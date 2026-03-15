Feleki Miklós színművész, honvéd szobrát leplezték le Nagygalambfalván Feleki Miklós színművész szobrát is felavatták vasárnap Nagygalambfalván a március 15-i események részeként, ami nem is lehetett volna aktuálisabb, hiszen a helyi születésű jeles személyiség honvédként vett részt az 1848–49-es szabadságharcban. Fülöp-Székely Botond 2026. március 15., 20:292026. március 15., 20:29

Fotó: Olti Angyalka

Lovasok felvonulásával kezdődött el vasárnap délben Galambfalva községben az 1848–49-es szabadságharc hőseire való megemlékezés, az események pedig estig tartottak. Összefogásra szólított Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára a magyar kormány támogatásával megújult nagygalambfalvi református templomban, az ünnepi istentiszteletet követően szólt az egybegyűltekhez. A történelmünk során kirobbant háborúk pusztításával párhuzamot vonva összefogásra szólította fel az embereket.

Fotó: Olti Angyalka

Rámutatott, az elmúlt másfél évtized aranykor volt, egy olyan időszak, amikor templomok százai újulhattak meg, illetve iskolákat és óvodákat építhettünk, korszerűsíthettünk itt, Erdélyben is. Mindez

a helyi közösség és az anyaország összefogásával valósulhatott meg.

Ez az időszak akkor folytatódhat, ha tudunk tenni a békéért a nemzeten belül és a nemzetek között – szögezte le az elöljáró. Szerinte éppen ezért fontos, hogy nagy odafigyeléssel szavazzunk a közelgő anyaországi országgyűlési választásokon.

Fotó: Olti Angyalka

Beszéde után az első és második világháború, valamint a holokauszt áldozatainak emlékművénél helyeztek el koszorúkat. Ezt követően az egybegyűltek Feleki Miklós színművész szobrának leleplezésén vehettek részt a róla elnevezett kultúrotthon előtt. Színművész és honvéd Feleki Miklós életútját Sándor Irén nyugalmazott tanárnő mutatta be. Mint mondta, 1818-ban született Nagygalambfalván, majd 21 évesen lett színész, Csíkszeredában lépett fel először.

Fotó: Olti Angyalka

Feleki 1848-ban közkatonaként állt be a honvédseregbe, ahonnan századosként szerelt le. Előbb színészként csatlakozott a Budapesti Nemzeti Színházhoz, majd 1867-ben rendező lett. Tíz év múlva Ferenc József-renddel tüntették ki, majd újabb tíz év elteltével nemesi rangot kapott. 1902-ben hunyt el.

Fotó: Olti Angyalka

Gyerkó Levente polgármester közölte, tavaly októberben kereste meg Feleki Albert tanár, hogy szobrot szeretne állíttatni Feleki Miklósnak, mindezt pedig finanszírozza is. A személyiség alakját Demeter István csekefalvi szobrászművész formázta meg, aki az avatáson is jelen volt. Természetesen ezen kívül többen is hozzájárultak a szoborállításhoz a talapzat és a burkolás kivitelezésével.

