Tűz egy gyergyószentmiklósi húsfeldolgozónál, többen kimenekültek – videóval

Többen kimenekültek egy gyergyószentmiklósi húsfeldolgozó épületéből, amint a létesítményben tűz keletkezett kedden este. Egy ember égési sérüléseket szenvedett a karjain. Jelenleg is zajlik az oltás.

Barabás Hajnal 2026. január 20., 20:292026. január 20., 20:29 2026. január 20., 21:052026. január 20., 21:05

Csarnoktűz miatt riasztották a tűzoltókat Gyergyószentmiklóson kedden este nyolc óra előtt: egy húsfeldolgozó egyik termelőrészlegében, egy elektromos elosztószekrénynél, valamint a tetőszerkezetnél csaptak fel a lángok – tájékoztatott a Hargita megyei tűzoltóság. Hozzátették, füstképződés tapasztalható, a hatóságok ellenőrzéseket végeznek a csarnokon belül.

Az ottlévők mindannyian elhagyták az épületet, mire kiértek a hatóságok. Egy ember a felső végtagjain égési sérüléseket szenvedett.

Fotó: Hargita megyei tűzoltóság

A beavatkozásban a gyergyószentmiklósi, csíkszeredai és székelyudvarhelyi tűzoltók vesznek részt három tűzoltóautóval, egy magasmentő és beavatkozó járművel, egy nehéz műszaki mentő járművel, egy többkockázatú bevetésnél használatos konténerrel, valamint egy SMURD-mentőautóval.

Fotó: Hargita megyei tűzoltóság

Riasztották a szomszédos települések önkéntes tűzoltó egyesületeit is. Az oltás kedden este nyolc óra után is tartott még.

Fotó: Hargita megyei tűzoltóság