Már több mint háromszázan vettek parkolóbérletet Gyergyószentmiklóson

• Fotó: Gergely Imre

Fotó: Gergely Imre

Eltelt egy hónap, amióta újra bevezették a fizetéses parkolási rendszert Gyergyószentmiklóson. A tapasztalat szerint a kezdeti félreértéseket leszámítva az emberek többsége betartja a szabályokat. A bérletet váltók száma meghaladta a 300-at.

Gergely Imre

2026. január 21., 18:552026. január 21., 18:55

Láthatóan javult a parkolási helyzet Gyergyószentmiklós központjában, ahol korábban napközben folyamatosan tele voltak a parkolóhelyek. Most könnyen talál az, aki például a polgármesteri hivatalban, vagy valamelyik bankfiókban kell ügyeit intézze. Ugyanez a helyzet a Testvériség út Virág negyedi és Bucsin negyedi szakaszán kialakított fizetéses parkolókban is.

Az autósok részéről leginkább az ötperces türelmi idő rövidsége miatt érkeznek panaszok.

Több esetben a megbírságolt személy csak a „nota de constatare”, vagyis a kihágást megállapító értesítő kézhezvétele után váltott jegyet, kérve a büntetés törlését, ám a jegyzőkönyv és a parkolójegy pontos időpontja egyértelműen rögzíti az eseményeket – közölték a városházán, ahol az első hónap tapasztalatairól érdeklődtünk.

A többség szabálykövető

Szerdán délelőtt a Kórház utcában találkoztunk a parkolást ellenőrző helyi rendőrökkel, akik elmondták: tapasztalataik szerint

az emberek többsége tisztában van a parkolásra vonatkozó szabályokkal, és be is tartja azokat.

Az adott helyszínen húsz autóból kettő esetében nem volt befizetve a parkolódíj, de – mint mondták – a Virág és a Bucsin negyedben rendszerint ennél is alacsonyabb azoknak a száma, akik elmulasztják a fizetést. Előfordulnak nézeteltérések, kisebb viták is az autósokkal, jellemzően amiatt, hogy sokan csak az öt perc letelte után szeretnének parkolójegyet váltani.

Az első hónap során összesen 168 bírságot szabtak ki,

közel 5000 lej összértékben – tudtuk meg a városházán. A fizetéses parkolás bevezetése után az egyik leggyakoribb kezdeti nehézséget a mozgássérültek számára fenntartott parkolóhelyek használatával kapcsolatos félreértések okozták.

Több esetben előfordult, hogy a fogyatékkal élők igazolókártyáját családtagok használták,

holott az kizárólag akkor jogosít ingyenes parkolásra, ha maga az érintett személy vezeti az autót, vagy ha őt szállítják. Szintén visszatérő probléma volt, hogy a kártyával rendelkező sofőr nem a kijelölt mozgássérült parkolóhelyen állt meg – ilyenkor viszont parkolójegyet kell váltani, ennek elmulasztása szintén büntetést vont maga után.

Szintén vannak, akik nem értelmezik megfelelően a várandós nők, valamint az 5 év alatti gyermeket kísérő személyek számára kijelölt parkolóhelyek használatának szabályait. Az érintettek csak abban az esetben vehetik igénybe ezeket parkolóhelyeket, ha igazolni tudják a várandósság tényét, vagy azt, hogy a járműben 5 év alatti gyermek utazik. Fontos tudni még, hogy ezeken a parkolóhelyeken a parkolás nem ingyenes, hanem díjköteles.

Aki elmulasztja a jegyvásárlást, az első 72 órában az A zónában 40, a B-ben 24, a C-ben pedig 16 lejes bírságot fizethet.

Amennyiben ez idő alatt nem rendezik a pótdíjat, annak összege növekszik. A bírság befizethető a T-Park applikáción keresztül, a piacnál található pénztárnál, illetve banki utalással is.

Sokan váltottak már bérletet

Eddig 302 gyergyószentmiklósi váltott a B és C zónára érvényes parkolóbérletet. Azok a helyi lakosok, akik január 29-ig egy évre megváltják parkolóbérletüket, 15 százalékos kedvezményben részesülnek. A bérletek a piacgondnokság irodájában válthatók meg munkanapokon 9 és 13 óra között.

A parkolási rendszer eddig közel 100 ezer lej bevételt generált,

amelyet az önkormányzat infrastruktúra-fejlesztésre és új parkolófelületek kialakítására fordíthat.

Gyergyószék Gyergyószentmiklós parkolás
Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

A rovat további cikkei

2026. január 20., kedd

Tűz egy gyergyószentmiklósi húsfeldolgozónál, többen kimenekültek – videóval

Többen kimenekültek egy gyergyószentmiklósi húsfeldolgozó épületéből, amint a létesítményben tűz keletkezett kedden este. Egy ember égési sérüléseket szenvedett a karjain. Jelenleg is zajlik az oltás.

Tűz egy gyergyószentmiklósi húsfeldolgozónál, többen kimenekültek – videóval
Tűz egy gyergyószentmiklósi húsfeldolgozónál, többen kimenekültek – videóval
2026. január 20., kedd

Tűz egy gyergyószentmiklósi húsfeldolgozónál, többen kimenekültek – videóval
2026. január 20., kedd

Vida Gábor író Gyergyószentmiklósra látogat

Érdekes eszmefuttatásra hívja olvasóit a kultúráról a gyergyószentmiklósi könyvtár csütörtökön. Meghívottjuk Vida Gábor író, a Látó szépirodalmi folyóirat főszerkesztője lesz.

