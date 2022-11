Halmokban áll a szemét Marosvásárhelyen

Hétvégén sem oldódott meg az egy hete tartó szemétgond Marosvásárhelyen és a környező településeken. Bár szombaton is dolgoztak a szemétszállítók, még mindig vannak tárolók, ahol halomban áll a szemét. Az érintett Brantner cég képviselői a velük szerződést kötött Ecolect Fejlesztési Társulásnak azt ígérték, a hét elejére sikerül behozni a lemaradást. Közben Marosvásárhely polgármestere, Soós Zoltán a fejlesztési társulás közgyűlése elé akarja vinni az ügyet.

Marosvásárhelyen főképp azért, mert hétvégén nagyon felgyűlt a tömbháznegyedekben a szemét, és ezt hétfőn, kedden sem tudták elszállítani. A peremtelepüléseken pedig azért, mert a lakók az új program szerint helyezték ki egész héten a különböző hulladékokat, de ezeket egyáltalán nem, vagy csak részben szedték össze. Így az utak mente tele van különböző színű zsákokkal Maroskeresztúron és Marosszentkirály községben is.

A városvezető azt is elmondta, hogy

a helyi rendőrség az elmúlt napokban több tucat bírságot rótt ki az új köztisztasági szolgáltatóra az ütemterv be nem tartása miatt, összesen 140 ezer lej értékben.

Közben a prefektus is ellenőrzést rendelt el, hogy kiderüljön, ki a hibás, amiért Marosvásárhelyt ellepték a szeméthalmok, és a környező településeken is gondok vannak a szolgáltatással.

Közben Marosvásárhelyen az utcai takarítást is a Brantner cég végzi, ezzel is folyamatosan gondok vannak, mi több, a munkások egy része szombaton bejelentette, hogy megtagadja a munkát és sztrájkol, mert elégedetlen. Emiatt arra is számítani lehet, hogy hétfőtől nem fogják kiüríteni az utcai kukákat, és nem fognak sepregetni sem, így – ha egyáltalán lehetséges – még szemetesebb lesz Marosvásárhely.