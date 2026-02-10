Továbbra is hatósági felügyelet alatt marad Barti Tihamér

A pert a Brassó Megyei Törvényszék tárgyalja. Továbbra is marad a hatósági felügyelet

Újabb két hónappal hosszabbították meg Barti Tihamér, a Hargita megyei tanács tisztségéből felfüggesztett alelnöke ellen korábban elrendelt hatósági felügyeletet. Noha a perben már lezajlott az előkészítő ülés, tárgyalási időpontot még nem tűztek ki.

Kovács Attila 2026. február 10., 13:592026. február 10., 13:59

Lassan egy éve, hogy hatósági felügyelet alatt van Barti Tihamér az ellene indult büntetőeljárás következtében. A kényszerintézkedést kéthavonta meghosszabbították, és ezt sem a Hargita, sem később a Brassó Megyei Törvényszék nem oldotta fel – a per tárgyalása ugyanis az áthelyezés után ott kezdődik. Hogy mikor, azt még nem lehet tudni, mivel a törvényszék egyelőre nem jelölt ki erre időpontot. Hirdetés Ami az elmúlt egy év során előrelépésnek tekinthető, hogy megtartották a büntetőeljárás során az előkészítő ülést a Brassó Megyei Törvényszéken, ahol a kijelölt bírónak a vád képviselője ismertette a bizonyítékokat, megállapították a pert tárgyaló bíróság illetékességét, és a büntetőeljárás nyomozati szakaszában történt bizonyítás törvényességét. Így

az elsőfokú tárgyalás elkezdődhet, amikor erre időpontot állapítanak meg.

Nemrég a Brassó Megyei Törvényszék elrendelte a hatósági felügyelet újabb hatvan nappal történő meghosszabbítását Barti és Kurkó András, a Hargita Megyei Közpénzügyi Adminisztráció volt igazgatóhelyettese ügyében, az elsőfokú döntés ellen Barti fellebbezést nyújtott be, ezt a Brassói Ítélőtábla tárgyalja. Kurkó, akárcsak korábban, ezúttal sem élt a fellebbezés jogával. A döntés szerint egészen április közepéig marad hatályban a kényszerintézkedés, ezalatt a két vádlottnak hívás esetén meg kell jelennie a bíróságon, az ügyészségen, illetve a megállapított program szerint a rendőrségen,

nem kommunikálhatnak az ügy többi gyanúsítottjával és tanúival,

be kell jelentsék, ha elköltöznek. Barti nem töltheti be sem a megyei tanács alelnöki, sem pedig az RMDSZ Gyergyószéki Területi Szervezetének elnöki tisztségét, de dolgozhat megyei önkormányzati képviselőként és az RMDSZ Gyergyószentmiklósi Városi Szervezete elnökeként.

Fotó: Barti Tihamér/Facebook