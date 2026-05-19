Elhunyt Scherer Péter színművész

64 éves korában elhunyt Scherer Péter, az egyik legismertebb magyar színművész – adta hírül Facebook-oldalán az általa is alapított Nézőművészeti Kft. színtársulat.

Scherer Péter 1961. november 16-án született Ajkán. 1987-ben építőmérnöki diplomát szerzett a Budapesti Műszaki Egyetemen. 1995-ben színművész oklevelet kapott a Magyar Színészkamarától. 1984-től 1995-ig az Arvisura Színházi Társaság tagja volt. 1995-1997 között szabadfoglalkozású színészként dolgozott, 1997-től 2001-ig a Bárka Színház tagja volt. 2002-2008 között a Krétakör társulatához tartozott.

Mint írják, Scherer Péter kedd délelőtt örökre elaludt, 21 órától pedig virrasztást tartanak érte. Halálának oka egyelőre nem ismert.

2008-tól szabadúszó, 2009-től a Nézőművészeti Kft. tagja. Gyakran szerepelt tévésorozatokban és szinkronszínészként is sokat dolgozott.

Főbb szerepei között van Pilátus (A Mester és Margarita); Hornyák Dávid (Bábelna); Claudius (Hamlet); Ferenc barát (Sok hűhó semmiért); Macduff (Macbeth); Ormándi Béla (Szentivánéji álom); Matyik Lajos (Titanic vizirevü); N legény (Mulatság); Dokter (Tótferi); Prézli (Kék, kék, kék); Bíboros (Amalfi hercegnő); Színpadmester (Hat szereplő szerzőt keres); Csordás Zoltán (A vészmadár); Piros (Hazámhazám); Samrajev (Siráj); Oronte (Mizantróp); Heimdall/ Volker (A Nibelung-lakópark); Thézeusz (Fédra Fitness); A jég (Nemzeti Színház); Übü papa (Übü király és a magyarok - Budapest Bábszínház).

Számos filmben játszott köztük a Kontroll, az Argo, a Magyar vándor, a Valami Amerika, a Nekem lámpást adott kezembe az Úr Pesten.

Legutóbb a széles közönség a Szenvedélyes nők című, Herendi Gábor által rendezett filmben láthatta mellékszereplőként, amiben a feleségét elhagyó, életközépi válságba került Kozák Ferencet játszotta.

Számos díjjal ismerték el munkásságát: 1995-ben vehette át a Színikritikusok díját, 1999-ben a Filmkritikusok díját,