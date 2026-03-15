Hirdetés

A székely hősök emléke ma is összegyűjti a közösséget Nyergestetőn Koszorúzással, beszédekkel, néptánccal és imával emlékeztek meg vasárnap késő délután Nyergestetőn az 1848–1849-es szabadságharc hőseiről. A történelmi helyszínen tartott ünnepségen több százan rótták le tiszteletüket a székely honvédek előtt. Dobos László 2026. március 15., 18:512026. március 15., 18:51

Fotó: Borbély Fanni

Több száz résztvevő jelenlétében tartották meg vasárnap délután a március 15-i megemlékezést Nyergestetőn, az 1848–1849-es forradalom és szabadságharc egyik utolsó székelyföldi színhelyén. A közel 900 méteres magasságban fekvő hágón – Csíkkozmás és Kászonújfalu között, amely összeköti a Csíki- és a Háromszéki-medencét – még hófoltok emlékeztettek arra, hogy a tél nem engedte el teljesen a vidéket.

A csata helyszínén álló emlékoszlop a szabadságharcban elesett székely hősöknek állít emléket. A művet Poulini János csíkzsögödi kőfaragó készítette „honleányok” adományaiból, és 1897 augusztusában avatták fel. Az emlékművel szemben, az erdő szélén található az a terület, ahol egy tömegsírban temették el az ütközet áldozatait. Ezt a helyet 1990-ig számos ágkereszt jelölte, ma pedig keresztek és kopjafák sokasága őrzi az elesettek emlékét.

Zászlófelvonással kezdődött a vasárnap délutáni ünnepség: a Mátyás Hagyományőrző Huszáregyesület tagjai vonták fel a lobogót a Székely himnusz hangjai alatt. A jelenlévőket Szántó László, Csíkkozmás polgármestere köszöntötte.

Ünnepi beszédében a szabadság eszméjének időtállóságát hangsúlyozta. Felidézte, hogy

az 1848-as forradalom szereplői – Petőfi Sándor, Kossuth Lajos, a pesti ifjak vagy a székely harcosok – különböző vidékekről érkeztek, mégis közös cél vezérelte őket: a szabadság.

Mint fogalmazott, a szabadság szeretete nem a születési helytől vagy a neveltetéstől függ, hanem az ember egyik legerősebb belső késztetése. A polgármester emlékeztetett arra is, hogy

az ifjak 1848 márciusában tizenkét pontban fogalmazták meg követeléseiket, amelyek között a béke, a szabadság és a törvény előtti egyenlőség is szerepelt.

Bár a szabadságharcot leverte a túlerő, a szabadság eszméje megmaradt, és ma is irányt mutat – mondta, hangsúlyozva: a nemzet megmaradásához szükség van az álmodó fiatalokra, a tapasztalt idősebbekre és az összefogásra.

Az ünnepségen beszédet mondott Répássy Róbert, Magyarország igazságügyi miniszterhelyettese is. A magyar kormány képviseletében érkező politikus a tizenkét pont máig érvényes üzenetét emelte ki.

Mit kíván a magyar nemzet? Legyen béke, szabadság és egyetértés!”

– idézte a 178 évvel ezelőtti jelszót, hozzátéve: a háborúk árnyékában élő mai világban különösen nagy szükség van a békére, miközben a szabadság a magyarok számára olyan alapvető, mint a levegő.

Beszédében felidézte az 1848-as forradalom békés kezdetét, az áprilisi törvények jelentőségét, valamint Erdély és Székelyföld szerepét a szabadságharcban. Hangsúlyozta, hogy

a magyar kormány nemzetpolitikájának célja a magyar közösségek támogatása és a nemzeti összetartozás erősítése, függetlenül attól, hogy a világ mely részén élnek magyarok.

Ünnepi gondolatait a jól ismert jelszóval zárta: „Éljen a magyar szabadság, éljen a haza!” Ezt követően Fodor Tamás, Magyarország csíkszeredai főkonzulátusának képviseletében tolmácsolta Orbán Viktor miniszterelnök ünnepi üzenetét.

A nyergestetői megemlékezésen Borboly Csaba, a Hargita Megye Tanácsának alelnöke is felszólalt. Beszédében a hely történelmi jelentőségére utalva felidézte: 1849. augusztus 1-jén mintegy kétszáz székely honvéd próbálta feltartóztatni a túlerőt Tuzson János vezetésével. „Nem pénzért vagy hírnévért jöttek ide, hanem mert tudták, hogy itt kell lenniük. Ez a kiállás örök példát jelent számunkra” – hangsúlyozta, hozzátéve:

Nyergestető olyan hely, ahonnan senki sem tér haza „fél szívvel”, mert a múlt üzenete erőt és tartást ad az ide érkezőknek.

A politikus úgy fogalmazott: 2026 sorsdöntő év lehet, mert olyan döntések születnek Európában és Romániában is, amelyek hosszú időre meghatározhatják a térség fejlődését.

Az ünnepség közepén kulturális műsor színesítette a megemlékezést. Fellépett a Hargita Székely Néptáncszínház, a Hargita Együttes Ifik tánccsoportja, valamint az Urbán Verbunk gödöllői hagyományőrző néptánccsoport. A résztvevők a táncosokat jutalmazták a legnagyobb tapssal. A program egyházi gondolatokkal folytatódott: Csont Ede nagytusnádi plébános üzenetében arra emlékeztetett, hogy

a 19. században a magyar nemzet a történelmi traumák után szellemi megújuláson ment keresztül, amelyhez olyan intézmények születése kapcsolódott, mint a Magyar Tudományos Akadémia, a Nemzeti Múzeum vagy a Nemzeti Színház.

„Nincs nemzet vallás, történelem, kultúra és irodalom nélkül” – fogalmazott, majd egyházi áldást mondott. A lelkipásztor kiemelte: a szabadság nemcsak politikai, hanem lelki valóság is, és akkor marad élő, ha az emberek nyitottak maradnak egymás véleményére és a párbeszédre. Az ünnepség végén a jelenlévők elhelyezték a kegyelet koszorúit a nyergestetői emlékhelynél. A zenei hátteret a csíkkozmási Tuzson János Fúvószenekar biztosította, a díszőrségben pedig a Gál Sándor Huszáregyesület tagjai működtek közre.

Nyergestető a magyar irodalomban is a hősi helytállás jelképévé emelte. Kányádi Sándor 1965-ben írt Nyergestető című versében a székely Termopülének (Thermopülainak) nevezte a helyet, utalva arra a legendás görög csatára, ahol a túlerővel szemben harcoló háromszáz spártai példája vált az önfeláldozó kitartás szimbólumává.

Fotó: Borbély Fanni

