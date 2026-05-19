Elhunyt Scherer Péter színművész

64 éves korában elhunyt Scherer Péter, az egyik legismertebb magyar színművész – adta hírül Facebook-oldalán az általa is alapított Nézőművészeti Kft. színtársulat.

Tamás Attila

2026. május 19., 17:152026. május 19., 17:15

2026. május 19., 17:16

Mint írják, Scherer Péter kedd délelőtt örökre elaludt, 21 órától pedig virrasztást tartanak érte. Halálának oka egyelőre nem ismert.

Scherer Péter 1961. november 16-án született Ajkán. 1987-ben építőmérnöki diplomát szerzett a Budapesti Műszaki Egyetemen. 1995-ben színművész oklevelet kapott a Magyar Színészkamarától. 1984-től 1995-ig az Arvisura Színházi Társaság tagja volt. 1995-1997 között szabadfoglalkozású színészként dolgozott, 1997-től 2001-ig a Bárka Színház tagja volt. 2002-2008 között a Krétakör társulatához tartozott.

2008-tól szabadúszó, 2009-től a Nézőművészeti Kft. tagja. Gyakran szerepelt tévésorozatokban és szinkronszínészként is sokat dolgozott.

Főbb szerepei között van Pilátus (A Mester és Margarita); Hornyák Dávid (Bábelna); Claudius (Hamlet); Ferenc barát (Sok hűhó semmiért); Macduff (Macbeth); Ormándi Béla (Szentivánéji álom); Matyik Lajos (Titanic vizirevü); N legény (Mulatság); Dokter (Tótferi); Prézli (Kék, kék, kék); Bíboros (Amalfi hercegnő); Színpadmester (Hat szereplő szerzőt keres); Csordás Zoltán (A vészmadár); Piros (Hazámhazám); Samrajev (Siráj); Oronte (Mizantróp); Heimdall/ Volker (A Nibelung-lakópark); Thézeusz (Fédra Fitness); A jég (Nemzeti Színház); Übü papa (Übü király és a magyarok - Budapest Bábszínház).

Számos filmben játszott köztük a Kontroll, az Argo, a Magyar vándor, a Valami Amerika, a Nekem lámpást adott kezembe az Úr Pesten.

Legutóbb a széles közönség a Szenvedélyes nők című, Herendi Gábor által rendezett filmben láthatta mellékszereplőként, amiben a feleségét elhagyó, életközépi válságba került Kozák Ferencet játszotta.

Számos díjjal ismerték el munkásságát: 1995-ben vehette át a Színikritikusok díját, 1999-ben a Filmkritikusok díját,

2007-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjét, 2009-ben Jászai Mari-díjat kapott.

2020-ban Karinthy- gyűrűvel, 2024-ben Budapestért díjjal ismerték el. 2025-ben neki ítélték a makói önkormányzat Páger Antal-színészdíját – írja róla az MTI.

2026. május 19., kedd

Román vadászgép lőtt le egy ukrán drónt Észtország felett

Egy légtérvédelmi járőrszolgálatot teljesítő román F-16-os vadászgép lelőtt kedden Észtország fölött egy feltételezések szerint Ukrajnából érkezett drónt – számolt be a Reuters jelentése nyomán az Agerpres.

Ők viszik idén a labarumot és a bazilikajelvényt a csíksomlyói nyeregbe

A Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium öt éltanuló és közösségi életben is aktív végzőse hordozhatja a búcsús jelképeket az idei pünkösdi búcsún a hagyományoknak megfelelően.

A legszebb hímzett asztalkendőket keresik

A Kárpát-medence egész területéről és a diaszpórából is várják az alkotásokat a második alkalommal meghirdetett hímzett ünnepi asztalkendők pályázatára.

Úgy tűnik, lesz elég körzeti állatorvos Hargita megyében

Nem a legvonzóbb manapság a körzeti állatorvosi hivatás, ezért a bizonytalankodókat győzködni kellett, hogy legyen elég jelentkező a megüresedett körzeti állatorvosi helyekre Hargita megyében.

Ekkor mondhatunk búcsút a kétszámjegyű inflációnak a jegybank szerint

A Román Nemzeti Bank (BNR) 3,9 százalékról 5,5 százalékra rontotta a 2026 végére vonatkozó inflációs előrejelzését, 2027 végére pedig 2,9 százalékos inflációval számol – jelentette be kedden Mugur Isărescu.

Magyar Péter miniszterelnök-helyettesnek nevezte ki Ruff Bálintot

Miniszterelnök-helyettesnek nevezte ki Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető minisztert Magyar Péter kedden. A kormányfő ezt a Facebook-oldalán közölte annak kapcsán, hogy az első hivatalos miniszterelnöki látogatására Lengyelországba utazott.

Pont lejár búcsúkezdésre a most kiadott időjárási riasztás

Az ország régióinak többsége szombat reggelig légköri instabilitásra, jelentős mennyiségű csapadékra és megerősödő szélre vonatkozó figyelmeztetés alatt áll, amelyet kedden adott ki a Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM).

Búcsús szentmise a Madarasi Hargitán

Idén is tartanak búcsús szentmisét pünkösdvasárnap, május 24-én a Madarasi Hargitán.

A nyár kezdetének időjárásába is betekintést nyújt a négyhetes előrejelzés

Többnyire a sokéves átlagnak megfelelő hőmérsékletekre számíthatunk az előttünk álló egy hónapban, nagyobb mennyiségű csapadék az első héten várható – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat négyhetes előrejelzéséből.

Nyilvánosságra hozták a kegyelmi ügy igazságügyi tárcánál lévő dossziéját

Nyilvánosságra hozták a kormany.hu oldalon kedden a kegyelmi ügy azon dossziéját, amely az Igazságügyi Minisztériumban található.

