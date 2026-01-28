Szárhegyen mutatkozik be a Gyergyói DIA

Fotó: Tarisznyás Márton Múzeum
Találkozóra hívja a régi fotók iránt érdeklődő gyergyószárhegyieket a Tarisznyás Márton Múzeum. Csütörtökön 18 órától a helyi kultúrházban a Gyergyói DIA fotóarchívumot ismerhetik meg a résztvevők.
Idén ünnepli fennállásának 10. évfordulóját a gyergyószentmiklósi Tarisznyás Márton Múzeum digitális interaktív fotóarchívuma, a Gyergyói DIA, amely a Gyergyói-medence képi örökségének összegyűjtését, megőrzését és közkinccsé tételét tűzte ki célul.
A kerek évforduló alkalmából a múzeum minden gyergyószéki településen személyes találkozókra hívja az érdeklődőket, legyenek azok a fotóarchívum régi ismerői, újonnan érdeklődők, amatőr vagy hivatásos fotósok, illetve mindazok, akik szívesen nézegetnek régi felvételeket. A DIA-találkozókon a résztvevők megismerkedhetnek a projekt működésével, jelenlegi állapotával, és kérdéseiket is feltehetik.
Az első ilyen találkozót január 29-én, csütörtökön 18 órától tartják Gyergyószárhegyen.
Székely Csaba drámája, a Bányavirág lesz a Figura Stúdió Színház következő bemutatója. Az előadás Faragó Zénó rendezésében egy iparát vesztett település szétesett társadalmának kínlódását mutatja be. Tragikomikus és egyben ismerős történet.
Megszavazta Gyergyószentmiklós képviselő-testülete az ivóvíz- és szennyvízszolgáltatás díjainak módosítását. Egy hosszú távú, 2030-ig érvényes árképzési stratégiát fogadtak el, amely évente meghatározza a fogyasztók által fizetendő díjakat.
Feszült hangulatú, de informatív lakossági fórumot tartottak Gyergyóalfaluban az A8-as autópálya nyomvonala mentén tervezett kisajátításokról. Bár a kártalanítási összegeket már elkülönítették, a helyi gazdák szerint a határidők betarthatatlanok.
Eltelt egy hónap, amióta újra bevezették a fizetéses parkolási rendszert Gyergyószentmiklóson. A tapasztalat szerint a kezdeti félreértéseket leszámítva az emberek többsége betartja a szabályokat. A bérletet váltók száma meghaladta a 300-at.
Többen kimenekültek egy gyergyószentmiklósi húsfeldolgozó épületéből, amint a létesítményben tűz keletkezett kedden este. Egy ember égési sérüléseket szenvedett a karjain. Jelenleg is zajlik az oltás.
Érdekes eszmefuttatásra hívja olvasóit a kultúráról a gyergyószentmiklósi könyvtár csütörtökön. Meghívottjuk Vida Gábor író, a Látó szépirodalmi folyóirat főszerkesztője lesz.
Újabb kezdeményezéssel segíti a rászorulókat a Gyulafehérvári Caritas: hétfőn megnyitotta a Szent Márton Éttermet, amelynek bevétele a gyergyószentmiklósi szeretetkonyha működését támogatja.
Két személyautó ütközött össze szombat hajnalban Gyergyószentmiklóson, a balesetben egy 72 éves nő megsérült, az egyik sofőr leheletében pedig alkoholt mutatott ki az szonda.
Hosszú, akadályokkal teli évek után végre elindulhatott a tevékenység a gyergyócsomafalvi Csalóka Óvodában. A 118 éves egykori községháza épülete teljesen megújult, és ma már korszerű, biztonságos környezet fogadja a gyerekeket.
Dr. Bíró Levente tüdőgyógyász A leggyakoribb légúti betegségek megelőzése címmel tart előadást Gyergyószentmiklóson.
