendelt hatósági felügyeletet. Noha a perben már lezajlott az előkészítő ülés, tárgyalási időpontot még nem tűztek ki.
Lassan egy éve, hogy hatósági felügyelet alatt van Barti Tihamér az ellene indult büntetőeljárás következtében. A kényszerintézkedést kéthavonta meghosszabbították, és ezt sem a Hargita, sem később a Brassó Megyei Törvényszék nem oldotta fel – a per tárgyalása ugyanis az áthelyezés után ott kezdődik. Hogy mikor, azt még nem lehet tudni, mivel a törvényszék egyelőre nem jelölt ki erre időpontot.
Ami az elmúlt egy év során előrelépésnek tekinthető, hogy megtartották a büntetőeljárás során az előkészítő ülést a Brassó Megyei Törvényszéken, ahol a kijelölt bírónak a vád képviselője ismertette a bizonyítékokat, megállapították a pert tárgyaló bíróság illetékességét, és a büntetőeljárás nyomozati szakaszában történt bizonyítás törvényességét. Így
Nemrég a Brassó Megyei Törvényszék elrendelte a hatósági felügyelet újabb hatvan nappal történő meghosszabbítását Barti és Kurkó András, a Hargita Megyei Közpénzügyi Adminisztráció volt igazgatóhelyettese ügyében, az elsőfokú döntés ellen Barti fellebbezést nyújtott be, ezt a Brassói Ítélőtábla tárgyalja. Kurkó, akárcsak korábban, ezúttal sem élt a fellebbezés jogával.
A döntés szerint egészen április közepéig marad hatályban a kényszerintézkedés, ezalatt
a két vádlottnak hívás esetén meg kell jelennie a bíróságon, az ügyészségen, illetve a megállapított program szerint a rendőrségen,
nem kommunikálhatnak az ügy többi gyanúsítottjával és tanúival,
be kell jelentsék, ha elköltöznek.
Barti nem töltheti be sem a megyei tanács alelnöki, sem pedig az RMDSZ Gyergyószéki Területi Szervezetének elnöki tisztségét, de dolgozhat megyei önkormányzati képviselőként és az RMDSZ Gyergyószentmiklósi Városi Szervezete elnökeként.
Barti Tihamért párttisztség jogtalan előnyök megszerzésére való felhasználásával, valamint nem a nyilvánosságnak szánt információk felhasználására való két rendbeli felbujtással vádolja az Országos Korrupcióellenes Ügyosztály (DNA). Kurkó ellen nem nyilvánosságnak szánt információk felhasználása, ezeknek arra nem felhatalmazott személlyel való megosztása, számítógépes rendszerbe való jogtalan belépés és erre való felbujtás, hivatali titoknak minősülő információk kiszolgáltatása és erre történő felbujtás, valamint a tisztséggel összeférhetetlen kereskedelmi tevékenység a vád.
A közpénzügyi hivatal három másik alkalmazottját, A. Zsoltot, T. Gábort és E. Ignácot azzal vádolják, hogy bűnrészesek voltak a Kurkó által elkövetett cselekedetekben. Utóbbi három személy szabadlábon védekezhet.
