Továbbra sincs döntés Borbolyék fellebbezéséről

Borboly Csaba a Hargita megyei tanács alelnöke. Továbbra sem tudnak dönteni a fellebbezésekről • Fotó: Borbély Fanni

Borboly Csaba a Hargita megyei tanács alelnöke. Továbbra sem tudnak dönteni a fellebbezésekről

Fotó: Borbély Fanni

Nem tudja még érdemben tárgyalni a Marosvásárhelyi Ítélőtábla azoknak a fellebbezéseknek a tárgyalását, amelyeket a Borboly Csaba és tizenkét másik ember elleni büntetőper vádlottjai nyújtottak be az elsőfokú ítélet kihirdetése után.

Kovács Attila

2026. január 23., 16:392026. január 23., 16:39

Nem halad egyelőre a büntetőperben benyújtott fellebbezések tárgyalása, amelyet tavaly szeptemberben kellett volna elkezdeni. A péntekre kitűzött időpont sem hozott semmilyen változást, ezúttal is elnapolták az ügy tárgyalását.

Mint Sergiu Bogdan, Borboly Csaba védőügyvédje kérdésünkre elmondta, ennek oka ezúttal is a fellebbezést tárgyaló kéttagú bírói testülethez kapcsolódik: nem tudták kijelölni a testületet, mert egyik bíró időközben távozott az ítélőtáblától a Legfelsőbb Ítélő- és Semmítőszékhez. Ezért most másik bíró megbízására van szükség, aki tagja lehet a kéttagú testületnek.

Az újabb tárgyalás időpontját márciusra tűzték ki.

Tavaly júniusban a Maros Megyei Törvényszék által kihirdetett elsőfokú ítélet megállapította, hogy a vélelmezett bűncselekmények büntethetősége minden vádlott esetében elévült, ezért a büntetőeljárásokat megszüntette.

Az anyagi felelősség viszont megmaradt, így Borboly Csabának közösen Cs. B. B., B. E., K. Cs., I. M. A. és I. M. J. vádlottakkal 1 168 684 lejes összeget, S. L.-nek közösen Cs. B. B., G. L., K. Cs., valamint S. T. vádlottakkal 1 413 959 lejt kell kifizetnie a Hargita megyei tanács számára.

K. P. vádlottnak, közösen Borboly Csaba, S .L., Cs. B. B., K. Cs., I. M. A. és I. M. J. vádlottakkal 81 730 lej összegű anyagi kárt kell megtérítenie Csíkszentmihály községnek.

A fenti összegekhez hozzáadódnak a jogerőre emelkedés dátumától a tényleges kifizetésig járó törvényes kamatok, valamint a vonatkozó jogszabályok szerint számított késedelmi pótlékok vagy büntetések. A vádlott és anyagilag felelősnek talált személyek mellett fellebbezett két, szintén felelősnek minősített cég, Hargita Megye Tanácsa pedig azért, mert kártérítési igényeiket nem teljesen fogadta el a bíróság.

A vádhatóság szerint a vádlottak két megyei út – a Felsőboldogfalvától Erdővidékre vezető 131-es és a Csíkrákost Lóvésszel összekötő 124-es jelzésű – egy-egy szakaszának felújítása során több mint 4,8 millió lejjel károsították meg Hargita megyét. A per 2014-ben kezdődött, a vádlottak közül három személy még 2015-ben, egyszerűsített eljárás során elismerte bűnrészességét, őket felfüggesztett szabadságvesztésre ítélték, a többiek ártatlannak vallották magukat, a vád állításait pedig a védelem folyamatosan cáfolta.

korábban írtuk

Elhalasztották Borbolyék fellebbezésének tárgyalását a bírák tiltakozása miatt
Elhalasztották Borbolyék fellebbezésének tárgyalását a bírák tiltakozása miatt

Csak novemberben tárgyalja a Marosvásárhelyi Ítélőtábla azokat a fellebbezéseket, amelyeket a Borboly Csaba és tizenkét másik személy elleni büntetőper vádlottjai nyújtottak be az elsőfokú ítélet kihirdetése után. Szerdán halasztás történt.

korábban írtuk

Szeptemberben tárgyalják Borbolyék fellebbezéseit
Szeptemberben tárgyalják Borbolyék fellebbezéseit

Kitűzte az időpontot a Marosvásárhelyi Ítélőtábla azon fellebbezések tárgyalására, amelyeket a Borboly Csaba és 12 másik személy elleni büntetőper vádlottjai nyújtottak be az elsőfokú ítélet kihirdetése után. A tárgyalás szeptemberben lesz.

korábban írtuk

Tíz vádlott fellebbezett Borbolyék perének elsőfokú ítélete után
Tíz vádlott fellebbezett Borbolyék perének elsőfokú ítélete után

Miután a Maros Megyei Törvényszék ítéletet hirdetett a Borboly Csaba és tizenkét másik személy ellen indult büntetőperben, megtörtént a fellebbezések benyújtása. Tíz vádlott fellebbezett az első fokon hozott ítélet ellen, köztük Borboly is.

Hargita megye Csíkszék Udvarhelyszék Gyergyószék
Hirdetés
