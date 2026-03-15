Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

A székely hősök emléke ma is összegyűjti a közösséget Nyergestetőn

Koszorúzással, beszédekkel, néptánccal és imával emlékeztek meg vasárnap késő délután Nyergestetőn az 1848–1849-es szabadságharc hőseiről. A történelmi helyszínen tartott ünnepségen több százan rótták le tiszteletüket a székely honvédek előtt.

Dobos László

2026. március 15., 18:512026. március 15., 18:51

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Több száz résztvevő jelenlétében tartották meg vasárnap délután a március 15-i megemlékezést Nyergestetőn, az 1848–1849-es forradalom és szabadságharc egyik utolsó székelyföldi színhelyén. A közel 900 méteres magasságban fekvő hágón – Csíkkozmás és Kászonújfalu között, amely összeköti a Csíki- és a Háromszéki-medencét – még hófoltok emlékeztettek arra, hogy a tél nem engedte el teljesen a vidéket.

A csata helyszínén álló emlékoszlop a szabadságharcban elesett székely hősöknek állít emléket. A művet Poulini János csíkzsögödi kőfaragó készítette „honleányok” adományaiból, és 1897 augusztusában avatták fel. Az emlékművel szemben, az erdő szélén található az a terület, ahol egy tömegsírban temették el az ütközet áldozatait. Ezt a helyet 1990-ig számos ágkereszt jelölte, ma pedig keresztek és kopjafák sokasága őrzi az elesettek emlékét.

Zászlófelvonással kezdődött a vasárnap délutáni ünnepség: a Mátyás Hagyományőrző Huszáregyesület tagjai vonták fel a lobogót a Székely himnusz hangjai alatt. A jelenlévőket Szántó László, Csíkkozmás polgármestere köszöntötte.

Hirdetés
Fotó: Borbély Fanni

Ünnepi beszédében a szabadság eszméjének időtállóságát hangsúlyozta. Felidézte, hogy

az 1848-as forradalom szereplői – Petőfi Sándor, Kossuth Lajos, a pesti ifjak vagy a székely harcosok – különböző vidékekről érkeztek, mégis közös cél vezérelte őket: a szabadság.

Mint fogalmazott, a szabadság szeretete nem a születési helytől vagy a neveltetéstől függ, hanem az ember egyik legerősebb belső késztetése. A polgármester emlékeztetett arra is, hogy

az ifjak 1848 márciusában tizenkét pontban fogalmazták meg követeléseiket, amelyek között a béke, a szabadság és a törvény előtti egyenlőség is szerepelt.

Bár a szabadságharcot leverte a túlerő, a szabadság eszméje megmaradt, és ma is irányt mutat – mondta, hangsúlyozva: a nemzet megmaradásához szükség van az álmodó fiatalokra, a tapasztalt idősebbekre és az összefogásra.

Fotó: Borbély Fanni

Az ünnepségen beszédet mondott Répássy Róbert, Magyarország igazságügyi miniszterhelyettese is. A magyar kormány képviseletében érkező politikus a tizenkét pont máig érvényes üzenetét emelte ki.

Idézet
Mit kíván a magyar nemzet? Legyen béke, szabadság és egyetértés!”

– idézte a 178 évvel ezelőtti jelszót, hozzátéve: a háborúk árnyékában élő mai világban különösen nagy szükség van a békére, miközben a szabadság a magyarok számára olyan alapvető, mint a levegő.

Fotó: Borbély Fanni

Beszédében felidézte az 1848-as forradalom békés kezdetét, az áprilisi törvények jelentőségét, valamint Erdély és Székelyföld szerepét a szabadságharcban. Hangsúlyozta, hogy

a magyar kormány nemzetpolitikájának célja a magyar közösségek támogatása és a nemzeti összetartozás erősítése, függetlenül attól, hogy a világ mely részén élnek magyarok.

Ünnepi gondolatait a jól ismert jelszóval zárta: „Éljen a magyar szabadság, éljen a haza!”

Ezt követően Fodor Tamás, Magyarország csíkszeredai főkonzulátusának képviseletében tolmácsolta Orbán Viktor miniszterelnök ünnepi üzenetét.

Fotó: Borbély Fanni

A nyergestetői megemlékezésen Borboly Csaba, a Hargita Megye Tanácsának alelnöke is felszólalt. Beszédében a hely történelmi jelentőségére utalva felidézte: 1849. augusztus 1-jén mintegy kétszáz székely honvéd próbálta feltartóztatni a túlerőt Tuzson János vezetésével.

„Nem pénzért vagy hírnévért jöttek ide, hanem mert tudták, hogy itt kell lenniük. Ez a kiállás örök példát jelent számunkra” – hangsúlyozta, hozzátéve:

Nyergestető olyan hely, ahonnan senki sem tér haza „fél szívvel”, mert a múlt üzenete erőt és tartást ad az ide érkezőknek.

A politikus úgy fogalmazott: 2026 sorsdöntő év lehet, mert olyan döntések születnek Európában és Romániában is, amelyek hosszú időre meghatározhatják a térség fejlődését.

Fotó: Borbély Fanni

Az ünnepség közepén kulturális műsor színesítette a megemlékezést. Fellépett a Hargita Székely Néptáncszínház, a Hargita Együttes Ifik tánccsoportja, valamint az Urbán Verbunk gödöllői hagyományőrző néptánccsoport. A résztvevők a táncosokat jutalmazták a legnagyobb tapssal.

