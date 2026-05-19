Kitüntetnék a román pilótát aki Észtország fölött lőtt le egy drónt

Képünk illusztráció
Fotó: Pixabay
Egy légtérvédelmi járőrszolgálatot teljesítő román F-16-os vadászgép lelőtt kedden Észtország fölött egy feltételezések szerint Ukrajnából érkezett drónt. A pilótát kitüntetné a román védelmi miniszter.
2026. május 19., 16:172026. május 19., 16:17
2026. május 19., 17:252026. május 19., 17:25
A védelmi minisztérium megerősítette, hogy a NATO észtországi légirendészeti missziójában szolgálatot teljesítő román F-16-os vadászgépek egyike kedden lelőtt egy drónt.
Egy légtérvédelmi járőrszolgálatot teljesítő román F-16-os vadászgép lelőtt kedden Észtország fölött egy feltételezések szerint Ukrajnából érkezett drónt – számolt be a Reuters jelentése nyomán az Agerpres.
A tárca közleménye szerint kedden 11 óra körül a NATO Egyesített Légi Hadműveleti Központja (CAOC) az észt légtér megsértése után emelte a levegőbe a romániai Carpathian Vipers különítmény két F-16-osát.
A mintegy 100 katonából és hat F-16 Fighting Falcon repülőgépből álló Carpathian Vipers különítmény Litvániában, a šiauliai légi támaszponton állomásozik, és 2026 áprilisa és júliusa között lát el légirendészeti feladatokat a térségben.
A Reuters által idézett Hanno Pevkur észt védelmi miniszter szerint a kedden lelőtt drón feltehetően Ukrajnából érkezett.
Radu Miruță ügyvivő védelmi miniszter kedden a Facebook-oldalán bejelentette, hogy kitüntetésre terjeszti fel Costel-Alexandru Pavelescu katonai pilótát, aki Észtország légterében lelőtt egy drónt.
A tárcavezető közölte, hogy Hanno Pevkur észt védelmi miniszter gratulált Romániának az akcióhoz.
Bejegyzésében emlékeztetett arra, hogy a NATO légirendészeti missziójában részt vevő román F-16-os vadászgépet irányító román katonai pilóta sikeresen befogta, üldözőbe vette és megsemmisítette az észt légtérbe behatoló drónt.
– írta Miruță.
A miniszter szerint a román pilóta teljesítményét a szövetségesek is nagyra értékelik, ezért kitüntetésre terjeszti fel Costel-Alexandru Pavelescut.
Összeütközött a levegőben két katonai repülőgép egy légi bemutatón az Egyesült Államok Idaho államában vasárnap, a pilóták túlélték a balesetet.
Hamis gyógyszerekkel és táplálékkiegészítőkkel kereskedett az a bűnözői csoport, amelyet nemzetközi összefogással számoltak fel – közölte az Európai Unió hágai székhelyű rendőrségi együttműködési szervezete, az Europol csütörtökön.
Hszi Csin-ping kínai elnök szerint 2026 „történelmi jelentőségű mérföldkő” lehet, amely új fejezetet nyithat a kínai–amerikai kapcsolatokban – jelentette csütörtökön a kínai állami média Donald Trump amerikai elnök pekingi tárgyalásairól beszámolva.
Orosz dróntámadás zajlik Kárpátalján, amelyet a magyar kormány mélységesen elítél; a kabinet figyelemmel követi az eseményeket és tájékoztatni fogja a közvéleményt – mondta Orbán Anita külügyminiszter a Facebook-oldalára szerdán feltöltött videójában.
Módosította azon országok listáját, amelyekkel kettős állampolgársági megállapodásokat fogad el Ukrajna. A 29 ország között Románia és Magyarország is megtalálható.
Megkezdődött a Hondius holland óceánjáró utasainak evakuálási folyamata Tenerife szigetén – jelentette be a spanyol egészségügyi miniszter a kikötőben tartott sajtótájékoztatón vasárnap reggel.
Felszálláshoz készülő repülőgép ütött el egy embert a kifutópályán az egyesült államokbeli Denver nemzetközi repülőterén – közölték a hatóságok szombaton.
Péntek nulla órától kétnapos tűzszünetet hirdetett ki az orosz védelmi minisztérium csütörtök este, megismételve a figyelmeztetést is, hogy a moszkvai győzelem napi ünnepség elleni esetleges támadásra Kijev elleni tömeges csapással fog válaszolni.
Meghalt Ted Turner amerikai üzletember, médiavállalkozó, a CNN hírtelevízió alapítója – jelentette be a Turner Enterprises szerdán.
Két román állampolgár is érintett a Koppenhága közelében csütörtök reggel történt vonatbalesetben, mindketten jól vannak – közölte csütörtök este a külügyminiszter.
szóljon hozzá!