A Szentegyházi Gyermekfilharmónia koncertje idézte meg a forradalom hangulatát Marosvásárhelyen

A kis közösségükben elismert, a magyarságért sokat tevékenykedő hétköznapi hősöket tüntettek ki vasárnap délután Könyv és Gyertya díjjal Marosvásárhelyen. Az alkalmat a legendás Szentegyházi Gyermekfilharmónia koncertje tette emlékezetessé.

Simon Virág 2026. március 15., 20:142026. március 15., 20:14

A Maros megyei RMDSZ 2014-ben hozta létre a Könyv és gyertya díjat, hogy elismerje azon személyek tevékenységét, akik

az 1990. február 10-én megfogalmazott eszmék, értékek és célkitűzések mellett kitartanak, ezek szellemében végezik munkájukat.

1990-ben a Marosvásárhely magyarsága könyvvel és gyertyával a kezében vonult utcára az önálló magyar iskoláért, az anyanyelvű oktatásért az orvosi egyetemen, az elsorvasztott kulturális intézmények újraalakításáért.

Fotó: Haáz Vince

A Könyv és gyertya díjakat mindig március 15-én adják át, így történt ez idén is vasárnap este, amikor a Kultúrpalota nagyterme zsúfoltságig megtelt az ünneplő közönséggel. A javaslatokat az RMDSZ különböző körzetei terjesztették be és ezek alapján díjazták a kiemelkedő hétköznapi hősöket.

Idén elismerésben részesült Balázs József, az RMDSZ Marosszentanna kerület díjazottja, Hídi Piroska (Dicsőszentmárton), Márton Béla (Szováta), Menyhárt István (Erdőszentgyörgy), Nagy Zoltán (Ákosfalva), Puskás Attila (Marosvásárhely), Rád Sándor (Szászrégen), Veress Zsombor (Segesvár) és Tökés Béla (Mezőbánd).

A vasárnapi díjazást igazán különlegessé tette a Szentegyházi Gyermekfilharmónia koncertje.

Az idei Könyv és gyertya díjazottak Fotó: Haáz Vince

A fiatal énekesek és zenészek a szabadságharc korának legismertebb dallamait és ’48-as dalokat adtak elő huszárok jelenlétében. Ahogy a szervezők ígérték a zene és a történelmi hangulat találkozása egyedülálló élményt biztosított.