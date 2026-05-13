Információk a kárpátaljai dróntámadással kapcsolatos riasztásokról május 13-án este 7 órakor
Fotó: Alerts.in.ua
Orosz dróntámadás zajlik Kárpátalján, amelyet a magyar kormány mélységesen elítél; a kabinet figyelemmel követi az eseményeket és tájékoztatni fogja a közvéleményt – mondta Orbán Anita külügyminiszter a Facebook-oldalára szerdán feltöltött videójában.
2026. május 13., 19:15
2026. május 13., 19:55
Orbán Anita elmondta, a videó készítésekor öt drón becsapódásáról tudnak: kettő Szolyva mellett, egy Ungváron, további kettő pedig egy-egy településen szórványosan ért földet.
A szolyvai egy vasútállomásnak a transzformátorát érte, az ungvári pedig egy ipari létesítményt – idéz az MTI a külügyminiszter videóbejegyzéséből. Orbán Anita elmondta azt is, hogy folyamatos kapcsolatban vannak a főkonzullal, többször kértek tőle tájékoztatást a helyzetről.
– emelte ki a külügyi tárca vezetője. Orbán Anita közlése szerint a kormányülésen napirendre veszik a témát, folyamatosan követik az eseményeket, és utána tájékoztatják majd a közvéleményt is.
Az orosz hadsereg szerda délután drónokkal támadott több kárpátaljai települést, a közösségi platformok felhasználói több becsapódást jelentettek Szolyváról, Munkácsról és Ungvárról is. Miroszlav Bileckij katonai kormányzó a hivatalos Facebook-oldalán kiemelte, hogy
és felszólította a lakosságot, hogy ne hagyják el az óvóhelyeket.
Dunda György kárpátaljai újságíró Facebook-bejegyzése szerint először érte dróntámadás Ungvárt. „Házunktól pár száz méterre volt a becsapódás. Tízéves fiúnk éppen egyedül volt otthon. Nem ijedt meg. Mi sokkal jobban. Rohantunk haza. Azt mesélte, fura zaj hallatszott, és kissé megremegtek az ablakok. Az utolsó videót a szomszédunkban rögzítették, az orosz drón éppen környékünk fölött repült el” – írta bejegyzésében a kárpátaljai újságíró, aki – első információk alapján – úgy tudja, kritikus infrastrukturális létesítményt ért támadás.
Dunda György attól tart, hogy „az eddigi szórványos kárpátaljai dróntamadások után innentől kezdve állandóvá válhat a légiveszély” a régióban is, azzal indokolva aggodalmát, hogy több száz cég települt át Kárpátaljára, amelyek potenciális célpontokként szolgálhatnak.
Zelenszkij: Oroszország súlyos támadást mért Ukrajna nyugati részére, halálos áldozatok is voltak
Oroszország szerda délután Ukrajna nyugati megyéire mért kiterjedt légi támadást, amelynek a helyi hatóságok közlései szerint halálos áldozatai és sebesültjei is vannak.
Oroszország kedd estétől szerda délutánig több hullámban mért dróncsapásokat Ukrajnára. „Ma egész nap az oroszok Sahíd csapásmérő drónok hullámait indítják régióink ellen, különösen a NATO-országok határaihoz legközelebb eső térségeket célozva. Találatok voltak Kárpátalján, Lviv megyében, Voliny megyében, valamint Ivano-Frankivszk és Rivne megyében is” – idéz az MTI Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerda délutáni Telegram-bejegyzéséből, kiemelve, hogy az eddig beérkezett adatok szerint hat ember vesztette életét és többtucatnyian sebesültek meg, köztük gyerekek is.
