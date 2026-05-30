Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Ha kerékpároznánk, legyen nálunk medveriasztó spray

A hegyimentők tájékoztató táblákat helyeztek ki • Fotó: Maros megyei hegyimentők

A hegyimentők tájékoztató táblákat helyeztek ki

Fotó: Maros megyei hegyimentők

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Fedett padokat és információs táblákat helyeztek ki a Marosvásárhely melletti Kincses-dombok kerékpáros útvonal mentén. A hegyimentők figyelmeztetnek: a kirándulók és a biciklizők legyenek óvatosak és legyen náluk medveriasztó spray.

Simon Virág

2026. május 30., 08:432026. május 30., 08:43

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Egyre népszerűbb a Marosvásárhely melletti Jedd községben kialakított Kincses-dombok kerékpáros útvonal, így a polgármesteri hivatal a megyei hegyimentősökkel tovább fejlesztették.

„Mivel a Jedd környéki Kincses-dombok kerékpáros útvonala egyre népszerűbb, úgy döntöttünk, hogy tovább fejlesztjük és barátságosabbá tesszük a biciklizők, kirándulók és gyerekes családok számára. A jeddi polgármesteri hivatal

Idézet
négy fedett, paddal ellátott pihenőhelyet, valamint négy információs táblát készíttetett,

amelyeket a mi kihelyeztünk” – olvasható a hegyimentők közösségi oldalán.
Az új pihenőhelyek lehetőséget biztosítanak arra, hogy 33 kilométeres szakaszon a kirándulók vagy kerékpározók megpihenjenek, információt kapjanak az útvonalról.

Hirdetés

A Maros Megyei Hegyimentő Szolgálat tavasszal felújította az útvonal jelzéseit, eltávolította a kidőlt fákat is.

„Felhívjuk minden kerékpáros figyelmét, hogy az útvonal természetes élőhelyen halad keresztül, ahol

Idézet
vadállatokkal, akár medvével is lehet találkozni. Kérjük, közlekedjenek elővigyázatosan, lehetőség szerint csoportosan, kerüljék a késő esti órákat, a rosszul belátható szakaszokon jelezzék jelenlétüket, és legyen náluk medveriasztó spray.

Élvezzük a természetet, de tegyük ezt felelősen” – írják a hegyimentők.

• Fotó: Maros megyei hegyimentők Galéria

Fotó: Maros megyei hegyimentők

Marosszék
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
1 hozzászólás Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Medvét etetett, megharapta a nagyvad, majd meg is bírságolták – videóval
Italozás után bántalmazta falustársát, előzetesbe került
Távozhat a brazil játékmester az FK Csíkszeredától
„Csak legyen egy kis egészségem” – Minimálnyugdíjból, egyedül vív csendes küzdelmet az ádámosi Kati néni
A Fradiba tartanak a kézdivásárhelyi Szász testvérek
Pálffy Tibor: Kezdek klasszikussá válni
Medvét etetett, megharapta a nagyvad, majd meg is bírságolták – videóval
Székelyhon

Medvét etetett, megharapta a nagyvad, majd meg is bírságolták – videóval
Italozás után bántalmazta falustársát, előzetesbe került
Székelyhon

Italozás után bántalmazta falustársát, előzetesbe került
Távozhat a brazil játékmester az FK Csíkszeredától
Székely Sport

Távozhat a brazil játékmester az FK Csíkszeredától
„Csak legyen egy kis egészségem” – Minimálnyugdíjból, egyedül vív csendes küzdelmet az ádámosi Kati néni
Krónika

„Csak legyen egy kis egészségem” – Minimálnyugdíjból, egyedül vív csendes küzdelmet az ádámosi Kati néni
A Fradiba tartanak a kézdivásárhelyi Szász testvérek
Székely Sport

A Fradiba tartanak a kézdivásárhelyi Szász testvérek
Pálffy Tibor: Kezdek klasszikussá válni
Nőileg

Pálffy Tibor: Kezdek klasszikussá válni
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. május 29., péntek

Italozás után bántalmazta falustársát, előzetesbe került

Harminc napra előzetes letartóztatásba helyeztek egy mezőméhesi férfit, miután alkoholfogyasztást követően szóváltásba keveredett egy falustársával, akit a gyanú szerint többször megütött.

Italozás után bántalmazta falustársát, előzetesbe került
Italozás után bántalmazta falustársát, előzetesbe került
2026. május 29., péntek

Italozás után bántalmazta falustársát, előzetesbe került
Hirdetés
2026. május 29., péntek

Hatvankilenc millió eurót fizet a Romgaz a vegyipari kombinátért

Aláírta a Romgaz azt a szerződést, amely alapján átvenné a marosvásárhelyi Azomureș kombinát termelési tevékenységét. Az ügylet célja a műtrágyagyártás újraindítása, de a lezáráshoz még több jóváhagyásra is szükség van.

Hatvankilenc millió eurót fizet a Romgaz a vegyipari kombinátért
Hatvankilenc millió eurót fizet a Romgaz a vegyipari kombinátért
2026. május 29., péntek

Hatvankilenc millió eurót fizet a Romgaz a vegyipari kombinátért
2026. május 29., péntek

A cukorbetegségről és korszerű terápiás lehetőségeiről beszélgetnek

Hazai és magyarországi diabetológusokat tömörítő konferenciát szerveznek Nyárádszentlászlón, idén a cukorbetegség neuropszichológiai vonatkozásaira és a korszerű terápiás lehetőségekre koncentrálnak.

