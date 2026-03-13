Kétszer házasodott, és egyszer sem vált el – bigámiával vádolnak egy nőt a szomszéd megyében

Hamis nyilatkozattétellel és bigámiával vádolnak egy nőt, miután másodszor is megházasodott, anélkül hogy elvált volna az első férjétől. A nő az anyakönyvvezető előtt azt állította, hogy semmilyen jogi akadálya nincs a második házasságnak, noha az elsőt jogilag nem bontották fel.

Bíróság elé állítottak egy nőt hamis nyilatkozattétel és bigámia miatt – tájékoztatott közleményben a suceavai ügyészség. A vádlott szabadlábon védekezhet.

A hatósági tájékoztató szerint a vádlott 2004 februárjában, amikor még Arad megyében lakott, házasságot kötött egy Vrancea megyei településen.

Évek múltán, 2024 júliusában a vádlott, annak ellenére hogy korábbi, 2004-es házassága még fennállt, megjelent egy Suceava megyei községházán második vőlegényével. Itt