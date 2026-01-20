Tűz egy gyergyószentmiklósi húsfeldolgozónál, többen kimenekültek – videóval

Fotó: Hargita megyei tűzoltóság
Többen kimenekültek egy gyergyószentmiklósi húsfeldolgozó épületéből, amint a létesítményben tűz keletkezett kedden este. Egy ember égési sérüléseket szenvedett a karjain. Jelenleg is zajlik az oltás.
2026. január 20., 20:292026. január 20., 20:29
2026. január 20., 21:052026. január 20., 21:05
Csarnoktűz miatt riasztották a tűzoltókat Gyergyószentmiklóson kedden este nyolc óra előtt: egy húsfeldolgozó egyik termelőrészlegében, egy elektromos elosztószekrénynél, valamint a tetőszerkezetnél csaptak fel a lángok – tájékoztatott a Hargita megyei tűzoltóság. Hozzátették, füstképződés tapasztalható, a hatóságok ellenőrzéseket végeznek a csarnokon belül.
Az ottlévők mindannyian elhagyták az épületet, mire kiértek a hatóságok. Egy ember a felső végtagjain égési sérüléseket szenvedett.
Fotó: Hargita megyei tűzoltóság
A beavatkozásban a gyergyószentmiklósi, csíkszeredai és székelyudvarhelyi tűzoltók vesznek részt három tűzoltóautóval, egy magasmentő és beavatkozó járművel, egy nehéz műszaki mentő járművel, egy többkockázatú bevetésnél használatos konténerrel, valamint egy SMURD-mentőautóval.
Fotó: Hargita megyei tűzoltóság
Riasztották a szomszédos települések önkéntes tűzoltó egyesületeit is. Az oltás kedden este nyolc óra után is tartott még.
Fotó: Hargita megyei tűzoltóság
Érdekes eszmefuttatásra hívja olvasóit a kultúráról a gyergyószentmiklósi könyvtár csütörtökön. Meghívottjuk Vida Gábor író, a Látó szépirodalmi folyóirat főszerkesztője lesz.
Újabb kezdeményezéssel segíti a rászorulókat a Gyulafehérvári Caritas: hétfőn megnyitotta a Szent Márton Éttermet, amelynek bevétele a gyergyószentmiklósi szeretetkonyha működését támogatja.
Két személyautó ütközött össze szombat hajnalban Gyergyószentmiklóson, a balesetben egy 72 éves nő megsérült, az egyik sofőr leheletében pedig alkoholt mutatott ki az szonda.
Hosszú, akadályokkal teli évek után végre elindulhatott a tevékenység a gyergyócsomafalvi Csalóka Óvodában. A 118 éves egykori községháza épülete teljesen megújult, és ma már korszerű, biztonságos környezet fogadja a gyerekeket.
Dr. Bíró Levente tüdőgyógyász A leggyakoribb légúti betegségek megelőzése címmel tart előadást Gyergyószentmiklóson.
Tájékoztató megbeszélésre hívja a lakosságot Gyergyóalfalu községvezetése az autópálya-beruházással kapcsolatban. Az esemény január 22-én, csütörtökön 12 órára van meghirdetve a helyi kultúrház színháztermébe.
Noha hosszú sorok nem alakultak ki, folyamatos a forgalom a gyergyószentmiklósi polgármesteri hivatal adóosztályának pénztáránál. Január 15-től lehet befizetni a 2026-os évi helyi adókat.
Idén is ünnepi gálaműsorral köszöntik a Magyar Kultúra Napját a Gyergyói-medencében. Az eseménynek ezúttal a ditrói Kőrösi Csoma Sándor Művelődési Ház ad otthont január 18-án, vasárnap 18 órától.
Idén is folytatják a Tarisznyás-estek sorozatát Gyergyószentmiklósón a Tarisznyás Márton Múzeumban.
Gyergyószentmiklós viseli Magyarország külhoni ifjúsági fővárosa címet idén, amelyet Cegléd testvérvárossal párban nyert el. A kitüntetéssel járó 100 millió forintos támogatás konkrét fejlesztéseket hoz: például ifjúsági központ épül.
szóljon hozzá!