A program egyházi gondolatokkal folytatódott: Csont Ede nagytusnádi plébános üzenetében arra emlékeztetett, hogy

a 19. században a magyar nemzet a történelmi traumák után szellemi megújuláson ment keresztül, amelyhez olyan intézmények születése kapcsolódott, mint a Magyar Tudományos Akadémia, a Nemzeti Múzeum vagy a Nemzeti Színház.
Fotó: Borbély Fanni

„Nincs nemzet vallás, történelem, kultúra és irodalom nélkül” – fogalmazott, majd egyházi áldást mondott. A lelkipásztor kiemelte: a szabadság nemcsak politikai, hanem lelki valóság is, és akkor marad élő, ha az emberek nyitottak maradnak egymás véleményére és a párbeszédre.

Az ünnepség végén a jelenlévők elhelyezték a kegyelet koszorúit a nyergestetői emlékhelynél. A zenei hátteret a csíkkozmási Tuzson János Fúvószenekar biztosította, a díszőrségben pedig a Gál Sándor Huszáregyesület tagjai működtek közre.

Nyergestető a magyar irodalomban is a hősi helytállás jelképévé emelte. Kányádi Sándor 1965-ben írt Nyergestető című versében a székely Termopülének (Thermopülainak) nevezte a helyet, utalva arra a legendás görög csatára, ahol a túlerővel szemben harcoló háromszáz spártai példája vált az önfeláldozó kitartás szimbólumává.

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Csíkszék
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. március 15., vasárnap

Répássy Róbert Sepsiszentgyörgyön: a magyarok Istene és a székelyek őrizzék meg Székelyföldet

„A magyarok Istene mindenütt ott van, ahol a világon magyarok élnek” – fogalmazott a Sepsiszentgyörgy központjában tartott március 15-i ünnepségen Répássy Róbert igazságügyi államtitkár.

2026. március 15., vasárnap

Hirdetés
2026. március 15., vasárnap

Tűz pusztít a jeddi erdő közelében, a lángok egy ház kerítésére is átterjedtek

Száraz növényzet gyúlt ki a Marosvásárhely közeli Jedd területén március 15-én délután. A tűzoltók nehezen megközelíthető területen küzdenek a lángokkal, amelyek már átterjedtek az erdős terület aljnövényzetére és egy hétvégi ház kerítésére is.

2026. március 15., vasárnap

2026. március 15., vasárnap

Bandériumgulyással is megidézték a szabadságharc korát Gyergyószentmiklóson

Katonai eledeleket idéző gulyással, történelmi visszatekintéssel és muzsikával emlékeztek az 1848–49-es forradalom és szabadságharc hőseire a gyergyószentmiklósi Népművészeti Alkotóház udvarán. Ez volt a huszadik márciusi katonaeledel-kóstoló.

2026. március 15., vasárnap

2026. március 15., vasárnap

Orbán Viktor: sohasem fogjuk megengedni, hogy Magyarországot gyűlölet és düh kormányozza

Sohasem fogjuk megengedni, hogy Magyarországot gyűlölet és düh kormányozza – jelentette ki a miniszterelnök a budapesti Kossuth Lajos téren az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulóján mondott ünnepi beszédében.

2026. március 15., vasárnap

Hirdetés
2026. március 15., vasárnap

Tűz ütött ki egy 1884-ben épült ortodox műemlék templomban – videóval

Tűz ütött ki vasárnap délelőtt a Prahova megyei Puchenii Moșneni település műemlék templomában, nincsenek áldozatok.

2026. március 15., vasárnap

2026. március 15., vasárnap

Nicușor Dan román államfő is üzent az erdélyi magyaroknak március 15-én

Nicușor Dan román államfő is köszöntötte a romániai magyarokat a nemzeti ünnep alkalmából.

2026. március 15., vasárnap

2026. március 15., vasárnap

Kelemen Hunor: a nemzet ereje abból fakad, hogy kiállunk egymásért

A nemzet ereje nem abból fakad, hogy külön-külön erősek vagyunk, hanem abból, hogy számíthatunk egymásra, bízunk egymásban és kiállunk egymásért – hangoztatta a magyar nemzeti ünnep alkalmából közzétett üzenetében vasárnap Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke.

2026. március 15., vasárnap

Hirdetés
2026. március 15., vasárnap

Románia miniszterelnöke szerint az ország bebizonyította, példát jelenthet a régióban a közösségek közötti tisztelet terén

Ilie Bolojan miniszterelnök vasárnap köszöntötte a romániai magyar közösséget a magyarok nemzeti ünnepe alkalmából, kifejezve tiszteletét és elismerését a közösség Románia fejlődéséhez való hozzájárulásáért.

2026. március 15., vasárnap

2026. március 15., vasárnap

Felvonták a nemzeti lobogót az Országház előtt

Katonai tiszteletadás mellett felvonták a nemzeti lobogót a március 15-i nemzeti ünnepen, vasárnap reggel Budapesten a Kossuth Lajos téren.

2026. március 15., vasárnap

2026. március 15., vasárnap

Fagykoszorúban Erdély március 15. reggelén

Erdély peremén fagypont alá esett a hőmérséklet vasárnapra virradóan, közepén viszont enyhébb volt a hajnal, „fagykoszorút” eredményezve.

2026. március 15., vasárnap

Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!