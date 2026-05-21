Több mint száz programlehetőség a Múzeumok éjszakáján Marosvásárhelyen

Szombaton éjszaka kettőig lehet látogatni a múzeumokat

Szombaton éjszaka kettőig lehet látogatni a múzeumokat

Fotó: Haáz Vince

Harminckilenc helyszínen 164 programmal várják az érdeklődőket Marosvásárhelyen, szombaton a Múzeumok éjszakáján.

Simon Virág

2026. május 21., 18:072026. május 21., 18:07

Huszadik alkalommal szervezik meg szombaton Marosvásárhelyen a Múzeumok éjszakáját, ami méltán nevezhető a megye legnagyobb kulturális eseményének. Tavaly több mint 11 ezren vettek részt az éjszaka 2 óráig tartó eseményeken. A Múzeumok éjszakája alkalmával

idén is be lehet menni a marosvásárhelyi börtönbe, a tűzoltósághoz, de az állatkert is várja a kicsiket és nagyokat szombaton este 7 órától.

Az esemény főszervezője a Maros megyei Múzeum, ami több különleges kiállítással is készült erre az alkalomra. A természettudományi részlegen Tüneményes ragyogás címmel egzotikus lepkegyűjteményt mutatnak be, a Várban levő régészeti és történeti részlegen a járványokról nyitottak egy tárlatot ezen kívük többek között a mohácsi csata leletegyütteséből is bemutatnak darabokat. A részletes program megtalálható itt.

Az eseményeken, tárlatokon való részvételre feljogosító karkötők felnőtteknek 10, gyermekeknek 2 lejbe kerülnek. A Visit Maros oldalon ugyanakkor már lehet jegyet váltani, ezek karszalagra válthatóak szombaton a múzeum különböző részlegein.

Marosszék Marosvásárhely
szóljon hozzá! Hozzászólások
A rovat további cikkei

2026. május 21., csütörtök

Egyedüliek az országban: célzott rákkezelés állami kórházban Marosvásárhelyen

A Maros Megyei Sürgősségi Klinikai Kórház jelenleg az egyetlen romániai állami intézmény, amelyben a daganatos betegek genetikai vizsgálat alapján ingyenesen személyre szabott, célzott kezeléshez juthatnak.

2026. május 21., csütörtök

2026. május 21., csütörtök

Elmaradhatnak a fesztiválok a számvevőszék utasítása miatt

Százötven kulturális, szabadidős és sportesemény marad jelentős támogatás nélkül, miután a Maros Megyei Tanács a számvevőszék javaslatára visszavonta a pályázat nélkül odaítélt összegeket. Van, aki tízezer lejt, más ennek többszörösét kapta volna.

2026. május 21., csütörtök

2026. május 20., szerda

Fegyencek fognak takarítani Marosvásárhelyen

Lejár szerdán, május 20-án szerződés, amely alapján Marosvásárhely utcáit tisztán tartották, és ürítették az utcai kukákat. A városvezetésnek nem sikerült új szerződést kötni, így a börtönnel egyezett ki abban, hogy ők biztosítanak munkaerőt.

2026. május 20., szerda

2026. május 20., szerda

Igazolatlan hiányzások miatt veszíti el mandátumát az AUR-os tanácsos

Crinișor-Florin Florea, a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) képviselője elveszíti megyei önkormányzati mandátumát, miután négy alkalommal is igazolatlanul hiányzott a Maros megyei tanács üléseiről.

2026. május 20., szerda

2026. május 19., kedd

Verekedéssé fajult egy ingatlanvásárlás két család között

Ingatlanvásárlás körüli vita fajult verekedéssé Kenden: nyolc személy került előzetes letartóztatásba, miután botokkal és szúró-vágó eszközökkel estek egymásnak.

2026. május 19., kedd

2026. május 19., kedd

Távollétében életfogytiglanra ítélték a mezőméhesi gyilkosság gyanúsítottját

Életfogytiglani börtönbüntetésre ítélte kedden a Maros megyei törvényszék a tavalyi mezőméhesi gyilkosság elkövetőjét, Emil Gânjt. A férfit azóta sem találják a hatóságok, távollétében emeltek vádat ellene.

2026. május 19., kedd

2026. május 19., kedd

Két autó ütközött össze Segesvár közelében, többen megsérültek

Súlyos közlekedési baleset történt az E60-as úton Segesvár közelében hétfőn éjszaka, négyen megsérültek, egyiküket a tűzoltóknak kellett kiszabadítaniuk az autóból.

2026. május 19., kedd

2026. május 18., hétfő

Nem hagyják elpusztulni: a Marosba helyezik át a csónakázó halait

A marosvásárhelyi Víkendtelep csónakázója alapos rendbetételre szorul, ezért kellett leengedni a vizét. Az itt élő halakat azonban át kell telepíteni a Marosba, különben elpusztulnának. Hétfő reggel el is kezdték az áthelyezésüket.

2026. május 18., hétfő

2026. május 17., vasárnap

Rendőrautót filmeztek le, amint dupla záróvonalon fordult meg Marosvásárhelyen – videóval

Videóra vették a Maros megyei rendőrség egyik szolgálati autóját, amint Marosvásárhelyen a dupla záróvonalat átlépve fordul meg. Az intézmény képviselői szerint a rendőrök egy bántalmazási esetről kaptak értesítést, és a helyszínre siettek.

2026. május 17., vasárnap

2026. május 17., vasárnap

Meghalt egy ember, miután tíz méter mély kútba zuhant

Egy kútba esett ember mentéséhez riasztották a marosvásárhelyi tűzoltókat vasárnapra kora reggel Nagyernyére. Az áldozatot kiemelték a mélyből, az életét azonban már nem lehetett megmenteni.

2026. május 17., vasárnap

