Szárhegyen mutatkozik be a Gyergyói DIA

Fotó: Tarisznyás Márton Múzeum

Fotó: Tarisznyás Márton Múzeum

Találkozóra hívja a régi fotók iránt érdeklődő gyergyószárhegyieket a Tarisznyás Márton Múzeum. Csütörtökön 18 órától a helyi kultúrházban a Gyergyói DIA fotóarchívumot ismerhetik meg a résztvevők.

Gergely Imre

2026. január 28., 18:02

Idén ünnepli fennállásának 10. évfordulóját a gyergyószentmiklósi Tarisznyás Márton Múzeum digitális interaktív fotóarchívuma, a Gyergyói DIA, amely a Gyergyói-medence képi örökségének összegyűjtését, megőrzését és közkinccsé tételét tűzte ki célul.

A kerek évforduló alkalmából a múzeum minden gyergyószéki településen személyes találkozókra hívja az érdeklődőket, legyenek azok a fotóarchívum régi ismerői, újonnan érdeklődők, amatőr vagy hivatásos fotósok, illetve mindazok, akik szívesen nézegetnek régi felvételeket. A DIA-találkozókon a résztvevők megismerkedhetnek a projekt működésével, jelenlegi állapotával, és kérdéseiket is feltehetik.

Az első ilyen találkozót január 29-én, csütörtökön 18 órától tartják Gyergyószárhegyen.

Gyergyószék Gyergyószárhegy
A rovat további cikkei

2026. január 26., hétfő

Iparát vesztett település szétesett társadalmának kínlódását mutatja meg a Figura Stúdió Színház

Székely Csaba drámája, a Bányavirág lesz a Figura Stúdió Színház következő bemutatója. Az előadás Faragó Zénó rendezésében egy iparát vesztett település szétesett társadalmának kínlódását mutatja be. Tragikomikus és egyben ismerős történet.

Iparát vesztett település szétesett társadalmának kínlódását mutatja meg a Figura Stúdió Színház
Iparát vesztett település szétesett társadalmának kínlódását mutatja meg a Figura Stúdió Színház
2026. január 26., hétfő

Iparát vesztett település szétesett társadalmának kínlódását mutatja meg a Figura Stúdió Színház
2026. január 25., vasárnap

Emelkedik az ivóvíz és a szennyvíz díja Gyergyószentmiklóson

Megszavazta Gyergyószentmiklós képviselő-testülete az ivóvíz- és szennyvízszolgáltatás díjainak módosítását. Egy hosszú távú, 2030-ig érvényes árképzési stratégiát fogadtak el, amely évente meghatározza a fogyasztók által fizetendő díjakat.

Emelkedik az ivóvíz és a szennyvíz díja Gyergyószentmiklóson
Emelkedik az ivóvíz és a szennyvíz díja Gyergyószentmiklóson
2026. január 25., vasárnap

Emelkedik az ivóvíz és a szennyvíz díja Gyergyószentmiklóson
2026. január 22., csütörtök

Lakossági fórum Gyergyóalfaluban: több mint ezer tulajdonost érint az A8-as autópálya miatti kisajátítás

Feszült hangulatú, de informatív lakossági fórumot tartottak Gyergyóalfaluban az A8-as autópálya nyomvonala mentén tervezett kisajátításokról. Bár a kártalanítási összegeket már elkülönítették, a helyi gazdák szerint a határidők betarthatatlanok.

Lakossági fórum Gyergyóalfaluban: több mint ezer tulajdonost érint az A8-as autópálya miatti kisajátítás
Lakossági fórum Gyergyóalfaluban: több mint ezer tulajdonost érint az A8-as autópálya miatti kisajátítás
2026. január 22., csütörtök

Lakossági fórum Gyergyóalfaluban: több mint ezer tulajdonost érint az A8-as autópálya miatti kisajátítás
2026. január 21., szerda

Már több mint háromszázan vettek parkolóbérletet Gyergyószentmiklóson

Eltelt egy hónap, amióta újra bevezették a fizetéses parkolási rendszert Gyergyószentmiklóson. A tapasztalat szerint a kezdeti félreértéseket leszámítva az emberek többsége betartja a szabályokat. A bérletet váltók száma meghaladta a 300-at.