Vida Gábor író Gyergyószentmiklósra látogat
Vida Gábor író Gyergyószentmiklósra látogat
2026. január 20., kedd

Vida Gábor író Gyergyószentmiklósra látogat
2026. január 19., hétfő

Jóllakni és segíteni egyszerre – megnyílt a Szent Márton Étterem

Újabb kezdeményezéssel segíti a rászorulókat a Gyulafehérvári Caritas: hétfőn megnyitotta a Szent Márton Éttermet, amelynek bevétele a gyergyószentmiklósi szeretetkonyha működését támogatja.

Jóllakni és segíteni egyszerre – megnyílt a Szent Márton Étterem
Jóllakni és segíteni egyszerre – megnyílt a Szent Márton Étterem
2026. január 19., hétfő

Jóllakni és segíteni egyszerre – megnyílt a Szent Márton Étterem
2026. január 19., hétfő

Ittas sofőr okozott balesetet Gyergyószentmiklóson, egy nő megsérült

Két személyautó ütközött össze szombat hajnalban Gyergyószentmiklóson, a balesetben egy 72 éves nő megsérült, az egyik sofőr leheletében pedig alkoholt mutatott ki az szonda.

Ittas sofőr okozott balesetet Gyergyószentmiklóson, egy nő megsérült
Ittas sofőr okozott balesetet Gyergyószentmiklóson, egy nő megsérült
2026. január 19., hétfő

Ittas sofőr okozott balesetet Gyergyószentmiklóson, egy nő megsérült
2026. január 19., hétfő

Sokáig várták, és végre megnyílt: újra élettel teli a gyergyócsomafalvi Csalóka Óvoda

Hosszú, akadályokkal teli évek után végre elindulhatott a tevékenység a gyergyócsomafalvi Csalóka Óvodában. A 118 éves egykori községháza épülete teljesen megújult, és ma már korszerű, biztonságos környezet fogadja a gyerekeket.

Sokáig várták, és végre megnyílt: újra élettel teli a gyergyócsomafalvi Csalóka Óvoda
Sokáig várták, és végre megnyílt: újra élettel teli a gyergyócsomafalvi Csalóka Óvoda
2026. január 19., hétfő

Sokáig várták, és végre megnyílt: újra élettel teli a gyergyócsomafalvi Csalóka Óvoda
2026. január 18., vasárnap

Előadás a légúti betegségek megelőzéséről Gyergyószentmiklóson

Dr. Bíró Levente tüdőgyógyász A leggyakoribb légúti betegségek megelőzése címmel tart előadást Gyergyószentmiklóson.

Előadás a légúti betegségek megelőzéséről Gyergyószentmiklóson
Előadás a légúti betegségek megelőzéséről Gyergyószentmiklóson
2026. január 18., vasárnap

Előadás a légúti betegségek megelőzéséről Gyergyószentmiklóson
2026. január 17., szombat

Tájékoztató megbeszélést tartanak az autópályáról Gyergyóalfaluban

Tájékoztató megbeszélésre hívja a lakosságot Gyergyóalfalu községvezetése az autópálya-beruházással kapcsolatban. Az esemény január 22-én, csütörtökön 12 órára van meghirdetve a helyi kultúrház színháztermébe.

Tájékoztató megbeszélést tartanak az autópályáról Gyergyóalfaluban
Tájékoztató megbeszélést tartanak az autópályáról Gyergyóalfaluban
2026. január 17., szombat

Tájékoztató megbeszélést tartanak az autópályáról Gyergyóalfaluban
2026. január 15., csütörtök

Bement érdeklődni és kiderült: 125 százalékkal drágult a házadója

Noha hosszú sorok nem alakultak ki, folyamatos a forgalom a gyergyószentmiklósi polgármesteri hivatal adóosztályának pénztáránál. Január 15-től lehet befizetni a 2026-os évi helyi adókat.

Bement érdeklődni és kiderült: 125 százalékkal drágult a házadója
Bement érdeklődni és kiderült: 125 százalékkal drágult a házadója
2026. január 15., csütörtök

Bement érdeklődni és kiderült: 125 százalékkal drágult a házadója
2026. január 15., csütörtök

Gálaműsorral ünneplik Ditróban a Magyar Kultúra Napját

Idén is ünnepi gálaműsorral köszöntik a Magyar Kultúra Napját a Gyergyói-medencében. Az eseménynek ezúttal a ditrói Kőrösi Csoma Sándor Művelődési Ház ad otthont január 18-án, vasárnap 18 órától.

Gálaműsorral ünneplik Ditróban a Magyar Kultúra Napját
Gálaműsorral ünneplik Ditróban a Magyar Kultúra Napját
2026. január 15., csütörtök

Gálaműsorral ünneplik Ditróban a Magyar Kultúra Napját
2026. január 12., hétfő

Folytatódnak a Tarisznyás estek Gyergyószentmiklóson

Idén is folytatják a Tarisznyás-estek sorozatát Gyergyószentmiklósón a Tarisznyás Márton Múzeumban.

Folytatódnak a Tarisznyás estek Gyergyószentmiklóson
Folytatódnak a Tarisznyás estek Gyergyószentmiklóson
2026. január 12., hétfő

Folytatódnak a Tarisznyás estek Gyergyószentmiklóson
