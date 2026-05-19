Elhunyt Scherer Péter színművész

Fotó: Nézőművészeti Kft./Facebook
64 éves korában elhunyt Scherer Péter, az egyik legismertebb magyar színművész – adta hírül Facebook-oldalán az általa is alapított Nézőművészeti Kft. színtársulat.
2026. május 19., 17:15
Mint írják, Scherer Péter kedd délelőtt örökre elaludt, 21 órától pedig virrasztást tartanak érte. Halálának oka egyelőre nem ismert.
Scherer Péter 1961. november 16-án született Ajkán. 1987-ben építőmérnöki diplomát szerzett a Budapesti Műszaki Egyetemen. 1995-ben színművész oklevelet kapott a Magyar Színészkamarától. 1984-től 1995-ig az Arvisura Színházi Társaság tagja volt. 1995-1997 között szabadfoglalkozású színészként dolgozott, 1997-től 2001-ig a Bárka Színház tagja volt. 2002-2008 között a Krétakör társulatához tartozott.
Főbb szerepei között van Pilátus (A Mester és Margarita); Hornyák Dávid (Bábelna); Claudius (Hamlet); Ferenc barát (Sok hűhó semmiért); Macduff (Macbeth); Ormándi Béla (Szentivánéji álom); Matyik Lajos (Titanic vizirevü); N legény (Mulatság); Dokter (Tótferi); Prézli (Kék, kék, kék); Bíboros (Amalfi hercegnő); Színpadmester (Hat szereplő szerzőt keres); Csordás Zoltán (A vészmadár); Piros (Hazámhazám); Samrajev (Siráj); Oronte (Mizantróp); Heimdall/ Volker (A Nibelung-lakópark); Thézeusz (Fédra Fitness); A jég (Nemzeti Színház); Übü papa (Übü király és a magyarok - Budapest Bábszínház).
Számos filmben játszott köztük a Kontroll, az Argo, a Magyar vándor, a Valami Amerika, a Nekem lámpást adott kezembe az Úr Pesten.
Legutóbb a széles közönség a Szenvedélyes nők című, Herendi Gábor által rendezett filmben láthatta mellékszereplőként, amiben a feleségét elhagyó, életközépi válságba került Kozák Ferencet játszotta.
Számos díjjal ismerték el munkásságát: 1995-ben vehette át a Színikritikusok díját, 1999-ben a Filmkritikusok díját,
2020-ban Karinthy- gyűrűvel, 2024-ben Budapestért díjjal ismerték el. 2025-ben neki ítélték a makói önkormányzat Páger Antal-színészdíját – írja róla az MTI.
