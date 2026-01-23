Továbbra sincs döntés Borbolyék fellebbezéséről

Nem tudja még érdemben tárgyalni a Marosvásárhelyi Ítélőtábla azoknak a fellebbezéseknek a tárgyalását, amelyeket a Borboly Csaba és tizenkét másik ember elleni büntetőper vádlottjai nyújtottak be az elsőfokú ítélet kihirdetése után.

Mint Sergiu Bogdan, Borboly Csaba védőügyvédje kérdésünkre elmondta, ennek oka ezúttal is a fellebbezést tárgyaló kéttagú bírói testülethez kapcsolódik: nem tudták kijelölni a testületet, mert egyik bíró időközben távozott az ítélőtáblától a Legfelsőbb Ítélő- és Semmítőszékhez. Ezért most másik bíró megbízására van szükség, aki tagja lehet a kéttagú testületnek.

Nem halad egyelőre a büntetőperben benyújtott fellebbezések tárgyalása, amelyet tavaly szeptemberben kellett volna elkezdeni. A péntekre kitűzött időpont sem hozott semmilyen változást, ezúttal is elnapolták az ügy tárgyalását.

Tavaly júniusban a Maros Megyei Törvényszék által kihirdetett elsőfokú ítélet megállapította, hogy a vélelmezett bűncselekmények büntethetősége minden vádlott esetében elévült, ezért a büntetőeljárásokat megszüntette.

Az anyagi felelősség viszont megmaradt, így Borboly Csabának közösen Cs. B. B., B. E., K. Cs., I. M. A. és I. M. J. vádlottakkal 1 168 684 lejes összeget, S. L.-nek közösen Cs. B. B., G. L., K. Cs., valamint S. T. vádlottakkal 1 413 959 lejt kell kifizetnie a Hargita megyei tanács számára.

K. P. vádlottnak, közösen Borboly Csaba, S .L., Cs. B. B., K. Cs., I. M. A. és I. M. J. vádlottakkal 81 730 lej összegű anyagi kárt kell megtérítenie Csíkszentmihály községnek.

A fenti összegekhez hozzáadódnak a jogerőre emelkedés dátumától a tényleges kifizetésig járó törvényes kamatok, valamint a vonatkozó jogszabályok szerint számított késedelmi pótlékok vagy büntetések. A vádlott és anyagilag felelősnek talált személyek mellett fellebbezett két, szintén felelősnek minősített cég, Hargita Megye Tanácsa pedig azért, mert kártérítési igényeiket nem teljesen fogadta el a bíróság.