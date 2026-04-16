Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Orbán Viktor először adott átfogó interjút a választási vereség után

• Fotó: Patrióta

Fotó: Patrióta

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A jobboldai közösség teljes megújításáról beszélt a miniszterelnök, a Fidesz elnöke csütörtökön a Patrióta Youtube csatornáján közvetített interjúban. Orbán Viktor úgy értékelte, a kormánypártok egyértelmű vereséget szenvedtek és vállalta a felelősséget a kampányért.

Székelyhon

2026. április 16., 22:152026. április 16., 22:15

2026. április 16., 22:242026. április 16., 22:24

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Orbán Viktor azt mondta, a számok világosan beszélnek, ez egy egyértelmű vereség: a kormánypártok 2,3 millió szavazatot kaptak, az ellenfél pedig 3,1 milliót.

Úgy vélte, a korábbi formájában a jobboldali közösség nem tudja folytatni a létezését, teljes megújulásra van szükség, mert lezárult egy politikai korszak. „Nem tudjuk úgy folytatni a politikánkat, ahogyan eddig csináltuk, a jobboldali közösség sem tud tovább úgy élni, ahogy eddig élt, sok változásra van szükség” – fogalmazott. Hozzátette: ez nemcsak a Fideszre, hanem a teljes nemzeti oldalra értendő, rengeteg új mozgalom fog születni.

Hirdetés

A kormányfő komoly kormányzati kudarcnak tartja, hogy a paksi atomerőmű-beruházás hosszú ideje húzódik, nem tudták befejezni, mert ha képesek lettek volna gyorsabban megépíteni, akkor a magyar gazdaság sokkal könnyebb helyzetben lenne, több és olcsóbb energia lenne.

Hozzátette, már meghatározták a Fidesz teljes megújításának feladatait, összehívták az országos választmányt és

javasolni fogja, hogy hívják össze a párt tisztújító kongresszusát is, ahol az elnökről és az alelnökökről is szavazni kell.

Június végére eljutnak oda, hogy a teljes megújulás első fázisán túl lesznek – közölte.

Kitért arra, vasárnap este az első eredmények után már látta, „hogy itt baj lesz”, látta, hogy a kampányuk nem működött, ugyanis arra számítottak, hogy a részvétel nagyjából olyan lesz, amilyen lenni szokott.

Arra kérdésre, ki a felelős ezért, Orbán Viktor azt válaszolta: a párt elnökeként ő,

Idézet
ezt a felelősséget úgy, ahogy van, szőröstől-bőröstől, száz százalékban magamra kell vállalnom

– idézi a Fidesz elnökét az MTI.

A leköszönő miniszterelnök azt is mondta: akik a kormánypártokra szavaztak, „legyenek büszkék a döntésre, hogy jól szavaztak”. Egy olyan politikai erőre és programra szavaztak, amely bizonyított, nagyon komoly vívmányokat alkotott, és amiről biztosan tudják, hogy képes lenne a Magyarország előtt álló gondok megoldására - magyarázta. Hozzátette: „a helyes döntésünk tudatában méltóságteljesen kell viselnünk ezt a vereséget”.

• Fotó: Patrióta Galéria

Fotó: Patrióta

Orbán Viktor ugyanakkor kiemelte: ezzel nem állítja azt, hogy a másik 3,1 millió ember rosszul döntött. „Hogy az ő döntésük milyen volt, az majd kiderül” – mondta.

„A választók inkább a jövőről szavaztak, nem a múltról. Nekem az az érzésem, hogy többet várnak attól a Tisza Párttól, akire szavaztak, mint amit várnak tőlünk” – jegyezte meg. Elismerte azt is:

a kormánynak voltak hibái; az okok összegyűjtéséhez még szükség lesz jó néhány vitára, ez zajlik a következő időszakban.

A korrupciós vádakra reagálva úgy vélte, azok biztosan szerepet játszhattak a Tisza Párt kétharmados győzelmében. Leszögezte azonban, hogy soha nem tűrt meg semmilyen korrupciót, a hatóságok eljárását mindig támogatta.

Hozzátette, a korrupció nem azonos a „luxizással”, az ugyanis egy életmódkérdés, és ennek folytatása „öngyilkosság” lenne.

Az új kormányról szólva elmondta, a Tiszának volt egy világos vállalása, és reméli, hogy be tudják teljesíteni, hogy az emberek jobban tudjanak élni.

Orbán Viktor azt ígérte: minden jó dolgot támogatni fognak, és minden rosszat elleneznek, ott pedig, ahol rombolást tapasztalnak, ki fognak állni az igazságtalanság ellen.

• Fotó: Patrióta Galéria

Fotó: Patrióta

Az például egyáltalán nem helyes, hogy a parlament által megválasztott köztársasági elnököt lemondásra szólították fel, hasonlóan az Alkotmánybíróságot vagy más alkotmányos intézményeket fenyegetni sem helyes – figyelmeztetett.

