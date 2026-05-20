Fegyencek fognak takarítani Marosvásárhelyen

Fegyencek fognak sepregetni Marosvásárhelyen

Fegyencek fognak sepregetni Marosvásárhelyen

Fotó: Haáz Vince

Lejár szerdán, május 20-án szerződés, amely alapján Marosvásárhely utcáit tisztán tartották, és ürítették az utcai kukákat. A városvezetésnek nem sikerült új szerződést kötni, így a börtönnel egyezett ki abban, hogy ők biztosítanak munkaerőt.

Simon Virág

2026. május 20., 17:002026. május 20., 17:00

Marosvásárhelyen évek óta gond van a köztisztasággal és a szemétszolgáltatókkal kötött szerződésekkel is. Soós Zoltán első mandátuma idején hulladékgazdálkodási szolgáltató nélkül maradt a város, a háztartási szemét összeszedése és elszállítása hetekig akadozott.

Szerződést bontottak a határidőket be nem tartó szemétszállító céggel Marosvásárhelyen
Szerződést bontottak a határidőket be nem tartó szemétszállító céggel Marosvásárhelyen

Miután a felszólítás után sem tartotta be a vállalt programot a Brantner cég, az Ecolect úgy döntött, felbontja a vele között szerződést a marosvásárhelyi szemétszállítást illetően.

Az utcai sepregetés sem zajlott zökkentőmentesen, ideiglenes szerződéseket kötöttek, óvások és vádaskodások közepette. Mint korábban írtunk róla, 2022 decemberében a városvezetés felbontotta a szerződést a bukaresti Brantner céggel és sürgősségi eljárás során utcai sepregetésre és hótalanítára vonatkozó, ideiglenes szerződést kötött a Maros megyei Sylevivel. Ugyanezzel a céggel 2024 februárjában újabb két évre szóló szerződést írt alá, ami idén februárban járt le.

Halmokban áll a szemét Marosvásárhelyen
Halmokban áll a szemét Marosvásárhelyen

Hétvégén sem oldódott meg az egy hete tartó szemétgond Marosvásárhelyen és a környező településeken. Bár szombaton is dolgoztak a szemétszállítók, még mindig vannak tárolók, ahol halomban áll a szemét.

Ideiglenes megoldás

Mint Gombos Csaba városmenedzser a Székelyhonnak elmondta, a szerződés lejárta után a cég köteles volt még kilencven napig biztosítani a szolgáltatást, ez a határidő pedig szerdán éjfélkor jár le. Közben, mint megtudtuk, már tavaly augusztusban elindították az előkészülteket, hogy meghirdessék a versenytárgyalást az új utcaseprő cég kiválasztására. Azonban ez nagyon elhúzódott, és idén már a költségvetés hiánya is befolyásolta a licit kihirdetését.

Idézet
„Ideiglenes megoldásként pár napig a fegyencek fognak sepregetni péntektől Marosvásárhelyen.

A helyi tanácsosok fogják eldönteni, hogy milyen módon szervezzük meg a direkt ajánlatkérést, hány cégtől kérjünk árajánlatot és milyen körülmények között. Az így megkötött szerződés addig lesz érvényes, amíg a versenytárgyalás le nem zárul és ki nem választjuk hosszú távra a szolgáltatót.”

Ne legyen drágább

Szerda délután a marosvásárhelyi tanácsosok azonnali ülést tartottak, megoldást keresve. Van, aki azt kérte, hogy a jelenlegi cég folytathassa a szolgáltatás biztosítását, de a városháza jegyzője szerint ez törvénytelen. A liberálisok azt szerették volna, ha a városháza egy saját céget hoz létre az utcák tisztán tartására. Soós Zoltán polgármester egyetértett ezzel, szerinte fontos lenne, hogy az utcai takarítást ne kelljen magáncégekre bízni. Frunda Csenge a jogi bizottság javaslatait fogalmazta meg, többek között azt, hogy

legalább három cégtől kérjenek ajánlatot és a maximális ár semmiképp se haladja meg a korábbi szerződésben foglaltakat.

Ezt a tanácsosok elfogadták, mint ahogy azt is, hogy a cégek ne csak Euro 6-os autókkal jöhessenek, hanem régebbiekkel is. Megszavazták azt is, hogy az ajánlatok felbontásán vehessen részt három tanácsos, megfigyelőként.

