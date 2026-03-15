A Szentegyházi Gyermekfilharmónia koncertje idézte meg a forradalom hangulatát Marosvásárhelyen

Tiszta gyermekhangok csendültek fel
Fotó: Haáz Vince
A kis közösségükben elismert, a magyarságért sokat tevékenykedő hétköznapi hősöket tüntettek ki vasárnap délután Könyv és Gyertya díjjal Marosvásárhelyen. Az alkalmat a legendás Szentegyházi Gyermekfilharmónia koncertje tette emlékezetessé.
A Maros megyei RMDSZ 2014-ben hozta létre a Könyv és gyertya díjat, hogy elismerje azon személyek tevékenységét, akik
1990-ben a Marosvásárhely magyarsága könyvvel és gyertyával a kezében vonult utcára az önálló magyar iskoláért, az anyanyelvű oktatásért az orvosi egyetemen, az elsorvasztott kulturális intézmények újraalakításáért.
Fotó: Haáz Vince
A Könyv és gyertya díjakat mindig március 15-én adják át, így történt ez idén is vasárnap este, amikor a Kultúrpalota nagyterme zsúfoltságig megtelt az ünneplő közönséggel. A javaslatokat az RMDSZ különböző körzetei terjesztették be és ezek alapján díjazták a kiemelkedő hétköznapi hősöket.
Idén elismerésben részesült Balázs József, az RMDSZ Marosszentanna kerület díjazottja, Hídi Piroska (Dicsőszentmárton), Márton Béla (Szováta), Menyhárt István (Erdőszentgyörgy), Nagy Zoltán (Ákosfalva), Puskás Attila (Marosvásárhely), Rád Sándor (Szászrégen), Veress Zsombor (Segesvár) és Tökés Béla (Mezőbánd).
A vasárnapi díjazást igazán különlegessé tette a Szentegyházi Gyermekfilharmónia koncertje.
Az idei Könyv és gyertya díjazottak
Fotó: Haáz Vince
A fiatal énekesek és zenészek a szabadságharc korának legismertebb dallamait és ’48-as dalokat adtak elő huszárok jelenlétében. Ahogy a szervezők ígérték a zene és a történelmi hangulat találkozása egyedülálló élményt biztosított.
Fotó: Haáz Vince
Székelyföld-szerte jelen voltunk a március 15-i ünnepségeken, képes anyagunkban abból adunk ízelítőt, hogy Marosvásárhelytől Csíkszeredáig, Székelyudvarhelytől Sepsiszentgyörgyig hogyan ünnepeltek a székelyek.
Koszorúzással, beszédekkel, néptánccal és imával emlékeztek meg vasárnap késő délután Nyergestetőn az 1848–1849-es szabadságharc hőseiről. A történelmi helyszínen tartott ünnepségen több százan rótták le tiszteletüket a székely honvédek előtt.
„A magyarok Istene mindenütt ott van, ahol a világon magyarok élnek” – fogalmazott a Sepsiszentgyörgy központjában tartott március 15-i ünnepségen Répássy Róbert igazságügyi államtitkár.
Száraz növényzet gyúlt ki a Marosvásárhely közeli Jedd területén március 15-én délután. A tűzoltók nehezen megközelíthető területen küzdenek a lángokkal, amelyek már átterjedtek az erdős terület aljnövényzetére és egy hétvégi ház kerítésére is.
Katonai eledeleket idéző gulyással, történelmi visszatekintéssel és muzsikával emlékeztek az 1848–49-es forradalom és szabadságharc hőseire a gyergyószentmiklósi Népművészeti Alkotóház udvarán. Ez volt a huszadik márciusi katonaeledel-kóstoló.
Sohasem fogjuk megengedni, hogy Magyarországot gyűlölet és düh kormányozza – jelentette ki a miniszterelnök a budapesti Kossuth Lajos téren az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulóján mondott ünnepi beszédében.
Tűz ütött ki vasárnap délelőtt a Prahova megyei Puchenii Moșneni település műemlék templomában, nincsenek áldozatok.
Nicușor Dan román államfő is köszöntötte a romániai magyarokat a nemzeti ünnep alkalmából.
A nemzet ereje nem abból fakad, hogy külön-külön erősek vagyunk, hanem abból, hogy számíthatunk egymásra, bízunk egymásban és kiállunk egymásért – hangoztatta a magyar nemzeti ünnep alkalmából közzétett üzenetében vasárnap Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke.
Ilie Bolojan miniszterelnök vasárnap köszöntötte a romániai magyar közösséget a magyarok nemzeti ünnepe alkalmából, kifejezve tiszteletét és elismerését a közösség Románia fejlődéséhez való hozzájárulásáért.
