Feleki Miklós színművész, honvéd szobrát leplezték le Nagygalambfalván

Feleki Miklós színművész szobrát is felavatták vasárnap Nagygalambfalván a március 15-i események részeként, ami nem is lehetett volna aktuálisabb, hiszen a helyi születésű jeles személyiség honvédként vett részt az 1848–49-es szabadságharcban.
Lovasok felvonulásával kezdődött el vasárnap délben Galambfalva községben az 1848–49-es szabadságharc hőseire való megemlékezés, az események pedig estig tartottak.
Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára a magyar kormány támogatásával megújult nagygalambfalvi református templomban, az ünnepi istentiszteletet követően szólt az egybegyűltekhez. A történelmünk során kirobbant háborúk pusztításával párhuzamot vonva összefogásra szólította fel az embereket.
Rámutatott, az elmúlt másfél évtized aranykor volt, egy olyan időszak, amikor templomok százai újulhattak meg, illetve iskolákat és óvodákat építhettünk, korszerűsíthettünk itt, Erdélyben is. Mindez
Ez az időszak akkor folytatódhat, ha tudunk tenni a békéért a nemzeten belül és a nemzetek között – szögezte le az elöljáró. Szerinte éppen ezért fontos, hogy nagy odafigyeléssel szavazzunk a közelgő anyaországi országgyűlési választásokon.
Beszéde után az első és második világháború, valamint a holokauszt áldozatainak emlékművénél helyeztek el koszorúkat. Ezt követően az egybegyűltek Feleki Miklós színművész szobrának leleplezésén vehettek részt a róla elnevezett kultúrotthon előtt.
Feleki Miklós életútját Sándor Irén nyugalmazott tanárnő mutatta be. Mint mondta, 1818-ban született Nagygalambfalván, majd 21 évesen lett színész, Csíkszeredában lépett fel először.
Feleki 1848-ban közkatonaként állt be a honvédseregbe, ahonnan századosként szerelt le. Előbb színészként csatlakozott a Budapesti Nemzeti Színházhoz, majd 1867-ben rendező lett. Tíz év múlva Ferenc József-renddel tüntették ki, majd újabb tíz év elteltével nemesi rangot kapott. 1902-ben hunyt el.
Gyerkó Levente polgármester közölte, tavaly októberben kereste meg Feleki Albert tanár, hogy szobrot szeretne állíttatni Feleki Miklósnak, mindezt pedig finanszírozza is. A személyiség alakját Demeter István csekefalvi szobrászművész formázta meg, aki az avatáson is jelen volt. Természetesen ezen kívül többen is hozzájárultak a szoborállításhoz a talapzat és a burkolás kivitelezésével.
A bátorságnak, a gyakorlatias gondolkodásnak és a közösségi összetartozásnak köszönheti a magyarság a megmaradását – hangzott el Székelyudvarhelyen az 1848–49-es forradalom és szabadságharc kirobbanásának évfordulóján szervezett ünnepségen vasárnap.
Március 15. alkalmából ünnepi díszbe öltöztek Székelyudvarhely buszai: kokárdák, valamint az 1848–49-es forradalom hőseitől származó idézetek kísérik az utasokat, így a mindennapi utazás is az emlékezés részévé válik.
A kezdeti nehézségek és a munkálatok leállása után ismét zajlik a Hatos villa energetikai korszerűsítése. Hargita Megye Tanácsa áthidalta a költségvetési hiányt, így júniusra egy teljesen megújult, energiatakarékos épület várhatja a táborozókat.
Három év szünet után folytatódik az Erdélyi Vállalkozói Iskola+ (EVI+) képzéssorozat – jelentették be pénteken, a képzés első hétvégéjének megnyitóján a partnerszervezetek képviselői Székelyudvarhelyen.
Ahol a hagyományainknak teret adnak, ott a nemzetünknek jövője van, hangsúlyozta Nacsa Lőrinc nemzetpolitikáért felelős államtitkár az Erdélyi Hagyományok Háza székelyudvarhelyi központjának avatóünnepségén.
Nem sokáig örülhetett zsákmányának pénteken a szomszédos megyéből érkező biciklitolvaj, hiszen a tettét követően mindössze néhány perc múlva elfogták őt a székelyudvarhelyi helyi rendőrök.
Konferenciát szerveztek Székelyudvarhelyen a határon átnyúló jogi segítségnyújtás és áldozatsegítés témájában pénteken. Magyarországi és erdélyi szakemberek osztották meg tapasztalataikat a jogi támogatás és az áldozatok segítésének lehetőségeiről.
Elvesztette az uralmát a jármű fölött és egy útszéli fának csapódott egy autós péntek reggel Árvátfalván. A szerencsétlenül járt sofőr járművébe egy másik, arra közlekedő személygépkocsi is nekiütközött.
A balesetet rögzítő térfigyelő kamerás felvételt látva Székelyudvarhely polgármestere azt írta, hogy kérni fogják a Szejkefürdőn a szigorúbb ellenőrzést, az országos útügynek is jelezve igényüket.
Két személyautó ütközött és sodródott le az úttestről szerdán kora délután a Székelyudvarhely melletti Szejkefürdőn.
