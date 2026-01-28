Szárhegyen mutatkozik be a Gyergyói DIA

Találkozóra hívja a régi fotók iránt érdeklődő gyergyószárhegyieket a Tarisznyás Márton Múzeum. Csütörtökön 18 órától a helyi kultúrházban a Gyergyói DIA fotóarchívumot ismerhetik meg a résztvevők.

Idén ünnepli fennállásának 10. évfordulóját a gyergyószentmiklósi Tarisznyás Márton Múzeum digitális interaktív fotóarchívuma, a Gyergyói DIA, amely a Gyergyói-medence képi örökségének összegyűjtését, megőrzését és közkinccsé tételét tűzte ki célul.

Hirdetés

A kerek évforduló alkalmából a múzeum minden gyergyószéki településen személyes találkozókra hívja az érdeklődőket, legyenek azok a fotóarchívum régi ismerői, újonnan érdeklődők, amatőr vagy hivatásos fotósok, illetve mindazok, akik szívesen nézegetnek régi felvételeket. A DIA-találkozókon a résztvevők megismerkedhetnek a projekt működésével, jelenlegi állapotával, és kérdéseiket is feltehetik.

Az első ilyen találkozót január 29-én, csütörtökön 18 órától tartják Gyergyószárhegyen.