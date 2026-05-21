Szombaton éjszaka kettőig lehet látogatni a múzeumokat
Fotó: Haáz Vince
Harminckilenc helyszínen 164 programmal várják az érdeklődőket Marosvásárhelyen, szombaton a Múzeumok éjszakáján.
Huszadik alkalommal szervezik meg szombaton Marosvásárhelyen a Múzeumok éjszakáját, ami méltán nevezhető a megye legnagyobb kulturális eseményének. Tavaly több mint 11 ezren vettek részt az éjszaka 2 óráig tartó eseményeken. A Múzeumok éjszakája alkalmával
Az esemény főszervezője a Maros megyei Múzeum, ami több különleges kiállítással is készült erre az alkalomra. A természettudományi részlegen Tüneményes ragyogás címmel egzotikus lepkegyűjteményt mutatnak be, a Várban levő régészeti és történeti részlegen a járványokról nyitottak egy tárlatot ezen kívük többek között a mohácsi csata leletegyütteséből is bemutatnak darabokat. A részletes program megtalálható itt.
Az eseményeken, tárlatokon való részvételre feljogosító karkötők felnőtteknek 10, gyermekeknek 2 lejbe kerülnek. A Visit Maros oldalon ugyanakkor már lehet jegyet váltani, ezek karszalagra válthatóak szombaton a múzeum különböző részlegein.
