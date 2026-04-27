Ismert nevek hiányoznak a Fidesz parlamenti frakciójából

• Fotó: Hegedüs Róbert/MTI

Fotó: Hegedüs Róbert/MTI

Megalakult az új Fidesz-frakció, amelynek névsorát hétfőn Gulyás Gergely frakcióvezető a képviselőcsoport zárt ülése után a Facebook-on tette közzé. Orbán Viktorhoz és Semjén Zsolthoz hasonlóan nem lesz képviselő Kövér László és Rogán Antal, viszont átveszi mandátumát Lázár János és Szijjártó Péter is.

Székelyhon

2026. április 27., 17:302026. április 27., 17:30

2026. április 27., 18:022026. április 27., 18:02

Gulyás Gergely leköszönő Miniszterelnökséget vezető miniszter – akit a zárt ülésen hivatalosan is a 44 tagú Fidesz-frakció vezetőjének választottak – közölte: a Fidesz-KDNP színeiben 52-en szereztek mandátumot az országgyűlési választáson, tízen győztek egyéni körzetben, 42 képviselő – ezen belül a külön frakciót alkotó 8 KDNP-s – pedig országos listán jutott be.

Az országos listáról bejutottak közül 25-en döntöttek úgy, hogy nem veszik fel mandátumukat

– tette hozzá, jelezve, hogy ez most 24 esetben történik meg, Orbán Balázs, a leköszönő miniszterelnök politikai igazgatója ugyanis júliusban lesz EP-képviselő, és helyére Szeres Pál érkezik haza a magyar Országgyűlésbe.

Frakcióvezető-helyettes lesz Kocsis Máté eddigi frakcióvezető és Balla György frakcióigazgató, valamint a hét szóvivő, aki a politikai vitákban a Fideszt képviselni fogja – közölte Gulyás Gergely az MTI szerint.

Hangsúlyozta: jelentős változtatás, megújulás történik a frakciónál. Szükség van a tapasztalatra, azokra, akik az elmúlt években, évtizedekben is szolgálták a frakciószövetséget kormánypárti képviselőként, de szükség van a megújulásra is – tette hozzá. Úgy fogalmazott:

a választási eredmény mindenki számára kellemetlen meglepetés volt, de köszönik az őket támogatóknak a szavazatokat.

Az ország egészének érdekeit képviselni fogják – ígérte és nagyon fontosnak nevezte, hogy mind a rájuk szavazó 2,5 millió ember akarata megjelenjen az Országgyűlésben. Fontosnak tartotta, hogy meg tudják mutatni, milyen értéket jelent ennek az országnak az, ami az elmúlt 16 évben felépült.

Jelezte, az egyeztetések kedden folytatódnak a pártok között, ezek célja, hogy megegyezés szülessen az országgyűlési bizottságokról és a tisztségviselői helyek elosztásáról.

A Fidesz-KDNP feladatának nevezte, hogy normális ellenzék legyen az Országgyűlésben. Jelezte:

minden jó javaslatot támogatni fognak, de a több mint kétharmaddal rendelkező kormánypárt „önkényes döntéseivel és önkényre törekvésével szemben” fellépnek

és egyértelművé teszik, hogy a választópolgárok nem erre adtak mandátumot.

Ki megy és ki marad?

A Gulyás Gergely által megosztott képviselő névsorból kiderül, hogy a Fidesz-KDNP országos listáján eredetileg is mandátumot szerzett képviselők közül helyet kapott az új frakcióban többek között

  • Lázár János, leköszönő építési és közlekedési miniszter,

  • Szijjártó Péter, leköszönő külgazdasági és külügyminiszter,

  • Bóka János, leköszönő európai uniós ügyekért felelős miniszter,

  • valamint Budai Gyula, a külügyi tárca miniszteri biztosa,

  • Szentkirályi Alexandra, a Fidesz fővárosi frakcióvezetője, korábbi főpolgármester-jelölt,

  • és Hidvéghi Balázs a Fidesz korábbi kommunikációs igazgatója, volt EP-képviselő is.

Lázár János, a 444-nek azt mondta: egy évre vállalja a parlamenti munkát, és segíti a Fidesz belső megújulását.

Az országos listáról új képviselőként került be többek között

  • Szécsi Zoltán olimpiai bajnok vízilabdázó és Szűcs Gábor, a Nemzeti Ellenállás Mozgalom alapítója,

  • Pócs János, aki egyéni jelöltként Jász-Nagykun-Szolnok 2-es választókerületében kapott ki,

  • valamint Takács Péter jelenlegi egészségügyi államtitkár,

  • Tuzson Bence leköszönő igazságügyi miniszter,

  • Vitályos Eszter kormányszóvivő,

  • illetve Koncz Zsófia és Zsigó Róbert államtitkárok.

