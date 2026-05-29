Hatvankilenc millió eurót fizet a Romgaz a vegyipari kombinátért

Állami céghez kerül a vegyipari kombinát

Fotó: Haáz Vince

Aláírta a Romgaz azt a szerződést, amely alapján átvenné a marosvásárhelyi Azomureș kombinát termelési tevékenységét. Az ügylet célja a műtrágyagyártás újraindítása, de a lezáráshoz még több jóváhagyásra is szükség van.

Simon Virág

2026. május 29., 20:002026. május 29., 20:00

A Romgaz pénteki közleménye szerint a társaság igazgatótanácsa jóváhagyta azt a szerződést, amely az Azomureș termelési tevékenységéhez kapcsolódó összes eszköz, valamint a működés folytatásához szükséges szerződések és alkalmazottak átvételére vonatkozik. A hírt Bodgan Ivan energiaügyi miniszter is megosztotta közösségi oldalán.

A pénteken aláírt szerződés alapján a Romgazra ruháznák át az Azomureș mezőgazdasági műtrágyák és kapcsolódó ipari termékek gyártásával foglalkozó tevékenységét, ami

lehetővé tenné a műtrágyatermelés újraindítását és folytatását.

A Romgaz szerint a tranzakció célja a vállalatcsoport tevékenységi körének bővítése, a földgáz magas hozzáadott értékű ipari felhasználása, valamint a kombinát működésének hosszú távú biztosítása.

Kiegyezett a Romgaz az Azomureș tulajdonosaival
Elvi megállapodásra jutott a marosvásárhelyi vegyipari vállalat vezetősége és az állami tulajdonban levő Romgaz a kombinát egy részének megvásárlásáról. A hírt szerdán jelentette be a Romgaz.

Az átvétel részét képezik a tárgyi eszközök, jogok, engedélyek, kereskedelmi szerződések, alkalmazottak és a termelési tevékenységhez kapcsolódó készletek is, a szerződésben meghatározott feltételek szerint.

Mennyi az annyi?

A tranzakció értéke 46,459 millió euró, amelyhez hozzáadódhat legfeljebb 49,80 millió lej a fogyóeszközökért és nyersanyagokért, valamint legfeljebb 68,78 millió lej a működés fenntartásának költségeire a szerződés aláírása és az ügylet lezárása közötti időszakban. Így

az adásvétel teljes összege 69 millió euróra rúghat.

A Romgaz szerint a vételárat teljes egészében az ügylet lezárásakor fizetik ki, a szerződésben rögzített feltételek teljesülése esetén, saját forrásból finanszírozva.

Megnyugodhatnak az alkalmazottak?

A közlemény kitér arra is, hogy a tranzakció lezárásához még bizonyos feltételeknek teljesülniük kell. Az eszközök, szerződések és alkalmazottak tényleges átvétele csak akkor történhet meg, ha azt a Romgaz közgyűlése jóváhagyja, valamint szükség van még a Versenyhivatal és a külföldi közvetlen befektetéseket vizsgáló bizottság (Comisia pentru Examinarea Investițiilor Străine Directe – CEISD) engedélyére is.

A csaknem ezer alkalmazott felmondási határideje június 8-án jár le.

Hogyan tovább, vegyipari kombinát: feldarabolják vagy egyben viszik?
Mit jelenthet az állami tulajdonban lévő Romgaz földgáztermelő és fő -beszállító bejelentése az Azomureș alkalmazottai számára, és mit tudnak erről az érintettek? Ennek próbáltunk utánajárni.

2026. május 29., péntek

A cukorbetegségről és korszerű terápiás lehetőségeiről beszélgetnek

Hazai és magyarországi diabetológusokat tömörítő konferenciát szerveznek Nyárádszentlászlón, idén a cukorbetegség neuropszichológiai vonatkozásaira és a korszerű terápiás lehetőségekre koncentrálnak.

2026. május 29., péntek

Önkénteseket toboroz az Erdélyi Hagyományok Háza

A rendezvényszervezés, a kommunikáció és a kulturális menedzsment iránt érdeklődő fiatalokat toboroz az Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvány marosvásárhelyi fiókja.

2026. május 28., csütörtök

A lakók tiltakozása ellenére célegyenesben az új Maros-híd terve

Bekiabálásokkal tarkított tanácsülésen fogadta el a marosvásárhelyi képviselő-testület a Kárpátok sétányára tervezett Maros-híd megépítéséhez szükséges határozatot. A projekt így célegyenesbe ért, következhet a támogatási szerződés aláírása.

2026. május 27., szerda

A mentők már nem tudtak segíteni a patakba esett férfin

Patakba esett egy 68 éves ember a Gyulakuta községhez tartozó Havadtőn. A férfi testét kiemelték a vízből, de az életét nem tudták megmenteni.

2026. május 27., szerda

Kisbabával a veteránok, guminővel az újak: a diáknapok bizonyítják, hogy Marosvásárhely élő egyetemi város

Elrajtolt szerdán a 27. alkalommal megszervezett marosvásárhelyi diáknapok és diákfesztivál 1800 résztvevővel. Ez nem csupán egy jó buli, hanem egy élő egyetemi város egyik fokmérője, amely bizonyítja, hogy képes megszólítani a fiatal generációt.

2026. május 27., szerda

Sokmilliós kérdés: aluljáró vagy felüljáró legyen az Állomás téren

Hatvanegy millió lejes különbség van a marosvásárhelyi Állomás térre tervezett aluljáró és felüljáró költségei között. A tanácsosok fogják eldönteni, hogy melyiket érdemes megépíteni. Mindkettő esetében a cél a forgalom gördülékenyebbé tétele.

2026. május 27., szerda

Forgalomkorlátozásra számíthatnak a marosvásárhelyiek szerda este a diáknapos felvonulás miatt

A 27. Marosvásárhelyi Diáknapok és Diákfesztivál első napján, szerdán 19.30 és 20 óra között átmeneti forgalomkorlátozás lesz Marosvásárhelyen a diákfelvonulás miatt. A lezárt útszakasz a McDonald's és az Ortodox katedrális közötti rész lesz.

2026. május 26., kedd

Lejárt a szerződés s még nincs új, ezért önkéntesek ürítik az utcai kukákat Marosvásárhelyen

Csordultig megteltek a szemeteskukák az elmúlt napokban Marosvásárhelyen, hiszen míg eddig naponta háromszor ürítették ezeket, jelenleg napi egyre van kapacitás. A városnak nincs szerződése egyetlen szolgáltatóval sem, és a héten nem is lesz.

2026. május 25., hétfő

Üdvözöl a jövő? Humanoid robot és robotkutya lép kapcsolatba az emberekkel Marosvásárhelyen

Egy humanoid robot és egy négylábú robot – közismert nevén robotkutya – kezdte el róni Marosvásárhely utcáit, miközben hangüzenetekkel hívják fel a járókelők figyelmét a köztisztaság és a szelektív hulladékgyűjtés jelentőségére.

2026. május 24., vasárnap

„Ezt át kell élni, szavakkal nem lehet elmondani”: zarándokok a csíksomlyói pünkösdi búcsúról – videó

Felemelő és feltöltő az az összetartozás és szeretet, ami csak itt tapasztalható meg – vélik a zarándokok, akiket arról kérdeztünk, miért látogatnak évről évre a Nagy- és Kissomlyó-hegy közötti nyeregbe, a Hármashalom-oltárhoz pünkösdkor.

