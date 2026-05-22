Krasznahorkai László író-olvasó estje Marosvásárhelyen

A 2025-ös irodalmi Nobel-díj kitüntetettjével találkozhat a közönség a marosvásárhelyi Kultúrpalotában június 2-án. A belépés ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE) meghívására szerzői író-olvasó estre érkezik Marosvásárhelyre Krasznahorkai László. A Sátántangó, a Háború és háború, Az urgai fogoly és számtalan más feledhetetlen könyv írójával, a 2025-ös Nobel-díj kitüntetettjével a marosvásárhelyi Kultúrpalotában találkozhat a közönség június 2-án, kedden 18 órától.

Az est házigazdája Szegő János, a Magvető Kiadó szerkesztője. A találkozót dedikálás zárja, továbbá a helyszínen megvásárolhatóak lesznek a szerző könyvei.

A rendezvény ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A jegyek és meghívók átvehetők a Kultúrpalota jegypénztárában, vagy lefoglalhatók online.