Kövér László, leköszönő házelnök, a Fidesz országos választmányának elnöke – Orbán Viktor pártelnökhöz és Kósa Lajos alelnökhöz hasonlóan – 36 év képviselőség után nem ül be parlamentbe, így

az új Országgyűlésben már csak Németh Zsolt, a külügyi bizottság leköszönő fideszes elnöke folytatja azok közül, akik a rendszerváltás óta képviselők.

Az országos listán mandátumot szerzett fideszes politikusok közül szintén nem lesz az új frakció tagja

  • Rogán Antal, leköszönő Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter,

  • Kubatov Gábor, a Fidesz pártigazgatója,

  • valamint Németh Szilárd rezsicsökkentés fenntartásáért felelős kormánybiztos,

  • illetve Selmeczi Gabriella, aki 1994 óta volt fideszes képviselő.

Nem lesz képviselő Jakab István, a Fidesz korábbi parlamenti alelnöke, a Fidesszel szövetséges Magosz elnöke, Gál Kinga, EP-képviselő, aki Fidesz-KDNP országos listájának 4. helyén szerepelt és Lezsák Sándor, a Fidesszel szövetséges Nemzeti Fórum elnöke, az egykori MDF alapítója sem, ugyanakkor lánya, Molnárné Lezsák Anna helyet kapott a frakcióban.

Nem ül be a parlamentbe Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója és Mohácsy István, a Fidelitas elnöke sem.

A Fidesz egyéni választókerületben győztes képviselőinek – Ágh Péternek, Balla Mihálynak, Csuzda Gábornak, F. Kovács Sándornak, Gyopáros Alpárnak, Kovács Sándornak, Tilki Attilának, V. Németh Zsoltnak, Varga Gábornak és Vitányi Istvánnak biztos helye volt a frakcióban, hiszen ha ők visszaadják mandátumukat, akkor időközi választást kell tartani.

Az országos listán mandátumot szerzett képviselők viszont dönthettek úgy, hogy nem veszik fel mandátumukat,

ebben az esetben helyükre a lista további tagjai közül jelölhet a Fidesz-KDNP.

Orbán Viktor is visszaadta mandátumát

Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök április 16-án, a választási vereséget értékelő első interjújában a jobboldali közösség teljes megújításáról, és az egész frakció újratervezéséről beszélt, majd később azt is bejelentette, hogy visszaadja mandátumát, mert – mint mondta – rá most nem a parlamentben, hanem a „nemzeti oldal újjászervezésében” lesz szükség.

Orbán Viktor nem ül be a parlamentbe, a nemzeti oldal újjászervezésén fog dolgozni
Orbán Viktor nem ül be a parlamentbe, a nemzeti oldal újjászervezésén fog dolgozni

Orbán Viktor, a Fidesz-KDNP listavezetője, leköszönő miniszterelnök visszaadja a választáson elnyert mandátumát – ezt a Fidesz elnöke maga jelentette be, hozzátéve, hogy rá most nem a parlamentben, hanem a nemzeti oldal újjászervezésében van szükség.

Kocsis Máté, a Fidesz előző frakció vezetője a választási vereséget értékelő posztjában pedig úgy fogalmazott, az új frakcióba nem férnek bele azok, akik már nem tudnak teljes erejükkel harcolni, vagy megunták, elfáradtak.

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
A rovat további cikkei

2026. április 27., hétfő

„Nincs visszaút” – jövő héten megbukik a kormány Kelemen Hunor szerint

Kelemen Hunor RMDSZ-elnök hétfőn azt nyilatkozta, hogy jövő héten várhatóan megbukik a jelenlegi kormány, ami nem jó az országnak.

„Nincs visszaút” – jövő héten megbukik a kormány Kelemen Hunor szerint
„Nincs visszaút” – jövő héten megbukik a kormány Kelemen Hunor szerint
2026. április 27., hétfő

„Nincs visszaút” – jövő héten megbukik a kormány Kelemen Hunor szerint
2026. április 27., hétfő

Grindeanu: az AUR-ral való együttműködés csak a kormány megbuktatására korlátozódik

Sorin Grindeanu szociáldemokrata pártelnök hétfőn lemondásra szólította fel a párt javaslatára kinevezett államtitkárokat és prefektusokat.

Grindeanu: az AUR-ral való együttműködés csak a kormány megbuktatására korlátozódik
Grindeanu: az AUR-ral való együttműködés csak a kormány megbuktatására korlátozódik
2026. április 27., hétfő

Grindeanu: az AUR-ral való együttműködés csak a kormány megbuktatására korlátozódik
2026. április 27., hétfő

Ismét elhalasztották Borbolyék fellebbezésének tárgyalását

Egyelőre nem történt érdemi előrelépés azoknak a fellebbezéseknek az ügyében, amelyeket a Borboly Csaba és tizenkét másik ember elleni büntetőper vádlottjai nyújtottak be az elsőfokú ítélet kihirdetése után.