A cukorbetegségről és korszerű terápiás lehetőségeiről beszélgetnek
A cukorbetegségről és korszerű terápiás lehetőségeiről beszélgetnek
2026. május 29., péntek

A cukorbetegségről és korszerű terápiás lehetőségeiről beszélgetnek
2026. május 29., péntek

Önkénteseket toboroz az Erdélyi Hagyományok Háza

A rendezvényszervezés, a kommunikáció és a kulturális menedzsment iránt érdeklődő fiatalokat toboroz az Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvány marosvásárhelyi fiókja.

Önkénteseket toboroz az Erdélyi Hagyományok Háza
Önkénteseket toboroz az Erdélyi Hagyományok Háza
2026. május 29., péntek

Önkénteseket toboroz az Erdélyi Hagyományok Háza
Hirdetés
2026. május 28., csütörtök

A lakók tiltakozása ellenére célegyenesben az új Maros-híd terve

Bekiabálásokkal tarkított tanácsülésen fogadta el a marosvásárhelyi képviselő-testület a Kárpátok sétányára tervezett Maros-híd megépítéséhez szükséges határozatot. A projekt így célegyenesbe ért, következhet a támogatási szerződés aláírása.

A lakók tiltakozása ellenére célegyenesben az új Maros-híd terve
A lakók tiltakozása ellenére célegyenesben az új Maros-híd terve
2026. május 28., csütörtök

A lakók tiltakozása ellenére célegyenesben az új Maros-híd terve
2026. május 27., szerda

A mentők már nem tudtak segíteni a patakba esett férfin

Patakba esett egy 68 éves ember a Gyulakuta községhez tartozó Havadtőn. A férfi testét kiemelték a vízből, de az életét nem tudták megmenteni.

A mentők már nem tudtak segíteni a patakba esett férfin
A mentők már nem tudtak segíteni a patakba esett férfin
2026. május 27., szerda

A mentők már nem tudtak segíteni a patakba esett férfin
2026. május 27., szerda

Kisbabával a veteránok, guminővel az újak: a diáknapok bizonyítják, hogy Marosvásárhely élő egyetemi város

Elrajtolt szerdán a 27. alkalommal megszervezett marosvásárhelyi diáknapok és diákfesztivál 1800 résztvevővel. Ez nem csupán egy jó buli, hanem egy élő egyetemi város egyik fokmérője, amely bizonyítja, hogy képes megszólítani a fiatal generációt.

Kisbabával a veteránok, guminővel az újak: a diáknapok bizonyítják, hogy Marosvásárhely élő egyetemi város
Kisbabával a veteránok, guminővel az újak: a diáknapok bizonyítják, hogy Marosvásárhely élő egyetemi város
2026. május 27., szerda

Kisbabával a veteránok, guminővel az újak: a diáknapok bizonyítják, hogy Marosvásárhely élő egyetemi város
Hirdetés
2026. május 27., szerda

Sokmilliós kérdés: aluljáró vagy felüljáró legyen az Állomás téren

Hatvanegy millió lejes különbség van a marosvásárhelyi Állomás térre tervezett aluljáró és felüljáró költségei között. A tanácsosok fogják eldönteni, hogy melyiket érdemes megépíteni. Mindkettő esetében a cél a forgalom gördülékenyebbé tétele.

Sokmilliós kérdés: aluljáró vagy felüljáró legyen az Állomás téren
Sokmilliós kérdés: aluljáró vagy felüljáró legyen az Állomás téren
2026. május 27., szerda

Sokmilliós kérdés: aluljáró vagy felüljáró legyen az Állomás téren
2026. május 27., szerda

Forgalomkorlátozásra számíthatnak a marosvásárhelyiek szerda este a diáknapos felvonulás miatt

A 27. Marosvásárhelyi Diáknapok és Diákfesztivál első napján, szerdán 19.30 és 20 óra között átmeneti forgalomkorlátozás lesz Marosvásárhelyen a diákfelvonulás miatt. A lezárt útszakasz a McDonald's és az Ortodox katedrális közötti rész lesz.

Forgalomkorlátozásra számíthatnak a marosvásárhelyiek szerda este a diáknapos felvonulás miatt
Forgalomkorlátozásra számíthatnak a marosvásárhelyiek szerda este a diáknapos felvonulás miatt
2026. május 27., szerda

Forgalomkorlátozásra számíthatnak a marosvásárhelyiek szerda este a diáknapos felvonulás miatt
2026. május 26., kedd

Lejárt a szerződés s még nincs új, ezért önkéntesek ürítik az utcai kukákat Marosvásárhelyen

Csordultig megteltek a szemeteskukák az elmúlt napokban Marosvásárhelyen, hiszen míg eddig naponta háromszor ürítették ezeket, jelenleg napi egyre van kapacitás. A városnak nincs szerződése egyetlen szolgáltatóval sem, és a héten nem is lesz.

Lejárt a szerződés s még nincs új, ezért önkéntesek ürítik az utcai kukákat Marosvásárhelyen
Lejárt a szerződés s még nincs új, ezért önkéntesek ürítik az utcai kukákat Marosvásárhelyen
2026. május 26., kedd

Lejárt a szerződés s még nincs új, ezért önkéntesek ürítik az utcai kukákat Marosvásárhelyen
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!