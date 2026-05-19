Kitüntetnék a román pilótát aki Észtország fölött lőtt le egy drónt

Egy légtérvédelmi járőrszolgálatot teljesítő román F-16-os vadászgép lelőtt kedden Észtország fölött egy feltételezések szerint Ukrajnából érkezett drónt. A pilótát kitüntetné a román védelmi miniszter.

2026. május 19., 16:17

2026. május 19., 17:252026. május 19., 17:25

A védelmi minisztérium megerősítette, hogy a NATO észtországi légirendészeti missziójában szolgálatot teljesítő román F-16-os vadászgépek egyike kedden lelőtt egy drónt.

Egy légtérvédelmi járőrszolgálatot teljesítő román F-16-os vadászgép lelőtt kedden Észtország fölött egy feltételezések szerint Ukrajnából érkezett drónt – számolt be a Reuters jelentése nyomán az Agerpres.

A tárca közleménye szerint kedden 11 óra körül a NATO Egyesített Légi Hadműveleti Központja (CAOC) az észt légtér megsértése után emelte a levegőbe a romániai Carpathian Vipers különítmény két F-16-osát.

A pilóták azonosították a célt, majd a tűzparancs engedélyeztetése és a járulékos károk kockázatának felmérése után levegő-levegő rakétával lelőtték a drónt.

A mintegy 100 katonából és hat F-16 Fighting Falcon repülőgépből álló Carpathian Vipers különítmény Litvániában, a šiauliai légi támaszponton állomásozik, és 2026 áprilisa és júliusa között lát el légirendészeti feladatokat a térségben.

A Reuters által idézett Hanno Pevkur észt védelmi miniszter szerint a kedden lelőtt drón feltehetően Ukrajnából érkezett.

Kitüntetné a pilótát a román védelmi miniszter

Radu Miruță ügyvivő védelmi miniszter kedden a Facebook-oldalán bejelentette, hogy kitüntetésre terjeszti fel Costel-Alexandru Pavelescu katonai pilótát, aki Észtország légterében lelőtt egy drónt.

A tárcavezető közölte, hogy Hanno Pevkur észt védelmi miniszter gratulált Romániának az akcióhoz.

Bejegyzésében emlékeztetett arra, hogy a NATO légirendészeti missziójában részt vevő román F-16-os vadászgépet irányító román katonai pilóta sikeresen befogta, üldözőbe vette és megsemmisítette az észt légtérbe behatoló drónt.

Már korábban felfigyeltem elszántságára (...), most pedig bizonyította felkészültségét”

– írta Miruță.

A miniszter szerint a román pilóta teljesítményét a szövetségesek is nagyra értékelik, ezért kitüntetésre terjeszti fel Costel-Alexandru Pavelescut.

2026. május 18., hétfő

Videón, ahogy összeütközik a levegőben két katonai repülőgép az Egyesült Államokban

Összeütközött a levegőben két katonai repülőgép egy légi bemutatón az Egyesült Államok Idaho államában vasárnap, a pilóták túlélték a balesetet.

2026. május 14., csütörtök

Nemzetközi szinten mutatták be, hogyan verték át hamis gyógyszerekkel a fogyasztókat nálunk is

Hamis gyógyszerekkel és táplálékkiegészítőkkel kereskedett az a bűnözői csoport, amelyet nemzetközi összefogással számoltak fel – közölte az Európai Unió hágai székhelyű rendőrségi együttműködési szervezete, az Europol csütörtökön.

2026. május 14., csütörtök

A kínai elnökkel tárgyalt Donald Trump: 2026 történelmi év lehet a kínai–amerikai kapcsolatokban

Hszi Csin-ping kínai elnök szerint 2026 „történelmi jelentőségű mérföldkő” lehet, amely új fejezetet nyithat a kínai–amerikai kapcsolatokban – jelentette csütörtökön a kínai állami média Donald Trump amerikai elnök pekingi tárgyalásairól beszámolva.

2026. május 13., szerda

Orosz dróntámadás zajlik Kárpátalján

Orosz dróntámadás zajlik Kárpátalján, amelyet a magyar kormány mélységesen elítél; a kabinet figyelemmel követi az eseményeket és tájékoztatni fogja a közvéleményt – mondta Orbán Anita külügyminiszter a Facebook-oldalára szerdán feltöltött videójában.

2026. május 12., kedd

Román és magyar állampolgárságot is szerezhetnek az ukránok, anélkül, hogy le kéne mondjanak az eredeti állampolgárságukról

Módosította azon országok listáját, amelyekkel kettős állampolgársági megállapodásokat fogad el Ukrajna. A 29 ország között Románia és Magyarország is megtalálható.

2026. május 10., vasárnap

Hantavírus: kikötött a hajó, de konfliktus alakult ki az elhúzódó evakuálás miatt

Megkezdődött a Hondius holland óceánjáró utasainak evakuálási folyamata Tenerife szigetén – jelentette be a spanyol egészségügyi miniszter a kikötőben tartott sajtótájékoztatón vasárnap reggel.

Repülőgép ütött el egy embert a kifutópályán Amerikában

Felszálláshoz készülő repülőgép ütött el egy embert a kifutópályán az egyesült államokbeli Denver nemzetközi repülőterén – közölték a hatóságok szombaton.

2026. május 07., csütörtök

Újabb tűzszünet lesz az orosz-ukrán háborúban

Péntek nulla órától kétnapos tűzszünetet hirdetett ki az orosz védelmi minisztérium csütörtök este, megismételve a figyelmeztetést is, hogy a moszkvai győzelem napi ünnepség elleni esetleges támadásra Kijev elleni tömeges csapással fog válaszolni.

2026. május 06., szerda

Meghalt Ted Turner amerikai üzletember, a CNN alapítója

Meghalt Ted Turner amerikai üzletember, médiavállalkozó, a CNN hírtelevízió alapítója – jelentette be a Turner Enterprises szerdán.

2026. április 24., péntek

Két román állampolgár is érintett a dániai vonatbalesetben

Két román állampolgár is érintett a Koppenhága közelében csütörtök reggel történt vonatbalesetben, mindketten jól vannak – közölte csütörtök este a külügyminiszter.

