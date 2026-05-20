Fegyencek fognak takarítani Marosvásárhelyen

Fegyencek fognak sepregetni Marosvásárhelyen
Fotó: Haáz Vince
Lejár szerdán, május 20-án szerződés, amely alapján Marosvásárhely utcáit tisztán tartották, és ürítették az utcai kukákat. A városvezetésnek nem sikerült új szerződést kötni, így a börtönnel egyezett ki abban, hogy ők biztosítanak munkaerőt.
Marosvásárhelyen évek óta gond van a köztisztasággal és a szemétszolgáltatókkal kötött szerződésekkel is. Soós Zoltán első mandátuma idején hulladékgazdálkodási szolgáltató nélkül maradt a város, a háztartási szemét összeszedése és elszállítása hetekig akadozott.
Miután a felszólítás után sem tartotta be a vállalt programot a Brantner cég, az Ecolect úgy döntött, felbontja a vele között szerződést a marosvásárhelyi szemétszállítást illetően.
Az utcai sepregetés sem zajlott zökkentőmentesen, ideiglenes szerződéseket kötöttek, óvások és vádaskodások közepette. Mint korábban írtunk róla, 2022 decemberében a városvezetés felbontotta a szerződést a bukaresti Brantner céggel és sürgősségi eljárás során utcai sepregetésre és hótalanítára vonatkozó, ideiglenes szerződést kötött a Maros megyei Sylevivel. Ugyanezzel a céggel 2024 februárjában újabb két évre szóló szerződést írt alá, ami idén februárban járt le.
Hétvégén sem oldódott meg az egy hete tartó szemétgond Marosvásárhelyen és a környező településeken. Bár szombaton is dolgoztak a szemétszállítók, még mindig vannak tárolók, ahol halomban áll a szemét.
Mint Gombos Csaba városmenedzser a Székelyhonnak elmondta, a szerződés lejárta után a cég köteles volt még kilencven napig biztosítani a szolgáltatást, ez a határidő pedig szerdán éjfélkor jár le. Közben, mint megtudtuk, már tavaly augusztusban elindították az előkészülteket, hogy meghirdessék a versenytárgyalást az új utcaseprő cég kiválasztására. Azonban ez nagyon elhúzódott, és idén már a költségvetés hiánya is befolyásolta a licit kihirdetését.
A helyi tanácsosok fogják eldönteni, hogy milyen módon szervezzük meg a direkt ajánlatkérést, hány cégtől kérjünk árajánlatot és milyen körülmények között. Az így megkötött szerződés addig lesz érvényes, amíg a versenytárgyalás le nem zárul és ki nem választjuk hosszú távra a szolgáltatót.”
Szerda délután a marosvásárhelyi tanácsosok azonnali ülést tartottak, megoldást keresve. Van, aki azt kérte, hogy a jelenlegi cég folytathassa a szolgáltatás biztosítását, de a városháza jegyzője szerint ez törvénytelen. A liberálisok azt szerették volna, ha a városháza egy saját céget hoz létre az utcák tisztán tartására. Soós Zoltán polgármester egyetértett ezzel, szerinte fontos lenne, hogy az utcai takarítást ne kelljen magáncégekre bízni. Frunda Csenge a jogi bizottság javaslatait fogalmazta meg, többek között azt, hogy
Ezt a tanácsosok elfogadták, mint ahogy azt is, hogy a cégek ne csak Euro 6-os autókkal jöhessenek, hanem régebbiekkel is. Megszavazták azt is, hogy az ajánlatok felbontásán vehessen részt három tanácsos, megfigyelőként.
Kelemen Márton ülésvezető a szavazás után arra volt kíváncsi, ki a hibás azért, hogy a városháza szakosztályai nem szervezték meg időben a versenytárgyalást, holott már tavaly pontosan lehetett tudni, hogy mikor jár le a szerződés. Úgy értékelte, hogy
Ami az utcai takarítást illeti a következő lépés az ajánlatkérés és a szerződéskötés lesz, ez legtöbb tíz napig tarthat, ha nincs óvás. Ezután a kiválasztott cégnek, amellyel szerződést kötnek, két napja lesz felkészülni a szolgáltatás megkezdésére: a kézi és gépi sepregetésre, utcai kukaürítésre.
Addig is a fegyencek végzik a munkát, de csak „minimális szinten”, a város főbb utcáin, terein.
