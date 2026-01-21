Már több mint háromszázan vettek parkolóbérletet Gyergyószentmiklóson

Fotó: Gergely Imre
Eltelt egy hónap, amióta újra bevezették a fizetéses parkolási rendszert Gyergyószentmiklóson. A tapasztalat szerint a kezdeti félreértéseket leszámítva az emberek többsége betartja a szabályokat. A bérletet váltók száma meghaladta a 300-at.
Láthatóan javult a parkolási helyzet Gyergyószentmiklós központjában, ahol korábban napközben folyamatosan tele voltak a parkolóhelyek. Most könnyen talál az, aki például a polgármesteri hivatalban, vagy valamelyik bankfiókban kell ügyeit intézze. Ugyanez a helyzet a Testvériség út Virág negyedi és Bucsin negyedi szakaszán kialakított fizetéses parkolókban is.
Több esetben a megbírságolt személy csak a „nota de constatare”, vagyis a kihágást megállapító értesítő kézhezvétele után váltott jegyet, kérve a büntetés törlését, ám a jegyzőkönyv és a parkolójegy pontos időpontja egyértelműen rögzíti az eseményeket – közölték a városházán, ahol az első hónap tapasztalatairól érdeklődtünk.
Szerdán délelőtt a Kórház utcában találkoztunk a parkolást ellenőrző helyi rendőrökkel, akik elmondták: tapasztalataik szerint
Az adott helyszínen húsz autóból kettő esetében nem volt befizetve a parkolódíj, de – mint mondták – a Virág és a Bucsin negyedben rendszerint ennél is alacsonyabb azoknak a száma, akik elmulasztják a fizetést. Előfordulnak nézeteltérések, kisebb viták is az autósokkal, jellemzően amiatt, hogy sokan csak az öt perc letelte után szeretnének parkolójegyet váltani.
közel 5000 lej összértékben – tudtuk meg a városházán. A fizetéses parkolás bevezetése után az egyik leggyakoribb kezdeti nehézséget a mozgássérültek számára fenntartott parkolóhelyek használatával kapcsolatos félreértések okozták.
holott az kizárólag akkor jogosít ingyenes parkolásra, ha maga az érintett személy vezeti az autót, vagy ha őt szállítják. Szintén visszatérő probléma volt, hogy a kártyával rendelkező sofőr nem a kijelölt mozgássérült parkolóhelyen állt meg – ilyenkor viszont parkolójegyet kell váltani, ennek elmulasztása szintén büntetést vont maga után.
Szintén vannak, akik nem értelmezik megfelelően a várandós nők, valamint az 5 év alatti gyermeket kísérő személyek számára kijelölt parkolóhelyek használatának szabályait. Az érintettek csak abban az esetben vehetik igénybe ezeket parkolóhelyeket, ha igazolni tudják a várandósság tényét, vagy azt, hogy a járműben 5 év alatti gyermek utazik. Fontos tudni még, hogy ezeken a parkolóhelyeken a parkolás nem ingyenes, hanem díjköteles.
Amennyiben ez idő alatt nem rendezik a pótdíjat, annak összege növekszik. A bírság befizethető a T-Park applikáción keresztül, a piacnál található pénztárnál, illetve banki utalással is.
Eddig 302 gyergyószentmiklósi váltott a B és C zónára érvényes parkolóbérletet. Azok a helyi lakosok, akik január 29-ig egy évre megváltják parkolóbérletüket, 15 százalékos kedvezményben részesülnek. A bérletek a piacgondnokság irodájában válthatók meg munkanapokon 9 és 13 óra között.
amelyet az önkormányzat infrastruktúra-fejlesztésre és új parkolófelületek kialakítására fordíthat.
