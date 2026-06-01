Csak a magyar tagozaton indul el a kebelei előkészítő osztály

Iskola a természet közepén: ősztől indulhat a magyar tagozatos előkészítő osztály a kebelei épületben
Elindítják ősszel a természetközeli, mozgásközpontú magyar előkészítő osztályt Kebelében, a Benedek Elek Általános Iskola keretében. A román tagozaton nem gyűlt össze az induláshoz szükséges létszám, ezért ott nem kezdődik ilyen osztály.
2026. június 01., 20:502026. június 01., 20:50
2026. május 31., 16:402026. május 31., 16:40
A Marosvásárhely melletti Jedden a tanintézet beiskolázási tervének elkészítésekor úgy döntöttek, hogy az induló előkészítő osztályt a hagyományos közoktatás keretein belül, de sajátos, természetközeli és mozgásközpontú szemlélettel indítják el. Terveik szerint a Benedek Elek Általános Iskola kebelei épületében mind a román, mind a magyar tagozaton indult volna osztály, de
Kebele közigazgatásilag Jedd községhez tartozik.
Így ősszel Kebelében egy különálló magyar előkészítő osztály lesz, a másik szárnyban pedig egy óvodás csoport kap helyet – tudtuk meg Szakács Zoltán iskolaigazgatótól. Hozzátette: magyar tagozatos elemi és általános iskolás osztályok továbbra is Jedden lesznek, a községhez tartozó Szentiványon román tagozatos elemisek és általános iskolások, Agárdon pedig román tagozatos elemisek tanulnak.
Mivel Jedd gyakorlatilag már földrajzilag is összenőtt Marosvásárhellyel, évente több mint harminc gyermek hagyja el a helyi iskolát, mert a szülők a városi intézményeket választják, gyakran hosszas reggeli és esetenként délutáni várakozással a forgalomban.
Az iskolaigazgató év elején tett látogatásunkkor kifejtette, hogy a jeddi iskola valódi alternatívát kínál: természetközeli szemlélettel, délutáni oktatással, meleg étkezéssel, sporttevékenységekkel, valamint elektromos iskolabusszal segíti a családokat.
A község önkormányzatának támogatásával, valamint sikeresen lehívott európai uniós pályázatokból biztosították a szükséges infrastruktúrát. A fejlesztéseknek köszönhetően az iskolában digitális táblák, valamint a szabadtéri foglalkozásokat szolgáló kerti filagóriák is helyet kapnak, és
A program részeként kreatív műhelyeket indítanak, például a gyerekek saját magaságyásban tapasztalhatják meg a növénytermesztés folyamatát, az ültetéstől a gondozásig.
Szakács Zoltán, a jeddi Benedek Elek Általános Iskola vezetője
Az iskolavezető korábban kifejtette, hogy a jeddi óvodások közül is maradnak itt, de Marosszentgyörgyről is többen megkeresték, hogy az erdei óvodából hozzájuk íratnák a gyerekeket, azzal a feltétellel, hogy valamilyen formában továbbviszik azt a koncepciót, amelyet ott elkezdtek:
Bár a kebelei osztály a hagyományos közoktatási rendszeren belül valósul meg, a természetközeli szemlélet és a dombok közé ékelt iskolaépület elhelyezkedése annyi magyar szülőt győzött meg, hogy ősszel elindulhasson a magyar előkészítő osztály.
