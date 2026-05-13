Orosz dróntámadás zajlik Kárpátalján, amelyet a magyar kormány mélységesen elítél; a kabinet figyelemmel követi az eseményeket és tájékoztatni fogja a közvéleményt – mondta Orbán Anita külügyminiszter a Facebook-oldalára szerdán feltöltött videójában.

Székelyhon 2026. május 13., 19:15

Orbán Anita elmondta, a videó készítésekor öt drón becsapódásáról tudnak: kettő Szolyva mellett, egy Ungváron, további kettő pedig egy-egy településen szórványosan ért földet. A szolyvai egy vasútállomásnak a transzformátorát érte, az ungvári pedig egy ipari létesítményt – idéz az MTI a külügyminiszter videóbejegyzéséből. Orbán Anita elmondta azt is, hogy folyamatos kapcsolatban vannak a főkonzullal, többször kértek tőle tájékoztatást a helyzetről.

A támadást mélységesen elítéljük. Reméljük, hogy személyi sérülés nem történik

– emelte ki a külügyi tárca vezetője. Orbán Anita közlése szerint a kormányülésen napirendre veszik a témát, folyamatosan követik az eseményeket, és utána tájékoztatják majd a közvéleményt is. Hirdetés Az orosz hadsereg szerda délután drónokkal támadott több kárpátaljai települést, a közösségi platformok felhasználói több becsapódást jelentettek Szolyváról, Munkácsról és Ungvárról is. Miroszlav Bileckij katonai kormányzó a hivatalos Facebook-oldalán kiemelte, hogy

a háború kitörése óta a legnagyobb támadás érte Kárpátalját

és felszólította a lakosságot, hogy ne hagyják el az óvóhelyeket. További dróntámadások várhatók? Dunda György kárpátaljai újságíró Facebook-bejegyzése szerint először érte dróntámadás Ungvárt. „Házunktól pár száz méterre volt a becsapódás. Tízéves fiúnk éppen egyedül volt otthon. Nem ijedt meg. Mi sokkal jobban. Rohantunk haza. Azt mesélte, fura zaj hallatszott, és kissé megremegtek az ablakok. Az utolsó videót a szomszédunkban rögzítették, az orosz drón éppen környékünk fölött repült el” – írta bejegyzésében a kárpátaljai újságíró, aki – első információk alapján – úgy tudja, kritikus infrastrukturális létesítményt ért támadás. Dunda György attól tart, hogy „az eddigi szórványos kárpátaljai dróntamadások után innentől kezdve állandóvá válhat a légiveszély” a régióban is, azzal indokolva aggodalmát, hogy több száz cég települt át Kárpátaljára, amelyek potenciális célpontokként szolgálhatnak.