Már reggel ittas volt a Gyergyószentmiklóson megállított sofőr

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

Ittas sofőrt tartóztattak fel a hatóságok vasárnap reggel Gyergyószentmiklóson, büntetőeljárást indítottak ellene – közli a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság.

Székelyhon

2026. február 02., 17:062026. február 02., 17:06

Vasárnap reggel nyolc óra körül állították meg Gyergyószentmiklóson az autójával közlekedő, 45 éves csíkszenttamási férfit, akiről hamar kiderült, hogy ittas állapotban ült a kormányhoz. A helyszíni vizsgálatok alapján ugyanis

0,78 mg/liter légalkoholszintet mutatott nála a szonda.

A férfit ezt követően egy egészségügyi intézménybe kísérték váralkoholszintjének pontos megállapítása érdekében. A rendőrség büntetőeljárást indított az ügyben.

Csíkszék Gyergyószék Rendőrség
Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

