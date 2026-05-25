Üdvözöl a jövő? Humanoid robot és robotkutya lép kapcsolatba az emberekkel Marosvásárhelyen

Pozitív fogadtatásban részesültek

Pozitív fogadtatásban részesültek

Fotó: Haáz Vince

Egy humanoid robot és egy négylábú robot – közismert nevén robotkutya – kezdte el róni Marosvásárhely utcáit, miközben hangüzenetekkel hívják fel a járókelők figyelmét a köztisztaság és a szelektív hulladékgyűjtés jelentőségére.

Hajnal Csilla

2026. május 25., 19:15

Minden arra járó előkapta a telefonját, amikor Hideg András és Ferencz Róbert, a Sylevy Cleaning köztisztasági vállalattal együttműködő Unserver nevű technológiai cég képviselői egy humanoid robotot és egy robotkutyát vezényeltek ki Marosvásárhely főterére.

A Sylevy Cleaning az Unserver nevű, mesterséges intelligenciával, kiberbiztonsági szolgáltatásokkal és robotikával foglalkozó vállalattal közösen működteti a projektet, amely egyedülálló az országban, sőt Európa-szinten is. A G1 humanoid robotot és a GO2 quadruped robotot az Unitree Robotics gyártja, és egymillió euróba kerül.

Nem csak „robotos” mozdulatai vannak

A robotkutya elnevezés nem véletlen: a szerkezet számos olyan viselkedésformát képes utánozni, amelyek egy valódi négylábúra jellemzők:

két lábra egyenesedik, „pacsit” ad, ám ennél is tovább lép: integet, sőt elülső végtagjaival szív alakot rajzol a levegőbe.

A robotkutyával a marosvásárhelyiek már több alkalommal is találkozhattak a városban, míg a hozzávetőleg nyolc-tíz éves gyermek termetét idéző humanoid robot múlt héten jelent meg immár másodízben a nyilvánosság előtt.

A város főterét járták körbe, átmentek az átjárón, a virágóra körül sétáltak, és „kapcsolatot” teremtettek a járókelőkkel, akik szinte észre sem vették a robotok mögött távirányítóval álló programozókat.

A cél, hogy több robot is besegítsen majd a közeljövőben

A két robot jelenlegi feladata, hogy bejárja a várost és közérdekű tájékoztató üzeneteket közvetítsen a lakosság számára, ugyanakkor a jövőbeni alkalmazási lehetőségeik köre tovább bővülhet. A projekt kísérleti programként fut jelenleg Marosvásárhelyen, és fejlesztés alatt áll. A fejlesztők azt vizsgálják, miként tudnak a leghatékonyabban közreműködni a Sylevy szemétszállító vállalattal kialakított együttműködésben.

Jelenleg a programozók távirányítóval navigálják a robotokat a helyszínen,

a közeljövőben azonban az a cél, hogy önállóan közlekedhessenek a városban, és felhívják a lakosok figyelmét a köztisztaság, valamint a szelektív hulladékgyűjtés fontosságára.

Üzeneteiket románul és magyarul egyaránt közvetítik – bár a találkozásunk pillanatában éppen a román nyelvű változat volt aktív. A fejlesztők néhány héten belül szeretnék elérni, hogy a robotok ne csupán előre rögzített szövegeket játsszanak le, hanem valós időben, a feltett kérdésekre is érdemben tudjanak reagálni bármilyen nyelven, és közeli távirányítás nélkül, önmagukban is tudjanak közlekedni.

A kezdeményezés egyértelműen pozitív fogadtatásban részesült: a járókelők szívesen álltak meg, fotózkodtak a robotokkal, és

félelem helyett inkább kíváncsiság és derű övezte megjelenésüket

– pontosan ez az egyik fő szempont a program tervezésekor – emelte ki Ferencz Róbert, a technológiai vállalat vezetője. A fejlesztők víziója szerint a jövőben még több hasonló robot róná a marosvásárhelyi utcákat, emlékeztetve a városlakókat a közterületek tisztaságának jelentőségére.

Marosszék Marosvásárhely
2026. május 24., vasárnap

„Ezt át kell élni, szavakkal nem lehet elmondani”: zarándokok a csíksomlyói pünkösdi búcsúról – videó

Felemelő és feltöltő az az összetartozás és szeretet, ami csak itt tapasztalható meg – vélik a zarándokok, akiket arról kérdeztünk, miért látogatnak évről évre a Nagy- és Kissomlyó-hegy közötti nyeregbe, a Hármashalom-oltárhoz pünkösdkor.

2026. május 22., péntek

Krasznahorkai Lászlóval lehet találkozni Marosvásárhelyen

A 2025-ös irodalmi Nobel-díj kitüntetettjével találkozhat a közönség a marosvásárhelyi Kultúrpalotában június 2-án. A belépés ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

Virágszőnyeget „szőttek” a kertészek Marosvásárhelyen

Tavaszvarázs névvel háromnapos virágvásár nyílt pénteken délelőtt a marosvásárhelyi várban, ahol nemcsak szebbnél szebb növényeket lehet vásárolni, de szaktanácsot is lehet kérni a gondozásukról.

2026. május 21., csütörtök

Egyre drágább lenne a bővítés: ennyibe kerülne a kifutópálya meghosszabbítása

Megszavazta a Maros Megyei Tanács, hogy a marosvásárhelyi repülőtér 9,9 millió lejes kölcsönt kapjon a napelempark megvalósítására. A tanácsülésen az is elhangzott, hogy a kifutópálya meghosszabbítása jelen számítások szerint 136,5 millió lejbe kerülne.

2026. május 21., csütörtök

Egyedüliek az országban: célzott rákkezelés állami kórházban Marosvásárhelyen

A Maros Megyei Sürgősségi Klinikai Kórház jelenleg az egyetlen romániai állami intézmény, amelyben a daganatos betegek genetikai vizsgálat alapján ingyenesen személyre szabott, célzott kezeléshez juthatnak.

Több mint száz programlehetőség a Múzeumok éjszakáján Marosvásárhelyen

Harminckilenc helyszínen 164 programmal várják az érdeklődőket Marosvásárhelyen, szombaton a Múzeumok éjszakáján.

Elmaradhatnak a fesztiválok a számvevőszék utasítása miatt

Százötven kulturális, szabadidős és sportesemény marad jelentős támogatás nélkül, miután a Maros Megyei Tanács a számvevőszék javaslatára visszavonta a pályázat nélkül odaítélt összegeket. Van, aki tízezer lejt, más ennek többszörösét kapta volna.

2026. május 20., szerda

Fegyencek fognak takarítani Marosvásárhelyen

Lejár szerdán, május 20-án szerződés, amely alapján Marosvásárhely utcáit tisztán tartották, és ürítették az utcai kukákat. A városvezetésnek nem sikerült új szerződést kötni, így a börtönnel egyezett ki abban, hogy ők biztosítanak munkaerőt.

2026. május 20., szerda

Igazolatlan hiányzások miatt veszíti el mandátumát az AUR-os tanácsos

Crinișor-Florin Florea, a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) képviselője elveszíti megyei önkormányzati mandátumát, miután négy alkalommal is igazolatlanul hiányzott a Maros megyei tanács üléseiről.

2026. május 19., kedd

Verekedéssé fajult egy ingatlanvásárlás két család között

Ingatlanvásárlás körüli vita fajult verekedéssé Kenden: nyolc személy került előzetes letartóztatásba, miután botokkal és szúró-vágó eszközökkel estek egymásnak.

