Csak a magyar tagozaton indul el a kebelei előkészítő osztály

Iskola a természet közepén: ősztől indulhat a magyar tagozatos előkészítő osztály a kebelei épületben

Iskola a természet közepén: ősztől indulhat a magyar tagozatos előkészítő osztály a kebelei épületben

Fotó: Haáz Vince

Elindítják ősszel a természetközeli, mozgásközpontú magyar előkészítő osztályt Kebelében, a Benedek Elek Általános Iskola keretében. A román tagozaton nem gyűlt össze az induláshoz szükséges létszám, ezért ott nem kezdődik ilyen osztály.

Hajnal Csilla

2026. június 01., 20:502026. június 01., 20:50

2026. május 31., 16:402026. május 31., 16:40

A Marosvásárhely melletti Jedden a tanintézet beiskolázási tervének elkészítésekor úgy döntöttek, hogy az induló előkészítő osztályt a hagyományos közoktatás keretein belül, de sajátos, természetközeli és mozgásközpontú szemlélettel indítják el. Terveik szerint a Benedek Elek Általános Iskola kebelei épületében mind a román, mind a magyar tagozaton indult volna osztály, de

végül csak a magyar tagozaton gyűlt össze annyi gyerek, hogy elindulhasson.

Kebele közigazgatásilag Jedd községhez tartozik.

Sokan választják a városit a helyi helyett

Így ősszel Kebelében egy különálló magyar előkészítő osztály lesz, a másik szárnyban pedig egy óvodás csoport kap helyet – tudtuk meg Szakács Zoltán iskolaigazgatótól. Hozzátette: magyar tagozatos elemi és általános iskolás osztályok továbbra is Jedden lesznek, a községhez tartozó Szentiványon román tagozatos elemisek és általános iskolások, Agárdon pedig román tagozatos elemisek tanulnak.

Mivel Jedd gyakorlatilag már földrajzilag is összenőtt Marosvásárhellyel, évente több mint harminc gyermek hagyja el a helyi iskolát, mert a szülők a városi intézményeket választják, gyakran hosszas reggeli és esetenként délutáni várakozással a forgalomban.

Az iskolaigazgató év elején tett látogatásunkkor kifejtette, hogy a jeddi iskola valódi alternatívát kínál: természetközeli szemlélettel, délutáni oktatással, meleg étkezéssel, sporttevékenységekkel, valamint elektromos iskolabusszal segíti a családokat.

A község önkormányzatának támogatásával, valamint sikeresen lehívott európai uniós pályázatokból biztosították a szükséges infrastruktúrát. A fejlesztéseknek köszönhetően az iskolában digitális táblák, valamint a szabadtéri foglalkozásokat szolgáló kerti filagóriák is helyet kapnak, és

ősztől több tanórát is a szabadban tartanak.

A program részeként kreatív műhelyeket indítanak, például a gyerekek saját magaságyásban tapasztalhatják meg a növénytermesztés folyamatát, az ültetéstől a gondozásig.

Szakács Zoltán, a jeddi Benedek Elek Általános Iskola vezetője

Alternatív módszerek a közoktatáson belül

Az iskolavezető korábban kifejtette, hogy a jeddi óvodások közül is maradnak itt, de Marosszentgyörgyről is többen megkeresték, hogy az erdei óvodából hozzájuk íratnák a gyerekeket, azzal a feltétellel, hogy valamilyen formában továbbviszik azt a koncepciót, amelyet ott elkezdtek:

a természettudatosságot és a megfelelő mozgásteret, amelynek az a feltétele, hogy az oktatás zöme épületen kívül történjen.

Bár a kebelei osztály a hagyományos közoktatási rendszeren belül valósul meg, a természetközeli szemlélet és a dombok közé ékelt iskolaépület elhelyezkedése annyi magyar szülőt győzött meg, hogy ősszel elindulhasson a magyar előkészítő osztály.

Marosszék
szóljon hozzá! Hozzászólások
2026. június 01., hétfő

Több ezren kaphatnak adó-visszatérítést Marosvásárhelyen

Visszaigényelhetik a befizetett helyi adójukat Marosvásárhelyen a fogyatékkal élők, illetve az egyes fokozatú rokkantak és törvényes képviselőik, legfeljebb ezer lejig. A támogatás nem jár automatikusan, azt kérni kell, és több feltételhez kötött.

2026. május 30., szombat

Bálázógép gyulladt ki Marosbogáton

Bálázógép kapott lángra szombaton este Marosbogáton, de szerencsére csak anyagi kár keletkezett – közli a Maros megyei katasztrófavédelem.

Tolvajokat vettek őrizetbe Ákosfalván

Két, összesen hatezer lej értékű áramgenerátort tulajdonított el Kibéden az a két Ákosfalva községbeli férfi, akiket pénteken 24 órás őrizetbe vettek a hatóságok – közölte a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság.

Kerítéseket rongált egy medve szombaton reggel Mezőbergenyében

Több portára is betört, ahol kerítéseket rongált meg egy medve szombaton reggel a Marosvásárhelyhez közeli Mezőbergenyében – közölte Mezőpanit község polgármestere.

Ha kerékpároznánk, legyen nálunk medveriasztó spray

Fedett padokat és információs táblákat helyeztek ki a Marosvásárhely melletti Kincses-dombok kerékpáros útvonal mentén. A hegyimentők figyelmeztetnek: a kirándulók és a biciklizők legyenek óvatosak és legyen náluk medveriasztó spray.

Italozás után bántalmazta falustársát, előzetesbe került

Harminc napra előzetes letartóztatásba helyeztek egy mezőméhesi férfit, miután alkoholfogyasztást követően szóváltásba keveredett egy falustársával, akit a gyanú szerint többször megütött.

Hatvankilenc millió eurót fizet a Romgaz a vegyipari kombinátért

Aláírta a Romgaz azt a szerződést, amely alapján átvenné a marosvásárhelyi Azomureș kombinát termelési tevékenységét. Az ügylet célja a műtrágyagyártás újraindítása, de a lezáráshoz még több jóváhagyásra is szükség van.

A cukorbetegségről és korszerű terápiás lehetőségeiről beszélgetnek

Hazai és magyarországi diabetológusokat tömörítő konferenciát szerveznek Nyárádszentlászlón, idén a cukorbetegség neuropszichológiai vonatkozásaira és a korszerű terápiás lehetőségekre koncentrálnak.

Önkénteseket toboroz az Erdélyi Hagyományok Háza

A rendezvényszervezés, a kommunikáció és a kulturális menedzsment iránt érdeklődő fiatalokat toboroz az Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvány marosvásárhelyi fiókja.

A lakók tiltakozása ellenére célegyenesben az új Maros-híd terve

Bekiabálásokkal tarkított tanácsülésen fogadta el a marosvásárhelyi képviselő-testület a Kárpátok sétányára tervezett Maros-híd megépítéséhez szükséges határozatot. A projekt így célegyenesbe ért, következhet a támogatási szerződés aláírása.

