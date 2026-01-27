Hat ember életét vesztette kedden kora délután egy balesetben Temes megyében, további három sérültet pedig kórházba vittek. Hatósági információk szerint az áldozatok egy mikrobusz utasai voltak, amelynek sofőrje előzésbe kezdett.

A Temes megyei rendőrség elsődleges helyszíni vizsgálatai szerint egy mikrobusz sofőrje Karánsebes irányából Lugos felé tartott, amikor előzésbe kezdett. „Amikor megpróbált visszatérni a menetirány szerinti sávjába, nekiütközött egy tartálykocsinak, majd egy szemből érkező kamionnak is” – közölte a rendőrség.

Az ütközés következtében hat ember életét vesztette (a mikrobusz sofőrje és öt utasa), további három, szintén a mikrobuszban utazó személy pedig megsérült.

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint délután egy óra után pár perccel riasztották a mentőegységeket: helyszínre érkezve megállapították, hogy hat ember meghalt, három sérültet pedig elláttak és kórházba vittek.

A baleset helyszínén, az E70-es jelzésű nemzetközi úton, Lugoshely (Lugojel) közelében leállt a közlekedés, a rendőrség alternatív útvonalra terelte a forgalmat.