Már több mint háromszázan vettek parkolóbérletet Gyergyószentmiklóson
Már több mint háromszázan vettek parkolóbérletet Gyergyószentmiklóson
2026. január 21., szerda

Már több mint háromszázan vettek parkolóbérletet Gyergyószentmiklóson
2026. január 20., kedd

Tűz egy gyergyószentmiklósi húsfeldolgozónál, többen kimenekültek – videóval

Többen kimenekültek egy gyergyószentmiklósi húsfeldolgozó épületéből, amint a létesítményben tűz keletkezett kedden este. Egy ember égési sérüléseket szenvedett a karjain. Jelenleg is zajlik az oltás.

Tűz egy gyergyószentmiklósi húsfeldolgozónál, többen kimenekültek – videóval
Tűz egy gyergyószentmiklósi húsfeldolgozónál, többen kimenekültek – videóval
2026. január 20., kedd

Tűz egy gyergyószentmiklósi húsfeldolgozónál, többen kimenekültek – videóval
2026. január 20., kedd

Vida Gábor író Gyergyószentmiklósra látogat

Érdekes eszmefuttatásra hívja olvasóit a kultúráról a gyergyószentmiklósi könyvtár csütörtökön. Meghívottjuk Vida Gábor író, a Látó szépirodalmi folyóirat főszerkesztője lesz.

Vida Gábor író Gyergyószentmiklósra látogat
Vida Gábor író Gyergyószentmiklósra látogat
2026. január 20., kedd

Vida Gábor író Gyergyószentmiklósra látogat
2026. január 19., hétfő

Jóllakni és segíteni egyszerre – megnyílt a Szent Márton Étterem

Újabb kezdeményezéssel segíti a rászorulókat a Gyulafehérvári Caritas: hétfőn megnyitotta a Szent Márton Éttermet, amelynek bevétele a gyergyószentmiklósi szeretetkonyha működését támogatja.

Jóllakni és segíteni egyszerre – megnyílt a Szent Márton Étterem
Jóllakni és segíteni egyszerre – megnyílt a Szent Márton Étterem
2026. január 19., hétfő

Jóllakni és segíteni egyszerre – megnyílt a Szent Márton Étterem
2026. január 19., hétfő

Ittas sofőr okozott balesetet Gyergyószentmiklóson, egy nő megsérült

Két személyautó ütközött össze szombat hajnalban Gyergyószentmiklóson, a balesetben egy 72 éves nő megsérült, az egyik sofőr leheletében pedig alkoholt mutatott ki az szonda.

Ittas sofőr okozott balesetet Gyergyószentmiklóson, egy nő megsérült
Ittas sofőr okozott balesetet Gyergyószentmiklóson, egy nő megsérült
2026. január 19., hétfő

Ittas sofőr okozott balesetet Gyergyószentmiklóson, egy nő megsérült
2026. január 19., hétfő

Sokáig várták, és végre megnyílt: újra élettel teli a gyergyócsomafalvi Csalóka Óvoda

Hosszú, akadályokkal teli évek után végre elindulhatott a tevékenység a gyergyócsomafalvi Csalóka Óvodában. A 118 éves egykori községháza épülete teljesen megújult, és ma már korszerű, biztonságos környezet fogadja a gyerekeket.

Sokáig várták, és végre megnyílt: újra élettel teli a gyergyócsomafalvi Csalóka Óvoda
Sokáig várták, és végre megnyílt: újra élettel teli a gyergyócsomafalvi Csalóka Óvoda
2026. január 19., hétfő

Sokáig várták, és végre megnyílt: újra élettel teli a gyergyócsomafalvi Csalóka Óvoda
2026. január 18., vasárnap

Előadás a légúti betegségek megelőzéséről Gyergyószentmiklóson

Dr. Bíró Levente tüdőgyógyász A leggyakoribb légúti betegségek megelőzése címmel tart előadást Gyergyószentmiklóson.

Előadás a légúti betegségek megelőzéséről Gyergyószentmiklóson
Előadás a légúti betegségek megelőzéséről Gyergyószentmiklóson
2026. január 18., vasárnap

Előadás a légúti betegségek megelőzéséről Gyergyószentmiklóson
