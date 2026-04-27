Ismert nevek hiányoznak a Fidesz parlamenti frakciójából

Fotó: Hegedüs Róbert/MTI
Megalakult az új Fidesz-frakció, amelynek névsorát hétfőn Gulyás Gergely frakcióvezető a képviselőcsoport zárt ülése után a Facebook-on tette közzé. Orbán Viktorhoz és Semjén Zsolthoz hasonlóan nem lesz képviselő Kövér László és Rogán Antal, viszont átveszi mandátumát Lázár János és Szijjártó Péter is.
2026. április 27., 17:302026. április 27., 17:30
2026. április 27., 18:022026. április 27., 18:02
Gulyás Gergely leköszönő Miniszterelnökséget vezető miniszter – akit a zárt ülésen hivatalosan is a 44 tagú Fidesz-frakció vezetőjének választottak – közölte: a Fidesz-KDNP színeiben 52-en szereztek mandátumot az országgyűlési választáson, tízen győztek egyéni körzetben, 42 képviselő – ezen belül a külön frakciót alkotó 8 KDNP-s – pedig országos listán jutott be.
– tette hozzá, jelezve, hogy ez most 24 esetben történik meg, Orbán Balázs, a leköszönő miniszterelnök politikai igazgatója ugyanis júliusban lesz EP-képviselő, és helyére Szeres Pál érkezik haza a magyar Országgyűlésbe.
Frakcióvezető-helyettes lesz Kocsis Máté eddigi frakcióvezető és Balla György frakcióigazgató, valamint a hét szóvivő, aki a politikai vitákban a Fideszt képviselni fogja – közölte Gulyás Gergely az MTI szerint.
Hangsúlyozta: jelentős változtatás, megújulás történik a frakciónál. Szükség van a tapasztalatra, azokra, akik az elmúlt években, évtizedekben is szolgálták a frakciószövetséget kormánypárti képviselőként, de szükség van a megújulásra is – tette hozzá. Úgy fogalmazott:
Az ország egészének érdekeit képviselni fogják – ígérte és nagyon fontosnak nevezte, hogy mind a rájuk szavazó 2,5 millió ember akarata megjelenjen az Országgyűlésben. Fontosnak tartotta, hogy meg tudják mutatni, milyen értéket jelent ennek az országnak az, ami az elmúlt 16 évben felépült.
Jelezte, az egyeztetések kedden folytatódnak a pártok között, ezek célja, hogy megegyezés szülessen az országgyűlési bizottságokról és a tisztségviselői helyek elosztásáról.
A Fidesz-KDNP feladatának nevezte, hogy normális ellenzék legyen az Országgyűlésben. Jelezte:
és egyértelművé teszik, hogy a választópolgárok nem erre adtak mandátumot.
A Gulyás Gergely által megosztott képviselő névsorból kiderül, hogy a Fidesz-KDNP országos listáján eredetileg is mandátumot szerzett képviselők közül helyet kapott az új frakcióban többek között
Lázár János, leköszönő építési és közlekedési miniszter,
Szijjártó Péter, leköszönő külgazdasági és külügyminiszter,
Bóka János, leköszönő európai uniós ügyekért felelős miniszter,
valamint Budai Gyula, a külügyi tárca miniszteri biztosa,
Szentkirályi Alexandra, a Fidesz fővárosi frakcióvezetője, korábbi főpolgármester-jelölt,
és Hidvéghi Balázs a Fidesz korábbi kommunikációs igazgatója, volt EP-képviselő is.
Lázár János, a 444-nek azt mondta: egy évre vállalja a parlamenti munkát, és segíti a Fidesz belső megújulását.
Az országos listáról új képviselőként került be többek között
Szécsi Zoltán olimpiai bajnok vízilabdázó és Szűcs Gábor, a Nemzeti Ellenállás Mozgalom alapítója,
Pócs János, aki egyéni jelöltként Jász-Nagykun-Szolnok 2-es választókerületében kapott ki,
valamint Takács Péter jelenlegi egészségügyi államtitkár,
Tuzson Bence leköszönő igazságügyi miniszter,
Vitályos Eszter kormányszóvivő,
illetve Koncz Zsófia és Zsigó Róbert államtitkárok.
Kövér László, leköszönő házelnök, a Fidesz országos választmányának elnöke – Orbán Viktor pártelnökhöz és Kósa Lajos alelnökhöz hasonlóan – 36 év képviselőség után nem ül be parlamentbe, így
Az országos listán mandátumot szerzett fideszes politikusok közül szintén nem lesz az új frakció tagja
Rogán Antal, leköszönő Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter,
Kubatov Gábor, a Fidesz pártigazgatója,
valamint Németh Szilárd rezsicsökkentés fenntartásáért felelős kormánybiztos,
illetve Selmeczi Gabriella, aki 1994 óta volt fideszes képviselő.
Nem lesz képviselő Jakab István, a Fidesz korábbi parlamenti alelnöke, a Fidesszel szövetséges Magosz elnöke, Gál Kinga, EP-képviselő, aki Fidesz-KDNP országos listájának 4. helyén szerepelt és Lezsák Sándor, a Fidesszel szövetséges Nemzeti Fórum elnöke, az egykori MDF alapítója sem, ugyanakkor lánya, Molnárné Lezsák Anna helyet kapott a frakcióban.
Nem ül be a parlamentbe Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója és Mohácsy István, a Fidelitas elnöke sem.
A Fidesz egyéni választókerületben győztes képviselőinek – Ágh Péternek, Balla Mihálynak, Csuzda Gábornak, F. Kovács Sándornak, Gyopáros Alpárnak, Kovács Sándornak, Tilki Attilának, V. Németh Zsoltnak, Varga Gábornak és Vitányi Istvánnak biztos helye volt a frakcióban, hiszen ha ők visszaadják mandátumukat, akkor időközi választást kell tartani.
ebben az esetben helyükre a lista további tagjai közül jelölhet a Fidesz-KDNP.
Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök április 16-án, a választási vereséget értékelő első interjújában a jobboldali közösség teljes megújításáról, és az egész frakció újratervezéséről beszélt, majd később azt is bejelentette, hogy visszaadja mandátumát, mert – mint mondta – rá most nem a parlamentben, hanem a „nemzeti oldal újjászervezésében” lesz szükség.
Orbán Viktor, a Fidesz-KDNP listavezetője, leköszönő miniszterelnök visszaadja a választáson elnyert mandátumát – ezt a Fidesz elnöke maga jelentette be, hozzátéve, hogy rá most nem a parlamentben, hanem a nemzeti oldal újjászervezésében van szükség.
Kocsis Máté, a Fidesz előző frakció vezetője a választási vereséget értékelő posztjában pedig úgy fogalmazott, az új frakcióba nem férnek bele azok, akik már nem tudnak teljes erejükkel harcolni, vagy megunták, elfáradtak.
szóljon hozzá!