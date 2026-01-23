Továbbra sincs döntés Borbolyék fellebbezéséről

Borboly Csaba a Hargita megyei tanács alelnöke. Továbbra sem tudnak dönteni a fellebbezésekről
Fotó: Borbély Fanni
Nem tudja még érdemben tárgyalni a Marosvásárhelyi Ítélőtábla azoknak a fellebbezéseknek a tárgyalását, amelyeket a Borboly Csaba és tizenkét másik ember elleni büntetőper vádlottjai nyújtottak be az elsőfokú ítélet kihirdetése után.
Nem halad egyelőre a büntetőperben benyújtott fellebbezések tárgyalása, amelyet tavaly szeptemberben kellett volna elkezdeni. A péntekre kitűzött időpont sem hozott semmilyen változást, ezúttal is elnapolták az ügy tárgyalását.
Mint Sergiu Bogdan, Borboly Csaba védőügyvédje kérdésünkre elmondta, ennek oka ezúttal is a fellebbezést tárgyaló kéttagú bírói testülethez kapcsolódik: nem tudták kijelölni a testületet, mert egyik bíró időközben távozott az ítélőtáblától a Legfelsőbb Ítélő- és Semmítőszékhez. Ezért most másik bíró megbízására van szükség, aki tagja lehet a kéttagú testületnek.
Tavaly júniusban a Maros Megyei Törvényszék által kihirdetett elsőfokú ítélet megállapította, hogy a vélelmezett bűncselekmények büntethetősége minden vádlott esetében elévült, ezért a büntetőeljárásokat megszüntette.
Az anyagi felelősség viszont megmaradt, így Borboly Csabának közösen Cs. B. B., B. E., K. Cs., I. M. A. és I. M. J. vádlottakkal 1 168 684 lejes összeget, S. L.-nek közösen Cs. B. B., G. L., K. Cs., valamint S. T. vádlottakkal 1 413 959 lejt kell kifizetnie a Hargita megyei tanács számára.
K. P. vádlottnak, közösen Borboly Csaba, S .L., Cs. B. B., K. Cs., I. M. A. és I. M. J. vádlottakkal 81 730 lej összegű anyagi kárt kell megtérítenie Csíkszentmihály községnek.
A fenti összegekhez hozzáadódnak a jogerőre emelkedés dátumától a tényleges kifizetésig járó törvényes kamatok, valamint a vonatkozó jogszabályok szerint számított késedelmi pótlékok vagy büntetések. A vádlott és anyagilag felelősnek talált személyek mellett fellebbezett két, szintén felelősnek minősített cég, Hargita Megye Tanácsa pedig azért, mert kártérítési igényeiket nem teljesen fogadta el a bíróság.
A vádhatóság szerint a vádlottak két megyei út – a Felsőboldogfalvától Erdővidékre vezető 131-es és a Csíkrákost Lóvésszel összekötő 124-es jelzésű – egy-egy szakaszának felújítása során több mint 4,8 millió lejjel károsították meg Hargita megyét. A per 2014-ben kezdődött, a vádlottak közül három személy még 2015-ben, egyszerűsített eljárás során elismerte bűnrészességét, őket felfüggesztett szabadságvesztésre ítélték, a többiek ártatlannak vallották magukat, a vád állításait pedig a védelem folyamatosan cáfolta.
Csak novemberben tárgyalja a Marosvásárhelyi Ítélőtábla azokat a fellebbezéseket, amelyeket a Borboly Csaba és tizenkét másik személy elleni büntetőper vádlottjai nyújtottak be az elsőfokú ítélet kihirdetése után. Szerdán halasztás történt.
Kitűzte az időpontot a Marosvásárhelyi Ítélőtábla azon fellebbezések tárgyalására, amelyeket a Borboly Csaba és 12 másik személy elleni büntetőper vádlottjai nyújtottak be az elsőfokú ítélet kihirdetése után. A tárgyalás szeptemberben lesz.
Miután a Maros Megyei Törvényszék ítéletet hirdetett a Borboly Csaba és tizenkét másik személy ellen indult büntetőperben, megtörtént a fellebbezések benyújtása. Tíz vádlott fellebbezett az első fokon hozott ítélet ellen, köztük Borboly is.
1 hozzászólás