Hangsúlyozta: a nemzeti vívmányok lerombolásával az emberek élete nem jobb, hanem rosszabb lenne, a következő kormánynak „nem rombolni kell, hanem építeni, a nemzeti vívmányok számát nem csökkenteni, hanem növelni”.

Ha a jobboldal átmegy teljes megújuláson, nagyon hamar akcióképessé teheti magát és kiállhat az igazságtalanságok ellen, kiállhat az igazságtalanul bántott emberek mellett és kiállhat az elmúlt 16 év, a nemzeti vívmányok mellett – fogalmazott.

Elmondta, jelenleg a frakció teljes megújításán dolgoznak, mert

azok az emberek, akik bejutottak a parlamentbe, nem azok, akikre ott szükség lesz.

Kifejtette, a vasárnapi választáson az Országgyűlésbe jutottak egy Fidesz-győzelem esetén tudtak volna jól dolgozni, ezért el kell végezni „az egész frakció újratervezését a pártlista alapján”.

Én egy jelentős átalakítást fogok majd támogatni – jelentette ki, hozzátéve, erről a bejutott képviselőkkel is meg kell egyeznie. Hozzátette: a párt szellemi műhelyeinek vezetőivel is tárgyalni fognak, a jövő héten pedig fideszes aktivistákkal találkoznak.

Saját jövőjével kapcsolatban azt mondta, nem ő, hanem

közössége fogja eldönteni, mit csinál a következő időszakban.

Orbán Viktor hangsúlyozta: az elmúlt 16 évben kevesebb ideje volt a közösség szervezésére, és nem először várják tőle, hogy mozgalomszerűen szervezze újjá ezt a közösséget; közlése szerint a mostani a harmadik szervezési ilyen időszak a kezdetek és a 2002-es választási vereség után, és ő „nemcsak örömmel, hanem boldogan” fogja végezni ezt a munkát, ha felhatalmazást kap rá.

A politikus megjegyezte: mára a hagyományos politikai kategóriákat, mint a baloldal vagy a liberalizmus „a nap felszárította”, maradtak a patrióták és a globalisták, és ezen vonalak mentén kerülnek majd elő az élet nagy kérdései, mint a szuverenitás, a családtámogatások, a migráció vagy a háború és a béke ügye.

A hazafiaké a jövő, a nemzeti politikáé a jövő. Most a nemzeti oldal verséget szenvedett, de a jövő ezé az oldalé – jelentette ki Orbán Viktor.

Magyarország Politika Választás 2026
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
4 hozzászólás Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Hirdetés

2026. április 16., csütörtök

Mérgező gombát árultak a sepsiszentgyörgyi piacon: papsapkagomba kerülhetett a vevőkhöz

Mérgező vörösbarna papsapkagombát árultak a múlt héten a sepsiszentgyörgyi központi piacon, feltehetően a kucsmagombával való hasonlósága miatt. A figyelmeztetés különösen fontos, mert jelenleg mindkét gombafaj szezonja tart.

Mérgező gombát árultak a sepsiszentgyörgyi piacon: papsapkagomba kerülhetett a vevőkhöz
Mérgező gombát árultak a sepsiszentgyörgyi piacon: papsapkagomba kerülhetett a vevőkhöz
2026. április 16., csütörtök

Mérgező gombát árultak a sepsiszentgyörgyi piacon: papsapkagomba kerülhetett a vevőkhöz
Hirdetés
2026. április 16., csütörtök

Döntöttek a Romániában élő nemzeti kisebbségek szervezeteinek idei támogatásáról

Csütörtöki ülésén a kormány mintegy 266,7 millió lejt különített el a kormányfőtitkárság költségvetéséből a nemzeti kisebbségek szervezeteinek idei támogatására.

Döntöttek a Romániában élő nemzeti kisebbségek szervezeteinek idei támogatásáról
Döntöttek a Romániában élő nemzeti kisebbségek szervezeteinek idei támogatásáról
2026. április 16., csütörtök

Döntöttek a Romániában élő nemzeti kisebbségek szervezeteinek idei támogatásáról
2026. április 16., csütörtök

Feloldották a zárlatot, újra lehet tanári állásokat meghirdetni

Csütörtöki ülésén a kormány sürgősségi rendeletet fogadott el, amely lehetővé teszi a pedagógusi álláshelyek meghirdetését és a versenyvizsgák lebonyolítását.

Feloldották a zárlatot, újra lehet tanári állásokat meghirdetni
Feloldották a zárlatot, újra lehet tanári állásokat meghirdetni
2026. április 16., csütörtök

Feloldották a zárlatot, újra lehet tanári állásokat meghirdetni
2026. április 16., csütörtök

Drasztikus adatokat mutat Romániára nézve az előrejelzett népességcsökkenés

Románia népessége várhatóan körülbelül negyedével (24,3 százalékkal) 14,40 millióra fog csökkeni 2100. január elsejére a 2025. január elsején regisztrált 19,04 millióról – derül ki az Eurostat csütörtökön közzétett legfrissebb demográfiai előrejelzéséből.

