Feleki Miklós színművész, honvéd szobrát leplezték le Nagygalambfalván

Feleki Miklós színművész szobrát is felavatták vasárnap Nagygalambfalván a március 15-i események részeként, ami nem is lehetett volna aktuálisabb, hiszen a helyi születésű jeles személyiség honvédként vett részt az 1848–49-es szabadságharcban.

Fülöp-Székely Botond

2026. március 15., 20:292026. március 15., 20:29

• Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Lovasok felvonulásával kezdődött el vasárnap délben Galambfalva községben az 1848–49-es szabadságharc hőseire való megemlékezés, az események pedig estig tartottak.

Összefogásra szólított

Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára a magyar kormány támogatásával megújult nagygalambfalvi református templomban, az ünnepi istentiszteletet követően szólt az egybegyűltekhez. A történelmünk során kirobbant háborúk pusztításával párhuzamot vonva összefogásra szólította fel az embereket.

• Fotó: Olti Angyalka

Rámutatott, az elmúlt másfél évtized aranykor volt, egy olyan időszak, amikor templomok százai újulhattak meg, illetve iskolákat és óvodákat építhettünk, korszerűsíthettünk itt, Erdélyben is. Mindez

Beszéde után az első és második világháború, valamint a holokauszt áldozatainak emlékművénél helyeztek el koszorúkat. Ezt követően az egybegyűltek Feleki Miklós színművész szobrának leleplezésén vehettek részt a róla elnevezett kultúrotthon előtt.

Színművész és honvéd

Feleki Miklós életútját Sándor Irén nyugalmazott tanárnő mutatta be. Mint mondta, 1818-ban született Nagygalambfalván, majd 21 évesen lett színész, Csíkszeredában lépett fel először.

Feleki 1848-ban közkatonaként állt be a honvédseregbe, ahonnan századosként szerelt le. Előbb színészként csatlakozott a Budapesti Nemzeti Színházhoz, majd 1867-ben rendező lett. Tíz év múlva Ferenc József-renddel tüntették ki, majd újabb tíz év elteltével nemesi rangot kapott. 1902-ben hunyt el.

Gyerkó Levente polgármester közölte, tavaly októberben kereste meg Feleki Albert tanár, hogy szobrot szeretne állíttatni Feleki Miklósnak, mindezt pedig finanszírozza is. A személyiség alakját Demeter István csekefalvi szobrászművész formázta meg, aki az avatáson is jelen volt. Természetesen ezen kívül többen is hozzájárultak a szoborállításhoz a talapzat és a burkolás kivitelezésével.

Összefogásra szólította fel a nemzetet Soltész Miklós

Udvarhelyszék Nagygalambfalva Március 15.
2026. március 15., vasárnap

Ünneplők Székelyudvarhelyen: a magyar történelem a szabadság története

A bátorságnak, a gyakorlatias gondolkodásnak és a közösségi összetartozásnak köszönheti a magyarság a megmaradását – hangzott el Székelyudvarhelyen az 1848–49-es forradalom és szabadságharc kirobbanásának évfordulóján szervezett ünnepségen vasárnap.

