Orosz dróntámadás zajlik Kárpátalján

Információk a kárpátaljai dróntámadással kapcsolatos riasztásokról május 13-án este 7 órakor

Információk a kárpátaljai dróntámadással kapcsolatos riasztásokról május 13-án este 7 órakor

Fotó: Alerts.in.ua

Orosz dróntámadás zajlik Kárpátalján, amelyet a magyar kormány mélységesen elítél; a kabinet figyelemmel követi az eseményeket és tájékoztatni fogja a közvéleményt – mondta Orbán Anita külügyminiszter a Facebook-oldalára szerdán feltöltött videójában.

2026. május 13., 19:15

2026. május 13., 19:552026. május 13., 19:55

Orbán Anita elmondta, a videó készítésekor öt drón becsapódásáról tudnak: kettő Szolyva mellett, egy Ungváron, további kettő pedig egy-egy településen szórványosan ért földet.

A szolyvai egy vasútállomásnak a transzformátorát érte, az ungvári pedig egy ipari létesítményt – idéz az MTI a külügyminiszter videóbejegyzéséből. Orbán Anita elmondta azt is, hogy folyamatos kapcsolatban vannak a főkonzullal, többször kértek tőle tájékoztatást a helyzetről.

A támadást mélységesen elítéljük. Reméljük, hogy személyi sérülés nem történik

– emelte ki a külügyi tárca vezetője. Orbán Anita közlése szerint a kormányülésen napirendre veszik a témát, folyamatosan követik az eseményeket, és utána tájékoztatják majd a közvéleményt is.

Az orosz hadsereg szerda délután drónokkal támadott több kárpátaljai települést, a közösségi platformok felhasználói több becsapódást jelentettek Szolyváról, Munkácsról és Ungvárról is. Miroszlav Bileckij katonai kormányzó a hivatalos Facebook-oldalán kiemelte, hogy

a háború kitörése óta a legnagyobb támadás érte Kárpátalját

és felszólította a lakosságot, hogy ne hagyják el az óvóhelyeket.

További dróntámadások várhatók?

Dunda György kárpátaljai újságíró Facebook-bejegyzése szerint először érte dróntámadás Ungvárt. „Házunktól pár száz méterre volt a becsapódás. Tízéves fiúnk éppen egyedül volt otthon. Nem ijedt meg. Mi sokkal jobban. Rohantunk haza. Azt mesélte, fura zaj hallatszott, és kissé megremegtek az ablakok. Az utolsó videót a szomszédunkban rögzítették, az orosz drón éppen környékünk fölött repült el” – írta bejegyzésében a kárpátaljai újságíró, aki – első információk alapján – úgy tudja, kritikus infrastrukturális létesítményt ért támadás.

Dunda György attól tart, hogy „az eddigi szórványos kárpátaljai dróntamadások után innentől kezdve állandóvá válhat a légiveszély” a régióban is, azzal indokolva aggodalmát, hogy több száz cég települt át Kárpátaljára, amelyek potenciális célpontokként szolgálhatnak.

Zelenszkij: Oroszország súlyos támadást mért Ukrajna nyugati részére, halálos áldozatok is voltak

Oroszország szerda délután Ukrajna nyugati megyéire mért kiterjedt légi támadást, amelynek a helyi hatóságok közlései szerint halálos áldozatai és sebesültjei is vannak.

Oroszország kedd estétől szerda délutánig több hullámban mért dróncsapásokat Ukrajnára. „Ma egész nap az oroszok Sahíd csapásmérő drónok hullámait indítják régióink ellen, különösen a NATO-országok határaihoz legközelebb eső térségeket célozva. Találatok voltak Kárpátalján, Lviv megyében, Voliny megyében, valamint Ivano-Frankivszk és Rivne megyében is” – idéz az MTI Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerda délutáni Telegram-bejegyzéséből, kiemelve, hogy az eddig beérkezett adatok szerint hat ember vesztette életét és többtucatnyian sebesültek meg, köztük gyerekek is.

2026. május 12., kedd

Román és magyar állampolgárságot is szerezhetnek az ukránok, anélkül, hogy le kéne mondjanak az eredeti állampolgárságukról

Módosította azon országok listáját, amelyekkel kettős állampolgársági megállapodásokat fogad el Ukrajna. A 29 ország között Románia és Magyarország is megtalálható.

2026. május 10., vasárnap

Hantavírus: kikötött a hajó, de konfliktus alakult ki az elhúzódó evakuálás miatt

Megkezdődött a Hondius holland óceánjáró utasainak evakuálási folyamata Tenerife szigetén – jelentette be a spanyol egészségügyi miniszter a kikötőben tartott sajtótájékoztatón vasárnap reggel.

2026. május 10., vasárnap

Repülőgép ütött el egy embert a kifutópályán Amerikában

Felszálláshoz készülő repülőgép ütött el egy embert a kifutópályán az egyesült államokbeli Denver nemzetközi repülőterén – közölték a hatóságok szombaton.

2026. május 07., csütörtök

Újabb tűzszünet lesz az orosz-ukrán háborúban

Péntek nulla órától kétnapos tűzszünetet hirdetett ki az orosz védelmi minisztérium csütörtök este, megismételve a figyelmeztetést is, hogy a moszkvai győzelem napi ünnepség elleni esetleges támadásra Kijev elleni tömeges csapással fog válaszolni.

2026. május 06., szerda

Meghalt Ted Turner amerikai üzletember, a CNN alapítója

Meghalt Ted Turner amerikai üzletember, médiavállalkozó, a CNN hírtelevízió alapítója – jelentette be a Turner Enterprises szerdán.

2026. április 24., péntek

Két román állampolgár is érintett a dániai vonatbalesetben

Két román állampolgár is érintett a Koppenhága közelében csütörtök reggel történt vonatbalesetben, mindketten jól vannak – közölte csütörtök este a külügyminiszter.

2026. április 23., csütörtök

Újraindult a kőolajszállítás a Barátság vezetéken

Csütörtökön hajnalban újraindult a kőolajszállítás a Barátság vezetéken, és csaknem három hónapnyi szünet után megérkezett az első orosz kőolajszállítmány Szlovákiába – jelentette be Denisa Saková szlovák gazdasági miniszter közösségimédia-profilján.

2026. április 22., szerda

Magyar drogbárónak nevezi a rendőrség, egy akciófilmet is megérne Mexikóig vezető sztorija

Hazavitték Magyarországra a Mexikóban elfogott magyar drogbárót, aki már meg is kezdte börtönbüntetését – közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) szerdán a Police.hu oldalon.

2026. április 18., szombat

Megtanítalak vezetni – egyszerűen, közérthetően

Friss jogosítvány a zsebben, de a valódi vezetési rutin még sehol? Nem vagy ezzel egyedül. Pont erre a helyzetre érkezik hamarosan a Megtanítalak vezetni című videós sorozatunk.

2026. április 18., szombat

A Hormuzi-szoros teljes újranyitását szorgalmazta Párizsban közel ötven ország vezetője

Teljes körű újranyitását kérte a Hormuzi-szorosnak a Perzsa-öböl hajózhatóságának biztosításáról Párizsban pénteken csúcstalálkozót tartott csaknem ötven – magát semlegesnek nevező – ország vezetője.

