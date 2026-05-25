Üdvözöl a jövő? Humanoid robot és robotkutya lép kapcsolatba az emberekkel Marosvásárhelyen

Egy humanoid robot és egy négylábú robot – közismert nevén robotkutya – kezdte el róni Marosvásárhely utcáit, miközben hangüzenetekkel hívják fel a járókelők figyelmét a köztisztaság és a szelektív hulladékgyűjtés jelentőségére.

Hajnal Csilla 2026. május 25., 19:152026. május 25., 19:15

Minden arra járó előkapta a telefonját, amikor Hideg András és Ferencz Róbert, a Sylevy Cleaning köztisztasági vállalattal együttműködő Unserver nevű technológiai cég képviselői egy humanoid robotot és egy robotkutyát vezényeltek ki Marosvásárhely főterére. Hirdetés A Sylevy Cleaning az Unserver nevű, mesterséges intelligenciával, kiberbiztonsági szolgáltatásokkal és robotikával foglalkozó vállalattal közösen működteti a projektet, amely egyedülálló az országban, sőt Európa-szinten is. A G1 humanoid robotot és a GO2 quadruped robotot az Unitree Robotics gyártja, és egymillió euróba kerül. Nem csak „robotos” mozdulatai vannak A robotkutya elnevezés nem véletlen: a szerkezet számos olyan viselkedésformát képes utánozni, amelyek egy valódi négylábúra jellemzők:

két lábra egyenesedik, „pacsit” ad, ám ennél is tovább lép: integet, sőt elülső végtagjaival szív alakot rajzol a levegőbe.

A robotkutyával a marosvásárhelyiek már több alkalommal is találkozhattak a városban, míg a hozzávetőleg nyolc-tíz éves gyermek termetét idéző humanoid robot múlt héten jelent meg immár másodízben a nyilvánosság előtt.

Fotó: Haáz Vince

A város főterét járták körbe, átmentek az átjárón, a virágóra körül sétáltak, és „kapcsolatot” teremtettek a járókelőkkel, akik szinte észre sem vették a robotok mögött távirányítóval álló programozókat. A cél, hogy több robot is besegítsen majd a közeljövőben A két robot jelenlegi feladata, hogy bejárja a várost és közérdekű tájékoztató üzeneteket közvetítsen a lakosság számára, ugyanakkor a jövőbeni alkalmazási lehetőségeik köre tovább bővülhet. A projekt kísérleti programként fut jelenleg Marosvásárhelyen, és fejlesztés alatt áll. A fejlesztők azt vizsgálják, miként tudnak a leghatékonyabban közreműködni a Sylevy szemétszállító vállalattal kialakított együttműködésben.

Egy nyolc-tíz éves gyerek termetére emlékeztet a humanoid robot Fotó: Haáz Vince

Jelenleg a programozók távirányítóval navigálják a robotokat a helyszínen,

a közeljövőben azonban az a cél, hogy önállóan közlekedhessenek a városban, és felhívják a lakosok figyelmét a köztisztaság, valamint a szelektív hulladékgyűjtés fontosságára.

Üzeneteiket románul és magyarul egyaránt közvetítik – bár a találkozásunk pillanatában éppen a román nyelvű változat volt aktív. A fejlesztők néhány héten belül szeretnék elérni, hogy a robotok ne csupán előre rögzített szövegeket játsszanak le, hanem valós időben, a feltett kérdésekre is érdemben tudjanak reagálni bármilyen nyelven, és közeli távirányítás nélkül, önmagukban is tudjanak közlekedni.

A robotkutya számos olyan viselkedésformát képes utánozni, amelyek egy valódi négylábúra jellemzők Fotó: Haáz Vince

A kezdeményezés egyértelműen pozitív fogadtatásban részesült: a járókelők szívesen álltak meg, fotózkodtak a robotokkal, és

félelem helyett inkább kíváncsiság és derű övezte megjelenésüket