Ismét elhalasztották Borbolyék fellebbezésének tárgyalását
Ismét elhalasztották Borbolyék fellebbezésének tárgyalását
2026. április 27., hétfő

Ismét elhalasztották Borbolyék fellebbezésének tárgyalását
2026. április 27., hétfő

Kötéltánc a számok között: 63 millió lej hiányzik Hargita Megye Tanácsa idei költségvetésében

Hiányzik 63 millió lej Hargita Megye Tanácsának 2026-os költségvetéséből, ezért a megyei önkormányzat több területen is visszafogta a kiadásokat, miközben a fejlesztésekről sem mond le. A képviselő-testület kedden dönt a 880 millió lejes büdzséről.

Kötéltánc a számok között: 63 millió lej hiányzik Hargita Megye Tanácsa idei költségvetésében
Kötéltánc a számok között: 63 millió lej hiányzik Hargita Megye Tanácsa idei költségvetésében
2026. április 27., hétfő

Kötéltánc a számok között: 63 millió lej hiányzik Hargita Megye Tanácsa idei költségvetésében
2026. április 27., hétfő

Szakértő: magas maradhat a földgáz ára, nehéz télnek nézhetünk elébe

Továbbra is kiszámíthatatlan a helyzet a nemzetközi energiapiacon, és a közel-keleti válság, valamint a katari termelési kapacitások egy részének kiesése miatt a földgáz ára tartósan magas maradhat.

Szakértő: magas maradhat a földgáz ára, nehéz télnek nézhetünk elébe
Szakértő: magas maradhat a földgáz ára, nehéz télnek nézhetünk elébe
2026. április 27., hétfő

Szakértő: magas maradhat a földgáz ára, nehéz télnek nézhetünk elébe
2026. április 27., hétfő

Változékony időjárásra kell számítani majális idején

Változékony marad az időjárás a következő két hétben: többfelé hűvös éjszakák várhatók, miközben egyes térségekben napközben a hőmérséklet eléri a 22–23 Celsius-fokot is. Április végén és május elején gyenge csapadékra is számítani lehet.

Változékony időjárásra kell számítani majális idején
Változékony időjárásra kell számítani majális idején
2026. április 27., hétfő

Változékony időjárásra kell számítani majális idején
2026. április 27., hétfő

Hetvenkét településen okozott károkat a viharos szél

Tizennyolc megye 72 településén és a fővárosban okozott károkat az elmúlt 24 órában a viharos szél, a legsúlyosabb incidens Vaslui megyében, Huși városban történt, ahol egy épületről lesodort tetőszerkezet rázuhant egy férfira, aki életét vesztette.

Hetvenkét településen okozott károkat a viharos szél
Hetvenkét településen okozott károkat a viharos szél
2026. április 27., hétfő

Hetvenkét településen okozott károkat a viharos szél
2026. április 27., hétfő

Cseke Attila: Az RMDSZ nem szavazza meg a Bolojan-kormány elleni bizalmatlansági indítványt

Cseke Attila fejlesztési miniszter hétfőn azt nyilatkozta, hogy az RMDSZ nem szavazza meg a Bolojan-kormány elleni bizalmatlansági indítványt.

Cseke Attila: Az RMDSZ nem szavazza meg a Bolojan-kormány elleni bizalmatlansági indítványt
Cseke Attila: Az RMDSZ nem szavazza meg a Bolojan-kormány elleni bizalmatlansági indítványt
2026. április 27., hétfő

Cseke Attila: Az RMDSZ nem szavazza meg a Bolojan-kormány elleni bizalmatlansági indítványt
2026. április 27., hétfő

Laboreredményre várnak a kézdivásárhelyi szennyezett víz kapcsán

Egy héttel az első aggasztó jelek után sem javallott a vezetékes víz fogyasztása Kézdivásárhely több utcájában. Hétfőn délben még nem álltak rendelkezésre a legutóbbi (pénteki) mintavétel laboratóriumi vizsgálatának eredményei.

Laboreredményre várnak a kézdivásárhelyi szennyezett víz kapcsán
Laboreredményre várnak a kézdivásárhelyi szennyezett víz kapcsán
2026. április 27., hétfő

Laboreredményre várnak a kézdivásárhelyi szennyezett víz kapcsán
2026. április 27., hétfő

125 magyar film nézhető ingyen a Filmión a magyar film napja alkalmából

Április 30-án, a magyar film napján lesz 125 éve, hogy bemutatták az első magyar filmként számon tartott A táncz című alkotást, ebből az alkalomból 125 produkció látható ingyen a Filmión április 27-e és május 10-e között.

125 magyar film nézhető ingyen a Filmión a magyar film napja alkalmából
125 magyar film nézhető ingyen a Filmión a magyar film napja alkalmából
2026. április 27., hétfő

125 magyar film nézhető ingyen a Filmión a magyar film napja alkalmából
