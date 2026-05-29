Hatvankilenc millió eurót fizet a Romgaz a vegyipari kombinátért

Aláírta a Romgaz azt a szerződést, amely alapján átvenné a marosvásárhelyi Azomureș kombinát termelési tevékenységét. Az ügylet célja a műtrágyagyártás újraindítása, de a lezáráshoz még több jóváhagyásra is szükség van.

Simon Virág 2026. május 29., 20:002026. május 29., 20:00

A Romgaz pénteki közleménye szerint a társaság igazgatótanácsa jóváhagyta azt a szerződést, amely az Azomureș termelési tevékenységéhez kapcsolódó összes eszköz, valamint a működés folytatásához szükséges szerződések és alkalmazottak átvételére vonatkozik. A hírt Bodgan Ivan energiaügyi miniszter is megosztotta közösségi oldalán. Hirdetés A pénteken aláírt szerződés alapján a Romgazra ruháznák át az Azomureș mezőgazdasági műtrágyák és kapcsolódó ipari termékek gyártásával foglalkozó tevékenységét, ami

lehetővé tenné a műtrágyatermelés újraindítását és folytatását.

A Romgaz szerint a tranzakció célja a vállalatcsoport tevékenységi körének bővítése, a földgáz magas hozzáadott értékű ipari felhasználása, valamint a kombinát működésének hosszú távú biztosítása. korábban írtuk Kiegyezett a Romgaz az Azomureș tulajdonosaival Elvi megállapodásra jutott a marosvásárhelyi vegyipari vállalat vezetősége és az állami tulajdonban levő Romgaz a kombinát egy részének megvásárlásáról. A hírt szerdán jelentette be a Romgaz. Az átvétel részét képezik a tárgyi eszközök, jogok, engedélyek, kereskedelmi szerződések, alkalmazottak és a termelési tevékenységhez kapcsolódó készletek is, a szerződésben meghatározott feltételek szerint. Mennyi az annyi? A tranzakció értéke 46,459 millió euró, amelyhez hozzáadódhat legfeljebb 49,80 millió lej a fogyóeszközökért és nyersanyagokért, valamint legfeljebb 68,78 millió lej a működés fenntartásának költségeire a szerződés aláírása és az ügylet lezárása közötti időszakban. Így

az adásvétel teljes összege 69 millió euróra rúghat.