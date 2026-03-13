Csütörtökön szavaz a parlament az országos költségvetésről

A képviselőház és a szenátus egyesített házbizottságának pénteken elfogadott ütemterve szerint

a törvényhozók hétfőn 13 óráig nyújthatnak be módosító javaslatokat a 2026-os állami költségvetés és társadalombiztosítási költségvetés tervezetéhez.

Hétfőn 18 és 22 óra között készítik el és továbbítják a költségvetési bizottsághoz a véleményezéseket a szakbizottságok – ismerteti az Agerpres.

A szenátus és a képviselőház költségvetési bizottsága kedden vitatja meg és véleményezi a két tervezetet.

A parlament plénuma szerdai, 16 órától kezdődő, illetve csütörtöki ülésén vitatja meg a két tervezetet, és csütörtökön szavaz róluk.