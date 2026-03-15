A Szentegyházi Gyermekfilharmónia koncertje idézte meg a forradalom hangulatát Marosvásárhelyen

Tiszta gyermekhangok csendültek fel

Tiszta gyermekhangok csendültek fel

Fotó: Haáz Vince

A kis közösségükben elismert, a magyarságért sokat tevékenykedő hétköznapi hősöket tüntettek ki vasárnap délután Könyv és Gyertya díjjal Marosvásárhelyen. Az alkalmat a legendás Szentegyházi Gyermekfilharmónia koncertje tette emlékezetessé.

Simon Virág

2026. március 15., 20:142026. március 15., 20:14

A Maros megyei RMDSZ 2014-ben hozta létre a Könyv és gyertya díjat, hogy elismerje azon személyek tevékenységét, akik

az 1990. február 10-én megfogalmazott eszmék, értékek és célkitűzések mellett kitartanak, ezek szellemében végezik munkájukat.

1990-ben a Marosvásárhely magyarsága könyvvel és gyertyával a kezében vonult utcára az önálló magyar iskoláért, az anyanyelvű oktatásért az orvosi egyetemen, az elsorvasztott kulturális intézmények újraalakításáért.

A Könyv és gyertya díjakat mindig március 15-én adják át, így történt ez idén is vasárnap este, amikor a Kultúrpalota nagyterme zsúfoltságig megtelt az ünneplő közönséggel. A javaslatokat az RMDSZ különböző körzetei terjesztették be és ezek alapján díjazták a kiemelkedő hétköznapi hősöket.

Idén elismerésben részesült Balázs József, az RMDSZ Marosszentanna kerület díjazottja, Hídi Piroska (Dicsőszentmárton), Márton Béla (Szováta), Menyhárt István (Erdőszentgyörgy), Nagy Zoltán (Ákosfalva), Puskás Attila (Marosvásárhely), Rád Sándor (Szászrégen), Veress Zsombor (Segesvár) és Tökés Béla (Mezőbánd).

A vasárnapi díjazást igazán különlegessé tette a Szentegyházi Gyermekfilharmónia koncertje.

A fiatal énekesek és zenészek a szabadságharc korának legismertebb dallamait és ’48-as dalokat adtak elő huszárok jelenlétében. Ahogy a szervezők ígérték a zene és a történelmi hangulat találkozása egyedülálló élményt biztosított.

A rovat további cikkei

2026. március 15., vasárnap

Így mutatnak a székelyek piros-fehér-zöldben március 15-én

Székelyföld-szerte jelen voltunk a március 15-i ünnepségeken, képes anyagunkban abból adunk ízelítőt, hogy Marosvásárhelytől Csíkszeredáig, Székelyudvarhelytől Sepsiszentgyörgyig hogyan ünnepeltek a székelyek.

2026. március 15., vasárnap

2026. március 15., vasárnap

A székely hősök emléke ma is összegyűjti a közösséget Nyergestetőn

Koszorúzással, beszédekkel, néptánccal és imával emlékeztek meg vasárnap késő délután Nyergestetőn az 1848–1849-es szabadságharc hőseiről. A történelmi helyszínen tartott ünnepségen több százan rótták le tiszteletüket a székely honvédek előtt.

2026. március 15., vasárnap

2026. március 15., vasárnap

Répássy Róbert Sepsiszentgyörgyön: a magyarok Istene és a székelyek őrizzék meg Székelyföldet

„A magyarok Istene mindenütt ott van, ahol a világon magyarok élnek” – fogalmazott a Sepsiszentgyörgy központjában tartott március 15-i ünnepségen Répássy Róbert igazságügyi államtitkár.

2026. március 15., vasárnap

2026. március 15., vasárnap

Tűz pusztít a jeddi erdő közelében, a lángok egy ház kerítésére is átterjedtek

Száraz növényzet gyúlt ki a Marosvásárhely közeli Jedd területén március 15-én délután. A tűzoltók nehezen megközelíthető területen küzdenek a lángokkal, amelyek már átterjedtek az erdős terület aljnövényzetére és egy hétvégi ház kerítésére is.

2026. március 15., vasárnap

2026. március 15., vasárnap

Bandériumgulyással is megidézték a szabadságharc korát Gyergyószentmiklóson

Katonai eledeleket idéző gulyással, történelmi visszatekintéssel és muzsikával emlékeztek az 1848–49-es forradalom és szabadságharc hőseire a gyergyószentmiklósi Népművészeti Alkotóház udvarán. Ez volt a huszadik márciusi katonaeledel-kóstoló.

2026. március 15., vasárnap

2026. március 15., vasárnap

Orbán Viktor: sohasem fogjuk megengedni, hogy Magyarországot gyűlölet és düh kormányozza

Sohasem fogjuk megengedni, hogy Magyarországot gyűlölet és düh kormányozza – jelentette ki a miniszterelnök a budapesti Kossuth Lajos téren az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulóján mondott ünnepi beszédében.

2026. március 15., vasárnap

2026. március 15., vasárnap

Tűz ütött ki egy 1884-ben épült ortodox műemlék templomban – videóval

Tűz ütött ki vasárnap délelőtt a Prahova megyei Puchenii Moșneni település műemlék templomában, nincsenek áldozatok.

2026. március 15., vasárnap

2026. március 15., vasárnap

Nicușor Dan román államfő is üzent az erdélyi magyaroknak március 15-én

Nicușor Dan román államfő is köszöntötte a romániai magyarokat a nemzeti ünnep alkalmából.

2026. március 15., vasárnap

2026. március 15., vasárnap

Kelemen Hunor: a nemzet ereje abból fakad, hogy kiállunk egymásért

A nemzet ereje nem abból fakad, hogy külön-külön erősek vagyunk, hanem abból, hogy számíthatunk egymásra, bízunk egymásban és kiállunk egymásért – hangoztatta a magyar nemzeti ünnep alkalmából közzétett üzenetében vasárnap Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke.

2026. március 15., vasárnap

2026. március 15., vasárnap

Románia miniszterelnöke szerint az ország bebizonyította, példát jelenthet a régióban a közösségek közötti tisztelet terén

Ilie Bolojan miniszterelnök vasárnap köszöntötte a romániai magyar közösséget a magyarok nemzeti ünnepe alkalmából, kifejezve tiszteletét és elismerését a közösség Románia fejlődéséhez való hozzájárulásáért.

2026. március 15., vasárnap

