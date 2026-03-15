A székely hősök emléke ma is összegyűjti a közösséget Nyergestetőn

Koszorúzással, beszédekkel, néptánccal és imával emlékeztek meg vasárnap késő délután Nyergestetőn az 1848–1849-es szabadságharc hőseiről. A történelmi helyszínen tartott ünnepségen több százan rótták le tiszteletüket a székely honvédek előtt.
Fotó: Borbély Fanni
Több száz résztvevő jelenlétében tartották meg vasárnap délután a március 15-i megemlékezést Nyergestetőn, az 1848–1849-es forradalom és szabadságharc egyik utolsó székelyföldi színhelyén. A közel 900 méteres magasságban fekvő hágón – Csíkkozmás és Kászonújfalu között, amely összeköti a Csíki- és a Háromszéki-medencét – még hófoltok emlékeztettek arra, hogy a tél nem engedte el teljesen a vidéket.
A csata helyszínén álló emlékoszlop a szabadságharcban elesett székely hősöknek állít emléket. A művet Poulini János csíkzsögödi kőfaragó készítette „honleányok” adományaiból, és 1897 augusztusában avatták fel. Az emlékművel szemben, az erdő szélén található az a terület, ahol egy tömegsírban temették el az ütközet áldozatait. Ezt a helyet 1990-ig számos ágkereszt jelölte, ma pedig keresztek és kopjafák sokasága őrzi az elesettek emlékét.
Zászlófelvonással kezdődött a vasárnap délutáni ünnepség: a Mátyás Hagyományőrző Huszáregyesület tagjai vonták fel a lobogót a Székely himnusz hangjai alatt. A jelenlévőket Szántó László, Csíkkozmás polgármestere köszöntötte.
Ünnepi beszédében a szabadság eszméjének időtállóságát hangsúlyozta. Felidézte, hogy
Mint fogalmazott, a szabadság szeretete nem a születési helytől vagy a neveltetéstől függ, hanem az ember egyik legerősebb belső késztetése. A polgármester emlékeztetett arra is, hogy
Bár a szabadságharcot leverte a túlerő, a szabadság eszméje megmaradt, és ma is irányt mutat – mondta, hangsúlyozva: a nemzet megmaradásához szükség van az álmodó fiatalokra, a tapasztalt idősebbekre és az összefogásra.
Az ünnepségen beszédet mondott Répássy Róbert, Magyarország igazságügyi miniszterhelyettese is. A magyar kormány képviseletében érkező politikus a tizenkét pont máig érvényes üzenetét emelte ki.
– idézte a 178 évvel ezelőtti jelszót, hozzátéve: a háborúk árnyékában élő mai világban különösen nagy szükség van a békére, miközben a szabadság a magyarok számára olyan alapvető, mint a levegő.
Beszédében felidézte az 1848-as forradalom békés kezdetét, az áprilisi törvények jelentőségét, valamint Erdély és Székelyföld szerepét a szabadságharcban. Hangsúlyozta, hogy
Ünnepi gondolatait a jól ismert jelszóval zárta: „Éljen a magyar szabadság, éljen a haza!”
Ezt követően Fodor Tamás, Magyarország csíkszeredai főkonzulátusának képviseletében tolmácsolta Orbán Viktor miniszterelnök ünnepi üzenetét.
A nyergestetői megemlékezésen Borboly Csaba, a Hargita Megye Tanácsának alelnöke is felszólalt. Beszédében a hely történelmi jelentőségére utalva felidézte: 1849. augusztus 1-jén mintegy kétszáz székely honvéd próbálta feltartóztatni a túlerőt Tuzson János vezetésével.
„Nem pénzért vagy hírnévért jöttek ide, hanem mert tudták, hogy itt kell lenniük. Ez a kiállás örök példát jelent számunkra” – hangsúlyozta, hozzátéve:
A politikus úgy fogalmazott: 2026 sorsdöntő év lehet, mert olyan döntések születnek Európában és Romániában is, amelyek hosszú időre meghatározhatják a térség fejlődését.
Az ünnepség közepén kulturális műsor színesítette a megemlékezést. Fellépett a Hargita Székely Néptáncszínház, a Hargita Együttes Ifik tánccsoportja, valamint az Urbán Verbunk gödöllői hagyományőrző néptánccsoport. A résztvevők a táncosokat jutalmazták a legnagyobb tapssal.
A program egyházi gondolatokkal folytatódott: Csont Ede nagytusnádi plébános üzenetében arra emlékeztetett, hogy
„Nincs nemzet vallás, történelem, kultúra és irodalom nélkül” – fogalmazott, majd egyházi áldást mondott. A lelkipásztor kiemelte: a szabadság nemcsak politikai, hanem lelki valóság is, és akkor marad élő, ha az emberek nyitottak maradnak egymás véleményére és a párbeszédre.
Az ünnepség végén a jelenlévők elhelyezték a kegyelet koszorúit a nyergestetői emlékhelynél. A zenei hátteret a csíkkozmási Tuzson János Fúvószenekar biztosította, a díszőrségben pedig a Gál Sándor Huszáregyesület tagjai működtek közre.
Nyergestető a magyar irodalomban is a hősi helytállás jelképévé emelte. Kányádi Sándor 1965-ben írt Nyergestető című versében a székely Termopülének (Thermopülainak) nevezte a helyet, utalva arra a legendás görög csatára, ahol a túlerővel szemben harcoló háromszáz spártai példája vált az önfeláldozó kitartás szimbólumává.
„A magyarok Istene mindenütt ott van, ahol a világon magyarok élnek” – fogalmazott a Sepsiszentgyörgy központjában tartott március 15-i ünnepségen Répássy Róbert igazságügyi államtitkár.
Száraz növényzet gyúlt ki a Marosvásárhely közeli Jedd területén március 15-én délután. A tűzoltók nehezen megközelíthető területen küzdenek a lángokkal, amelyek már átterjedtek az erdős terület aljnövényzetére és egy hétvégi ház kerítésére is.
Katonai eledeleket idéző gulyással, történelmi visszatekintéssel és muzsikával emlékeztek az 1848–49-es forradalom és szabadságharc hőseire a gyergyószentmiklósi Népművészeti Alkotóház udvarán. Ez volt a huszadik márciusi katonaeledel-kóstoló.
Sohasem fogjuk megengedni, hogy Magyarországot gyűlölet és düh kormányozza – jelentette ki a miniszterelnök a budapesti Kossuth Lajos téren az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulóján mondott ünnepi beszédében.
Tűz ütött ki vasárnap délelőtt a Prahova megyei Puchenii Moșneni település műemlék templomában, nincsenek áldozatok.
Nicușor Dan román államfő is köszöntötte a romániai magyarokat a nemzeti ünnep alkalmából.
A nemzet ereje nem abból fakad, hogy külön-külön erősek vagyunk, hanem abból, hogy számíthatunk egymásra, bízunk egymásban és kiállunk egymásért – hangoztatta a magyar nemzeti ünnep alkalmából közzétett üzenetében vasárnap Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke.
Ilie Bolojan miniszterelnök vasárnap köszöntötte a romániai magyar közösséget a magyarok nemzeti ünnepe alkalmából, kifejezve tiszteletét és elismerését a közösség Románia fejlődéséhez való hozzájárulásáért.
Katonai tiszteletadás mellett felvonták a nemzeti lobogót a március 15-i nemzeti ünnepen, vasárnap reggel Budapesten a Kossuth Lajos téren.
Erdély peremén fagypont alá esett a hőmérséklet vasárnapra virradóan, közepén viszont enyhébb volt a hajnal, „fagykoszorút” eredményezve.
