Kitüntetnék a román pilótát aki Észtország fölött lőtt le egy drónt

A tárca közleménye szerint kedden 11 óra körül a NATO Egyesített Légi Hadműveleti Központja (CAOC) az észt légtér megsértése után emelte a levegőbe a romániai Carpathian Vipers különítmény két F-16-osát.

Egy légtérvédelmi járőrszolgálatot teljesítő román F-16-os vadászgép lelőtt kedden Észtország fölött egy feltételezések szerint Ukrajnából érkezett drónt – számolt be a Reuters jelentése nyomán az Agerpres.

A pilóták azonosították a célt, majd a tűzparancs engedélyeztetése és a járulékos károk kockázatának felmérése után levegő-levegő rakétával lelőtték a drónt.

A mintegy 100 katonából és hat F-16 Fighting Falcon repülőgépből álló Carpathian Vipers különítmény Litvániában, a šiauliai légi támaszponton állomásozik, és 2026 áprilisa és júliusa között lát el légirendészeti feladatokat a térségben.

A Reuters által idézett Hanno Pevkur észt védelmi miniszter szerint a kedden lelőtt drón feltehetően Ukrajnából érkezett.

Kitüntetné a pilótát a román védelmi miniszter

Radu Miruță ügyvivő védelmi miniszter kedden a Facebook-oldalán bejelentette, hogy kitüntetésre terjeszti fel Costel-Alexandru Pavelescu katonai pilótát, aki Észtország légterében lelőtt egy drónt.

A tárcavezető közölte, hogy Hanno Pevkur észt védelmi miniszter gratulált Romániának az akcióhoz.