Drasztikus adatokat mutat Romániára nézve az előrejelzett népességcsökkenés
Drasztikus adatokat mutat Romániára nézve az előrejelzett népességcsökkenés
2026. április 16., csütörtök

Drasztikus adatokat mutat Romániára nézve az előrejelzett népességcsökkenés
Hirdetés
2026. április 16., csütörtök

Elszakítottak egy vezetéket, nincs víz egész Kézdivásárhelyen – frissítve

Egy elszakított vezeték miatt Kézdivásárhely teljes területén szünetel az ivóvízszolgáltatás csütörtök délután. A szakemberek dolgoznak a hiba javításán, de egyelőre nem tudni, meddig tartanak a munkálatok.

Elszakítottak egy vezetéket, nincs víz egész Kézdivásárhelyen – frissítve
Elszakítottak egy vezetéket, nincs víz egész Kézdivásárhelyen – frissítve
2026. április 16., csütörtök

Elszakítottak egy vezetéket, nincs víz egész Kézdivásárhelyen – frissítve
2026. április 16., csütörtök

Döntött a kormány: ennyi adóhátralék után kerülhet fel valaki a „szégyenlistára”

A magánszemélyek 1200 lej, a jogi személyek pedig 5000 lej fölötti adótartozással kerülhetnek fel az úgynevezett „szégyenlistára” – közölte csütörtökön Ioana Dogioiu kormányszóvivő.

Döntött a kormány: ennyi adóhátralék után kerülhet fel valaki a „szégyenlistára”
Döntött a kormány: ennyi adóhátralék után kerülhet fel valaki a „szégyenlistára”
2026. április 16., csütörtök

Döntött a kormány: ennyi adóhátralék után kerülhet fel valaki a „szégyenlistára”
2026. április 16., csütörtök

Több mint százezer gyógykezelési jegyet biztosít a kormány a nyugdíjasoknak

Csütörtökön elfogadott határozata szerint mintegy 114 ezer gyógykezelési jegyet biztosít a kormány a nyugdíjasoknak 2026-ban az Országos Nyugdíjpénztáron keresztül.

Több mint százezer gyógykezelési jegyet biztosít a kormány a nyugdíjasoknak
Több mint százezer gyógykezelési jegyet biztosít a kormány a nyugdíjasoknak
2026. április 16., csütörtök

Több mint százezer gyógykezelési jegyet biztosít a kormány a nyugdíjasoknak
Hirdetés
2026. április 16., csütörtök

Kegyetlenül bántalmazta egy csapat fiatal, azóta úgy emlegetik: „a vert bácsi”

Nyolc nap után hazaengedték a kórházból a húsvéthétfőn megtámadott, közel nyolcvanéves férfit. A felsőrákosi bántalmazás nemcsak testi sérüléseket okozott: a faluban azóta sokan kiszolgáltatottságot, bizalmatlanságot és dühöt éreznek.

Kegyetlenül bántalmazta egy csapat fiatal, azóta úgy emlegetik: „a vert bácsi”
Kegyetlenül bántalmazta egy csapat fiatal, azóta úgy emlegetik: „a vert bácsi”
2026. április 16., csütörtök

Kegyetlenül bántalmazta egy csapat fiatal, azóta úgy emlegetik: „a vert bácsi”
2026. április 16., csütörtök

Kiderült, hogy mi okozta a Maros szennyezését

Vécébe dobott fehérnemű miatt dugult el a szennyvízlefolyó és okozott szennyezést Marosvásárhelyen, a Maroson a napokban.

Kiderült, hogy mi okozta a Maros szennyezését
Kiderült, hogy mi okozta a Maros szennyezését
2026. április 16., csütörtök

Kiderült, hogy mi okozta a Maros szennyezését
2026. április 16., csütörtök

Idén még nem tervez újabb csomagolóanyagokat bevonni a betétdíjas rendszerbe a RetuRo

Idén várhatóan nem vonnak be új csomagolóanyagokat a betétdíjas rendszerbe (SGR) – nyilatkozta csütörtökön az ezt működtető RetuRo vállalat kommunikációs igazgatója.

Idén még nem tervez újabb csomagolóanyagokat bevonni a betétdíjas rendszerbe a RetuRo
Idén még nem tervez újabb csomagolóanyagokat bevonni a betétdíjas rendszerbe a RetuRo
2026. április 16., csütörtök

Idén még nem tervez újabb csomagolóanyagokat bevonni a betétdíjas rendszerbe a RetuRo
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!