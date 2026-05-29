Hatvankilenc millió eurót fizet a Romgaz a vegyipari kombinátért

Állami céghez kerül a vegyipari kombinát
Fotó: Haáz Vince
Aláírta a Romgaz azt a szerződést, amely alapján átvenné a marosvásárhelyi Azomureș kombinát termelési tevékenységét. Az ügylet célja a műtrágyagyártás újraindítása, de a lezáráshoz még több jóváhagyásra is szükség van.
A Romgaz pénteki közleménye szerint a társaság igazgatótanácsa jóváhagyta azt a szerződést, amely az Azomureș termelési tevékenységéhez kapcsolódó összes eszköz, valamint a működés folytatásához szükséges szerződések és alkalmazottak átvételére vonatkozik. A hírt Bodgan Ivan energiaügyi miniszter is megosztotta közösségi oldalán.
A pénteken aláírt szerződés alapján a Romgazra ruháznák át az Azomureș mezőgazdasági műtrágyák és kapcsolódó ipari termékek gyártásával foglalkozó tevékenységét, ami
A Romgaz szerint a tranzakció célja a vállalatcsoport tevékenységi körének bővítése, a földgáz magas hozzáadott értékű ipari felhasználása, valamint a kombinát működésének hosszú távú biztosítása.
Elvi megállapodásra jutott a marosvásárhelyi vegyipari vállalat vezetősége és az állami tulajdonban levő Romgaz a kombinát egy részének megvásárlásáról. A hírt szerdán jelentette be a Romgaz.
Az átvétel részét képezik a tárgyi eszközök, jogok, engedélyek, kereskedelmi szerződések, alkalmazottak és a termelési tevékenységhez kapcsolódó készletek is, a szerződésben meghatározott feltételek szerint.
A tranzakció értéke 46,459 millió euró, amelyhez hozzáadódhat legfeljebb 49,80 millió lej a fogyóeszközökért és nyersanyagokért, valamint legfeljebb 68,78 millió lej a működés fenntartásának költségeire a szerződés aláírása és az ügylet lezárása közötti időszakban. Így
A Romgaz szerint a vételárat teljes egészében az ügylet lezárásakor fizetik ki, a szerződésben rögzített feltételek teljesülése esetén, saját forrásból finanszírozva.
A közlemény kitér arra is, hogy a tranzakció lezárásához még bizonyos feltételeknek teljesülniük kell. Az eszközök, szerződések és alkalmazottak tényleges átvétele csak akkor történhet meg, ha azt a Romgaz közgyűlése jóváhagyja, valamint szükség van még a Versenyhivatal és a külföldi közvetlen befektetéseket vizsgáló bizottság (Comisia pentru Examinarea Investițiilor Străine Directe – CEISD) engedélyére is.
A csaknem ezer alkalmazott felmondási határideje június 8-án jár le.
Mit jelenthet az állami tulajdonban lévő Romgaz földgáztermelő és fő -beszállító bejelentése az Azomureș alkalmazottai számára, és mit tudnak erről az érintettek? Ennek próbáltunk utánajárni.
