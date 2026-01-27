Fotó: Temesvári regionális útügyi igazgatóság Facebook-oldala
Hat ember életét vesztette kedden kora délután egy balesetben Temes megyében, további három sérültet pedig kórházba vittek. Hatósági információk szerint az áldozatok egy mikrobusz utasai voltak, amelynek sofőrje előzésbe kezdett.
2026. január 27., 14:302026. január 27., 14:30
2026. január 27., 15:212026. január 27., 15:21
A Temes megyei rendőrség elsődleges helyszíni vizsgálatai szerint egy mikrobusz sofőrje Karánsebes irányából Lugos felé tartott, amikor előzésbe kezdett. „Amikor megpróbált visszatérni a menetirány szerinti sávjába, nekiütközött egy tartálykocsinak, majd egy szemből érkező kamionnak is” – közölte a rendőrség.
Fotó: Temesvári regionális útügyi igazgatóság Facebook-oldala
Az ütközés következtében hat ember életét vesztette (a mikrobusz sofőrje és öt utasa), további három, szintén a mikrobuszban utazó személy pedig megsérült.
A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint délután egy óra után pár perccel riasztották a mentőegységeket: helyszínre érkezve megállapították, hogy hat ember meghalt, három sérültet pedig elláttak és kórházba vittek.
A baleset helyszínén, az E70-es jelzésű nemzetközi úton, Lugoshely (Lugojel) közelében leállt a közlekedés, a rendőrség alternatív útvonalra terelte a forgalmat.
A News.ro információi szerint a kisbusz Görögországból Franciaországba tartott, utasai görög állampolgárok voltak. A balesetben összesen négy jármű volt érintett: egy nyergesvontató, egy tartálykocsi, egy utasokat szállító kisbusz és egy személygépkocsi.
A rendőrségi tájékoztatás szerint a Karánsebes irányából Lugos felé haladó jármű egy előzési manőver során – a forgalmi sávjára való visszatérés közben – nekiütközött egy tartálykocsinak, majd frontálisan összeütközött a szemből érkező nyerges vontatóval.
