Ismét elhalasztották Borbolyék fellebbezésének tárgyalását

Borboly Csaba és a többi vádlott büntethetősége elévült. Archív
Fotó: Borbély Fanni
Egyelőre nem történt érdemi előrelépés azoknak a fellebbezéseknek az ügyében, amelyeket a Borboly Csaba és tizenkét másik ember elleni büntetőper vádlottjai nyújtottak be az elsőfokú ítélet kihirdetése után.
2026. április 27., 16:56
Újabb tárgyalási időpont volt kitűzve hétfőre a Marosvásárhelyi Ítélőtáblán az elsőfokú ítélet utáni fellebbezések ügyében, ám ezúttal sem történt érdemi előrelépés. A fellebbezések tárgyalását 2025 szeptemberében kellett volna elkezdeni, de ezt halasztások követték, év elején még ott tartott a folyamat, hogy nem tudták kijelölni a kéttagú bírói testület mindkét tagját, mert egyikük időközben távozott az ítélőtáblától.
Hogy ezúttal mi volt az indok, azt Borboly Csaba, a Hargita megyei tanács alelnöke ügyvédjétől szerettük volna megtudni, Sergiu Bogdant ezúttal azonban nem tudtuk elérni. A következő tárgyalás május végén lesz.
amellyel a Maros Megyei Törvényszék elévülés miatt megszüntette a 2013-ban kezdődött büntetőeljárást a vélelmezett bűncselekmények kapcsán. Az anyagi felelősség viszont megmaradt, így az elsőfokú ítélet szerint
Borboly Csabának közösen Cs. B. B., B. E., K. Cs., I. M. A. és I. M. J. vádlottakkal 1 millió 168 ezer 684 lejes összeget,
S. L.-nek közösen Cs. B. B., G. L., K. Cs., valamint S. T. vádlottakkal 1 millió 413 ezer 959 lejt kell kifizetnie a Hargita megyei tanács számára.
K .P. vádlottnak, közösen Borboly Csaba, S. L, Cs. B. B., K. Cs., I. M. A. és I. M. J. vádlottakkal 81 ezer 730 lej összegű anyagi kárt kell megtérítenie Csíkszentmihály községnek.
A fenti összegekhez hozzáadódnak a jogerőre emelkedés dátumától a tényleges kifizetésig járó törvényes kamatok, valamint a vonatkozó jogszabályok szerint számított késedelmi pótlékok vagy büntetések.
A vádlott és anyagilag felelősnek talált személyek mellett fellebbezett két, szintén felelősnek minősített cég, Hargita Megye Tanácsa pedig azért, mert kártérítési igényeiket nem teljesen fogadta el a bíróság.
A vádhatóság szerint a vádlottak két megyei út – a Felsőboldogfalvától Erdővidékre vezető 131-es és a Csíkrákost Lóvésszel összekötő 124-es jelzésű – egy-egy szakaszának felújítása során több mint 4,8 millió lejjel károsították meg Hargita megyét. A vádlottak közül három személy még 2015-ben, egyszerűsített eljárás során elismerte bűnrészességét, őket felfüggesztett szabadságvesztésre ítélték, a többiek ártatlannak vallották magukat, a vád állításait pedig a védelem folyamatosan cáfolta.