Kelemen Márton ülésvezető a szavazás után arra volt kíváncsi, ki a hibás azért, hogy a városháza szakosztályai nem szervezték meg időben a versenytárgyalást, holott már tavaly pontosan lehetett tudni, hogy mikor jár le a szerződés. Úgy értékelte, hogy

a mulasztások miatt került a város és a helyi tanács újra méltatlan helyzetbe.

Ami az utcai takarítást illeti a következő lépés az ajánlatkérés és a szerződéskötés lesz, ez legtöbb tíz napig tarthat, ha nincs óvás. Ezután a kiválasztott cégnek, amellyel szerződést kötnek, két napja lesz felkészülni a szolgáltatás megkezdésére: a kézi és gépi sepregetésre, utcai kukaürítésre.

Ha óvás lesz, akkor ez a folyamat jelentősen elhúzódhat.

Addig is a fegyencek végzik a munkát, de csak „minimális szinten”, a város főbb utcáin, terein.

2026. május 20., szerda

Igazolatlan hiányzások miatt veszíti el mandátumát az AUR-os tanácsos

Crinișor-Florin Florea, a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) képviselője elveszíti megyei önkormányzati mandátumát, miután négy alkalommal is igazolatlanul hiányzott a Maros megyei tanács üléseiről.

2026. május 19., kedd

Verekedéssé fajult egy ingatlanvásárlás két család között

Ingatlanvásárlás körüli vita fajult verekedéssé Kenden: nyolc személy került előzetes letartóztatásba, miután botokkal és szúró-vágó eszközökkel estek egymásnak.

2026. május 19., kedd

Távollétében életfogytiglanra ítélték a mezőméhesi gyilkosság gyanúsítottját

Életfogytiglani börtönbüntetésre ítélte kedden a Maros megyei törvényszék a tavalyi mezőméhesi gyilkosság elkövetőjét, Emil Gânjt. A férfit azóta sem találják a hatóságok, távollétében emeltek vádat ellene.

2026. május 19., kedd

Két autó ütközött össze Segesvár közelében, többen megsérültek

Súlyos közlekedési baleset történt az E60-as úton Segesvár közelében hétfőn éjszaka, négyen megsérültek, egyiküket a tűzoltóknak kellett kiszabadítaniuk az autóból.

2026. május 18., hétfő

Nem hagyják elpusztulni: a Marosba helyezik át a csónakázó halait

A marosvásárhelyi Víkendtelep csónakázója alapos rendbetételre szorul, ezért kellett leengedni a vizét. Az itt élő halakat azonban át kell telepíteni a Marosba, különben elpusztulnának. Hétfő reggel el is kezdték az áthelyezésüket.

2026. május 17., vasárnap

Rendőrautót filmeztek le, amint dupla záróvonalon fordult meg Marosvásárhelyen – videóval

Videóra vették a Maros megyei rendőrség egyik szolgálati autóját, amint Marosvásárhelyen a dupla záróvonalat átlépve fordul meg. Az intézmény képviselői szerint a rendőrök egy bántalmazási esetről kaptak értesítést, és a helyszínre siettek.

2026. május 17., vasárnap

Meghalt egy ember, miután tíz méter mély kútba zuhant

Egy kútba esett ember mentéséhez riasztották a marosvásárhelyi tűzoltókat vasárnapra kora reggel Nagyernyére. Az áldozatot kiemelték a mélyből, az életét azonban már nem lehetett megmenteni.

2026. május 16., szombat

Százezer eurós lopás ügyében nyomoznak Maros és Hargita megyében

Hatósági felügyelet alá helyeztek öt férfit, akiket azzal gyanúsítanak, hogy másfél tonna, katalizátorokból származó kerámia monolitot loptak el. A csaknem 100 ezer euró értékű zsákmányt a rendőrök visszaszerezték.

2026. május 15., péntek

Autóalkatrészeket lopott két marosszentkirályi férfi

Autóalkatrészek lopásával gyanúsítanak két Maros megyei férfit. A nyomozás eredményeként őrizetbe vette őket a rendőrség.

2026. május 15., péntek

Vonat gázolt halálra egy férfit Maros megyében

Életét vesztette egy marosvásárhelyi férfi, akit személyvonat ütött el péntek reggel Nyárádtő közelében.

